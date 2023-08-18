新手投資股票靠「這招」操作 擺脫死薪水的人生！

文/Pontiyo

一般常說「投資新手適合順勢操作」。「順勢操作」是一種思考股票買賣時機的方法，在股價上漲時買股，下跌時則將持有的股票賣出。

不限於股票，只要是市場，都是由眾多參加者組成。所以，當股價出現某種程度的上漲或下跌趨勢時，短時間內並不會馬上改變。順勢操作就是期待股價持續上漲或下跌的趨勢，而跟隨該趨勢操作。由於是跟隨趨勢，所以又稱為「趨勢交易（Trend Follow）」。

順勢操作基本上就是買進上漲趨勢的股票，只要上漲趨勢持續愈久，就能賺進愈多收益。

順帶一提，長期投資的前提是看中股票幾年後的股價會比現在高，所以長期投資一定是順勢操作。順勢操作適合投資新手的主要原因是容易理解線圖變化。投資人不知道K線形狀的意義也沒關係，就算不懂線圖的細節，只要股價持續往上就「買」，持續下跌就「賣」，有獲利的機率會比較高。

另外，跟隨趨勢買賣的準確性高，但因為無法買在最低點，光憑一次的交易，能賺到的錢並不多。

想靠順勢操作賺錢的必備能力

當然，上漲趨勢並不會永遠持續。投資人也有可能買在上漲趨勢的尾聲，股價轉而下跌，產生損失。最理想的情況是買在剛開始上漲的時候，但要小心不要追高，股價有可能在突然上漲之後立刻下跌。

另外，如果趨勢呈現上漲，即使股價因為調整而「回檔修正」，之後也會再度上漲。假如投資人沒掌握好趨勢， 誤把回檔修正當成下跌趨勢，而選擇在這時賣股，那可就會少賺了。

書名：《社畜的股票攻略說明書》 作者：Pontiyo 出版社：今周刊出版社 出版時間：2023年03月30日 今周刊出版社提供

換句話說，順勢操作最重要的就是判斷趨勢轉換的能力，必須在市場趨勢轉換時立刻察覺並搭上趨勢，也要在股價轉變時看出那是暫時的還是趨勢轉換。

雖然投資人可能會比最佳的買賣時機晚幾天操作，但是並不容易造成太大的損失，這也是順勢操作的優點。

如同上面所說，想靠順勢操作賺錢，必須具備掌握趨勢的能力。有關判斷趨勢的方法，我會在第3 章詳細說明。

●本文摘自今周刊出版之《社畜的股票攻略說明書》