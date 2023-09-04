男女都適用的發大財之路！如何跟有錢人結婚？

文/肯恩．費雪

看起來很荒唐嗎？那麼這不是適合你的路徑。不如這麼看好了：你不會跟外表令你反感的人結婚，那為什麼要跟在財務上令你反感的人結為連理呢？如果錢打動了你，那就在有錢人裡物色對象。如果你不喜歡這個見解，那也無妨，就把機會留給那些可以接受的人吧。

在今天，為錢結婚經常受到責難。但是跟好對象結婚不是什麼新奇的事，它是文學與神話的原型—美麗的農家女嫁給了真誠的王子。在歐洲，以往婚姻都是溝求門當戶對。跟家世顯赫的人結婚會得到掌聲，反之則是失敗。由於財務與一些技術上的限制，以往人們在有限的圈子裡流動。他們在自己的社交圈裡擇偶，或是由家族從圈外挑選配偶。

一直到近期，自由選擇婚配對象才變得普遍，也為另一條致富路徑鋪路。無論對錯，和有錢人結婚都讓人有種不合宜的感覺。然而，在小說《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice）中，我們為女主角擄獲了有錢的達西先生（Mr. Darcy）的心而喝采，但放到現今，她可能會被說成是在「釣金龜婿」、不該這麼做。

先提醒你：不論是男是女，為錢結婚都可能會很艱辛。我們家有位女性友人，她年輕又繼承了一筆可觀的遺產。她嫁給一位英俊、活力四射的年輕人。一切看起來都很美好—孩子和一切。那他是為錢結婚的嗎？誰知道！我們確實知道他向她借錢創業，取得了一定的成就，最終以 500 萬美元賣掉了公司—這讓他在財務上能夠獨當一面。而就在公司確定賣掉的那一晚，在慶祝晚宴上，她宣布要離開他，為了投向她獨木舟教練的懷抱。真是響亮的一計耳光啊！她喜歡當老大。他的功成名就惹惱了她，她報了仇並找了一個新玩伴。為了給她好看，他也開始跟自己的獨木舟教練交往。真實故事。當我們追求金錢而甚於愛情，這條路可能會走得崎嶇不平。

是的，為錢結婚未必能夠順利，可是整體而言，只要是婚姻都未必能夠順利。離婚率無論在哪裡都很高。不過，沒有證據顯示跟富人結合的婚姻，離婚率高於整體的離婚率。如果你做對了，你可以做很多事來增加你的勝算。最基本的建議：跟有錢人結婚超讚的，但你必須確定你會善待這個對象，而這個對象也會善待你。錢不可能取代愛，但可以錦上添花—就像蛋糕上的糖霜。

你可能會嗤之以鼻，但這條路確實是正當又正派的致富路徑。在《華爾街日報》2007 年的調查中，有三分之二的婦女表示她們「非常」或「極度願意」為錢結婚。不光是婦女，調查中有一半男性表示，他們也願意為錢結婚。有意思的是，二十幾歲的女性對離婚的預期最高（71%），對離婚要求的金額也最高（250 萬美元）。

我再次強調，跟有錢人結婚不代表婚姻不美滿。我的曾祖父菲利普一世．費雪（Philip I. Fisher）一輩子都為李維．史特勞斯（Levi Strauss）工作—這個人和這家公司。我的祖父亞瑟．費雪醫師（Dr. Arthur L. Fisher，我在 2007 年出版的《投資最重要的 3 個問題》對他有詳細的介紹）是為錢結婚的直接受益者，我也是。他的姊姊卡洛琳（Caroline）在 19 世紀公然為錢結婚（透過我曾祖父的介紹）嫁給了追求她的李維．史特勞斯的有錢親戚亨利．薩林（Henry Sahlein）。典型的 19 世紀婚姻，她在婚後才開始愛上他。當時的做法就是這樣。他對她

慷慨大方，而她則把錢拿回娘家，包括讓她的弟弟（我的祖父）讀完醫學院，並供應我父親讀完大學。要不是她為錢結婚，我敢肯定我的青春期會過得更辛苦。我是連續三代的受益者。數十年來，我們家族都舉辦感恩節晚宴，這是卡洛琳從 1920 年代開始的，後來由她的孫女們接手。我幾乎年年都參加，並感謝卡洛琳為錢結婚。如今，唯一的差別只在於你想在婚禮誓詞之前建立感情基礎而已，否則同樣的原則也適用。

▌如何跟百萬富翁結婚

首先，你如何找到一個合適又多金的情人？其他的事—談戀愛、說服他們跟你結婚、你跟他們結婚、婚前財產協議書等等，都之後再煩惱吧。第一步，是找到有錢人。他們並非到處都有，到 2013 年為止，只有 1%的美國人收入逾 42.8 萬美元。2 這對你來說，可能不夠有錢。收入最高的 0.1%賺超過 190 萬美元 3—這才像話嘛。不過，這 0.1%只有大約 30 萬人，且許多都已經結婚（儘管這對要走這條路徑的某些人來說不是問題，因為不管怎樣，很多人可能很快就離婚了）。

書名：《10條路，賺很大【全新增訂版】》 作者：肯恩．費雪 出版社：今周刊出版社 出版時間：2023年05月25日 今周刊出版社提供

為了強調光是找到合意的有錢情人有多麼重要，我再說個故事。我認識一個有 3 億美元流動資產的傢伙—他是創業執行長，已經賣掉他的公司。他 55 歲，逍遙自在，是單身漢，沒結過婚、沒有小孩，無憂無慮。他物欲不重，穿著簡單、開福斯汽車，不在乎奢侈享受。他本來持有股票和債券，但每次股價波動，都令他激動到去撞牆，所以最後他把所有資產都轉換成債券了。我過去常在客戶研討會上提到他，證明為什麼有些人需要股票，有些人不需要。他的錢遠多於他的所需，不需要來自股票的更高報酬，而且股市的波動令他不安，而債券讓他感到舒坦。我後來不再舉他為例，因為每每一提，就會有一些單身女士在會後等我或是打電話給我，問我要怎麼跟他聯絡。這可是真實故事！她們總會出沒在理財研討會上，錢在哪裡她們就去哪裡。她們的想法很好。她們並不是要嫁給他、偷偷接近他之類的，只是要找到他。那麼，你要怎麼找到他／她呢？

●本文摘自今周刊出版之《10條路，賺很大【全新增訂版】》