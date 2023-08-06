讀《高山上的孩子》系列繪本 讓「失去山林的孩子」找回與大自然的連結

文／洪毓謙（《山育兒：山林中我與孩子最親密的時刻》作者）

我常在與孩子爬完山下山後，想像著如果我們一直生活在山上，會是什麼樣子，是否能不再讚嘆眼前的山稜，不必貪婪地搶拍照片，而是安心地知道山就在那裡。可以在想心事的時候，望著她就好，感覺她的呼吸，聆聽她的脈搏，讓她安撫我，讓她知道她在我心中的位置。對於高山的依戀和嚮往，始終留於心底。

有一天，孩子們在餐桌上爭論起關於爬上聖母峰的事情，禾妹馬上強調一定需要過人的體力和意志，而樂哥則淡定地表示，如果沒有很多錢，根本沒有辦法完成。我思索一下，事實上的確如此，卻感到有些遺憾。在商業化和資本主義的壟罩下，資金關係著登頂的方式與困難度，但其中更重要的關鍵，是登山隊的高山嚮導─—雪巴人。

「高山上的孩子」系列繪本內頁圖

我開始與孩子介紹「雪巴人」，他們是高山上的無名英雄，光從他們的名字就能知悉。他們使用共同的姓氏「雪巴」（Sherpa)，代表「東方的人」，並依照在星期幾出生來取名，所以雪巴人常常有一樣的名字。這對於登山家在高山界希望被記錄、留名的想法，迥然不同。

當我與孩子一起閱讀《高山上的孩子》系列繪本時，透過畫面色調，或是令人安心的閱讀節奏，很快就沉浸在高海拔的環境氛圍中，平實地傳達雪巴人的生活文化。在許多社會學研究中，都顯示在越刻苦的環境中，越能培養出堅忍不拔民族性，如同從西藏翻越山嶺移居的雪巴人，單純像雪，堅毅如風。《高山上的孩子》系列繪本裡，男孩普巴，為了登上眼前的大山，開始學習登山技能，步步踏實學習與生活，靠自己的力量去拓展視野，甚至完成夢想。走在巍峨堅硬的山脊上，生活在冷冽刺骨的環境中，珍惜僅有的資源，展現生命的韌性，塑造出普巴堅毅的個性。

《高山上的孩子：登上聖母峰》內頁圖

我看著身邊的孩子，他們像是聽童話故事般癡迷，但這些遙不可及的故事，卻是真實發生在世界的角落。我帶孩子們爬山時，常能真真實實地看到孩子在山上的轉變，在受限的環境中，手邊沒有沙發、平板，只有眼前的山徑。碰到越是艱難的路段，孩子們越謹慎，更沒有討抱和胡鬧的餘地，只有一條安全通過的路。在山上用餐時，攜帶的食材有限，只有吃與不吃的選擇。在身心疲勞的狀態下，孩子平時諸多挑剔的要求，也自動消失了。

《高山上的孩子：喜馬拉雅山的禮物》內頁圖

在這群被稱為「失去山林的孩子」的世代裡，更應該多去接近與體驗山林帶來的身心轉變與感受。例如普巴在山峰上看到順風飛行的簑羽鶴，或是在大犛牛的幫助下找到珍貴的藥草，都能領略大自然蘊藏的道理。大自然能欣賞和示範，也能提供考驗和反思，潛移默化中洗滌了我們的身心靈。如同美國國家公園之父，約翰‧謬爾說的：「陽光不是照在我們身上，而是照在心裡。河流不是流過我們的身邊，而是穿越我們的內在。」於是，我們的心靈變得開闊，意志轉為堅定，開始懂得珍惜，並與自然平衡地生活。

然而，現實生活中，我們並非真的要讓孩子挨餓受凍，來了解這一切。但透過學習，閱讀《高山上的孩子》系列繪本，就能體會人與自然如何共處，如何掌握資源，如何珍惜身邊一切的看似平凡簡單的美好事物。

●本文推薦書為小麥田出版之《「高山上的孩子」系列（「講談社出版文化獎」、「日本攝影協會作家獎」得主石川直樹。《登上聖母峰》+《喜馬拉雅山的禮物》）》