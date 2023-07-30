夏天熱到胸悶胃痛 醫師教你按摩3大穴道 調理「暑濕體質」

05暑濕：身熱無汗、腹脹便泄、胸悶胃痛

早在清代初期，新安醫家汪昂就提出「暑必兼濕」之說。所謂「暑必兼濕」，是指在夏令暑濕俱盛的季節，暑熱上升到全年至高點，再加上此時雨水較多，空氣濕度也達到全年最高，人體容易因感受暑熱加濕邪而致病。

用現代醫學試驗的結果來解釋暑濕的話，那就是，當環境溫度較高時，人體需要通過排汗蒸發體內的熱量，但如果此時空氣濕度較大，人體汗液蒸發較慢，人體就會感到不適，甚至致病，成為暑濕體質。

而且，中醫認為，長夏時節，脾當令，脾胃主管食物消化吸收及精微輸布而滋養全身。如果空氣暑氣濕熱，那麼脾運化水濕的過程容易受濕邪侵犯，一旦被侵犯就會影響體內水分和濕氣的運化輸布而致病。

暑濕體質自檢

• 身熱無汗、頭痛身重、心煩口渴、胸悶脘痞。

• 噁心嘔吐、腹脹便泄、疲勞嗜睡、不思飲食。

• 咳嗽多痰、舌苔黃膩、脈緩。

暑濕體質個體調理方法

對於暑濕體質的個體，一定要以健脾使其運化功能正常為先，然後再順應長夏氣候的特質，加以食養，開胃益氣。脾胃功能正常，侵入人體的暑濕之氣才能及時被排出來，這是保證人體少受或免受暑濕之邪的前提。

▎按摩外關穴

◈ 外關穴

「外」是外部的意思，「關」是關卡的意思。顧名思義，外關穴就是猶如人體的關卡一般， 讓穴外的氣血物質和體外邪氣無法進入穴內。外關穴屬於手少陽三焦經， 它和肝、膽經都有聯繫， 有通經、止痛、清熱、消腫等功效，可治一切風寒或暑濕邪氣。

取穴位置 位於前臂背側，手腕橫紋向上三指寬處，與正面內關相對。

按摩 用大拇指指尖掐按外關穴100～200次。

注意事項 偏頭痛發作時，用大拇指揉外關穴、太陽穴，每穴各揉3分鐘，疼痛就會明顯緩解。

▎健脾開胃的兩大穴位

◈ 三陰交穴

三陰交穴，是三條「陰」 的經脈（足厥陰肝經、足太陰脾經、足少陰腎經）交匯的地方。這三條經脈都非常重要，可以說﹁肝脾腎的健康﹂是生命的命脈所在。三陰交穴穴名的意思是指足部三條陰經中的氣血物質在本穴交會。三陰交穴有益氣和血、健脾化濕、滋補肝腎、緊致肌肉、改善氣血不足、調理月經等功能， 不僅可以治療脾胃虛弱，還是女性養生調理的重要穴位。

取穴位置 內踝尖直上三寸，位於脛骨的後緣。取穴方法是正坐屈膝成直角，在踝關節內側，足內踝上緣四指寬，在踝尖正上方脛骨邊緣凹陷處。

按摩 拇指或中指指端按壓對側三陰交穴，一壓一放為1次；或先順時針方向、再逆時針揉三陰交穴，持續10分鐘

艾灸 艾灸三陰交穴的時間以少於15分鐘為宜，保持合適距離。

刮痧 從上而下縱向豎刮，一般見皮膚變紅為宜。

注意事項 月經期和懷孕期間，禁止揉按三陰交穴。

書名：《體內排濕：擺脫精神不振、虛胖水腫、胸悶腹脹、關節痠痛等問題，教你培養百病自癒力》 作者：王柳青、翟煦 出版社：悅知文化 出版日期：2023/6/19

◈ 足三里穴

足三里穴，屬足陽明胃經經脈。《四總穴歌》 中說：「肚腹三里留。」 意思是指，凡是肚子、腹部的病痛，都可以通過足三里穴來擺平。足三里穴有燥化脾濕、生發胃氣的功效。

取穴位置 在膝蓋外側，找到膝蓋下方凹陷處之後，向下量測約4跟手指頭寬處即是

按摩 端坐凳上，四指併攏，按放在小腿外側，將拇指指端按放在足三里穴處，作按掐活動，一掐一鬆為1次，連做36次。兩側交替進行。

艾灸 用艾條溫灸足三里穴5～10分鐘，一天一次。

刮痧 用面刮法刮拭足三里穴，以潮紅發熱為度。

●本文摘選自悅知文化出版之《體內排濕：擺脫精神不振、虛胖水腫、胸悶腹脹、關節痠痛等問題，教你培養百病自癒力》