日常之謎、密室殺人，是發病還是絕世推理？失智症名偵探的不可能犯罪之謎！

2023年獲得「這本推理小說了不起！」大賞No.1！作品《請保持名偵探原來的樣子》，由人氣廣播企劃編劇小西雅暉以「路易氏體失智症」（簡稱DLB）為題，這類失智症最大的特色是發病者會產生幻視，雖然身體會出現帕金森氏症狀，但智力不一定會隨之衰退。 主角是一位發病前熱愛懸疑推理小說且學富五車的退休國小校長，擔任教師的孫女「楓」把身邊離奇事件相關過程錄音，等爺爺狀態好時請他解謎，兩人展開了一場不出門、「安樂椅偵探」幻視辦案。（編按）

文／小西雅暉

爺爺又喝了一口咖啡，然後直視著楓的臉。

「妳有些重要的事情要跟我（ぼく）說，對吧？看妳的表情就知道了。」

楓有點想哭，因為那個是只有爺爺才會用的第一人稱。那雙明亮的、溫柔的黑眼睛，彷彿那時候的爺爺又回來了。不知是否因為他現在不是處於嗜睡狀態，因此發音也很清晰。

回想起來，過去半年她因為太擔心爺爺的身體狀況，所以幾乎沒有進行過真正嚴肅的對話。果然現在是唯一能確認的時候。

楓鼓起勇氣，開口說道：「是的，其實呢—

「我有些事情想問問爺爺。」

「什麼事？」

「爺爺我問你—」

楓努力忍住想哭的衝動。

「爺爺我問你……你知道自己生病了嗎？你知道你看到的不是現實，而是幻覺嗎？你自己是不是有自覺？」

不行了，我的聲音在顫抖。

「但是，你因為不想讓我擔心。」

忍不住淚水了，明明決定絕對不哭的。

「因為你不想讓我擔心，所以才裝作沒有自覺的樣子嗎？」

爺爺泛起柔和的微笑，又喝了一口咖啡，然後小心翼翼地將咖啡杯放回床邊的餐桌上。

「對，就像楓妳說的那樣。我確實是一個患有路易氏體失智症的病人。」

果然直覺是對的。爺爺的黑眼珠和其中的虹膜就像玻璃工藝般細緻，無比深邃，讓人忍不住想要探究。沒錯，那當中蘊藏著與過去並無二致的智力光芒。而這也正是楓自己都沒有察覺到的那份違和感的真相。

在這兩天裡，楓對DLB 做了更多詳細調查，因而了解到許多事情。在同樣患有DLB 的人中，因為路易氏體出現的部位不同，記憶力和空間認知功能的衰退程度也會有很大的差異。

有些病患會一直害怕幻視，而有些病患似乎很快就適應了。不同的病患，會呈現不同程度的症狀，可說是千差萬別。在多種藥物，如多巴胺藥物的平衡作用達到最佳時，據說在許多病例中，幻視會像霧散了一般消失不見。

事實上，根據身體狀況，有時病患甚至不會讓人感覺到智力衰退。最讓楓感到驚訝的是，很多病患非常清楚地意識到自己看到的畫面不是現實，而是病症造成的事實。

當中有些人每天早晨醒來都期待出現幻視，然後以畫它們的素描為樂，這些人非常積極正面。科學對DLB 的認識尚不全面，因此容易產生誤解。在醫療現場，也不乏那些僅憑病患強烈的幻視體驗，就草率判定為「失智症惡化」的醫生。

DLB 的發病並不一定意味著智力衰退。當楓知道這個事實時，她感覺那個奇怪的違和感就像「霧散了一般」消失了。

爺爺看著自己微微顫抖的手，說這和帕金森氏症的症狀有關。

「我早就意識到我的精神狀態與所謂的正常人相差甚遠。比如，當我偶然看到那邊的書架牆壁時，整片牆上有如鬼斧神工般鐫刻著細膩雕工。但是當我碰觸它時，卻完全感受不到雕刻的觸感，牆面非常光滑。那麼，我應該相信視覺還是觸覺呢？在我不知情的情況下，一個晚上就能在書架的整面牆上完成精緻雕刻根本不可能。此外，世上沒有人有動機悄悄潛入老人的房間，在他的書架上雕刻。這樣一想，我還是應該相信觸覺。換句話說，這意味著我的視覺是不可靠的。」

楓無言地聽著爺爺的表白。

「至於發生這種病變的原因為何，電腦壞了不能用，我本來想用手機搜索，但妳也知道我的手指不靈。還有，自從我打119 報案說我『看到了楓的遺骸』，香苗就沒收了我的手機，所以我根本無從搜索。」

爺爺頑皮地噘起了他好看的嘴唇。

「於是我求助於護理員，請她叫了護理出租車，然後去圖書館研究。確實，跟著文字走，眼睛很容易疲勞，也容易睏。但是經過一整天的調查，我確信自己患了什麼病。對了，妳知道『灰色腦細胞』這個詞吧。」爺爺帶著自嘲的微笑，引用了比利時著名偵探赫丘勒．白羅（Hercule Poirot）的口頭禪。

書名：《請保持名偵探原來的樣子 【「這本推理小說了不起！」大賞No.1，獨家收錄繁中版序】》 作者：小西雅暉 出版社：三采文化 出版日期：2023年8月4日

「那麼我的情況是，濃烈的橘紅路易氏體在我的大腦表面散布開來，所以我是『緋色腦細胞』的擁有者呢。」

楓接著問：「為什麼你要讓我一遍遍地聽幻視的話題呢？」

她感到自己的聲音有些沙啞。

「因為啊—」爺爺稍稍支吾了一下。

「每當我談論幻視的話題時，楓的表情就會一直變個不停，妳會給我驚訝的表情，也會給我笑容。最重要的是，妳會出聲回應我。這樣我就可以確信楓是真實存在的。」

「嗯……這是什麼意思？我一直都在爺爺身邊啊。」

「或許我這樣說妳比較容易明白。我以前曾對妳說過，我的來日可能不多了，所以今後我的，怎麼說呢？就是所謂的『終活』吧。其實我不喜歡這個詞，雖然常聽到，我覺得它太不體貼了，當時我坦白對妳說了自己對身後事的處理方式。當時我甚至自以為身體狀況很好，覺得正是告訴妳的最佳時機。我們談了大約一個小時，奇怪的是，妳一直沒有說話，而且臉上也沒有表情。」

爺爺這時停頓了一下，垂下眼睛。

「然後妳突然就從我面前消失了，原來那個楓其實是幻視。」

也許是因為咖啡烘焙過熟的緣故，爺爺臉上閃過一絲苦澀。

「還有比這個更悲慘而令人心碎的事嗎？自那以後，我下定決心，除非楓主動提起，我都不再談論生病的事。就算被當作是無法進行正常對話的失智症老人，也是莫可奈何的。」

（爺爺。）

在心中再次輕喊一聲。

（爺爺。）

楓一直以為爺爺是沒有能力跟他的獨孫女談他的身後事該如何處理。不是的，爺爺他是故意不說的。為什麼自己不能早點察覺到他的痛苦呢？

●本文摘自三采文化出版之《請保持名偵探原來的樣子 【「這本推理小說了不起！」大賞No.1，獨家收錄繁中版序】》。