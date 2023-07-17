父母賺錢養家 為何孩子不領情？專家：孩子需要的不是你的錢！

文／卡爾．皮勒摩（Karl Pillemer）

在一團混亂的教養建議中，有沒有「仙丹妙藥」呢？有沒有哪種行動方針，既能營造慈愛的親子關係，又能充當問題警示系統，讓你和孩子一輩子緊緊相繫呢？人生專家們說：「有，多陪陪孩子。」如有必要，犧牲其他事物也無妨。

在這個忙碌緊迫的社會，父母總是無止境的尋找課程、竅門，甚至是療法來增進與子女間的關係。但長者告訴我們，要一輩子關係親密，有一個重大因素無可替代──你的時間。

在專家們眼中，孩子最想要的不是你的錢（或你用錢買的東西），而是你。說得更具體一些， 他們想要你跟他們在一起。

要兼2份差事才能維持家庭生計的父母或許別無選擇，但如果你和配偶每周工作70小時，是為了買消費品和度過奢侈假期，那你就誤用了你的時間。就算那代表物資較不寬裕，長輩們還是會告訴你，當到了他們這個年紀會後悔的一件事，就是當初沒有多陪陪孩子，而那也是孩子們的遺憾。

覺得孩子不想花時間和你相處？真相：並非如此

這麼多年來，我聽過無數青少年的父母抱怨，他們的子女不想花時間跟他們在一起。就這些案例，我發現許多真實情況並非如此。事實上，孩子並不反對多陪陪父母，只是父母老是想要規定大家一起從事活動。一個可供選擇的策略是：孩子想做什麼就做什麼，不管你喜不喜歡。

我很早就決定以此為策略，但這仍是挑戰。我生長在一個有4個男孩的家庭，最後卻成了漢娜和莎拉的驕傲父親。坦白說，那2個丫頭為什麼會想做那些我們一起做的事，對我來說仍是一個謎。但我很早就立誓遵循這個原則──如果她們願意花時間跟我一起從事某個活動，我都要培養對於那個活動的興趣，無論它是什麼。

我曾和女性朋友打趣的說，自己對於女鞋的了解，遠勝於中年男子該具備的知識。多年來，我常帶女兒到紐約市。其他父母或許會強迫大家參觀博物館，我卻去了數十家鞋店，還有高檔服飾店。我還會找地方坐下來聽我女兒大呼小叫，聊著6吋厚底鞋或怪異的復古珠寶。

我發現回饋非常豐厚。重點不在於活動，而是共享的時間。在那些空閒時刻，無論從事什麼活動，我們都有時間談天說地、分享祕密、聯繫情感。

我記得美國前財政部長羅伯特．萊奇（Robert Reich）寫過一篇關於兒子的文章，他用了蛤蚌的比喻來強調，要真正了解我們的孩子，就必須在恰當的時機出現在他們身邊。孩子有時會像蚌殼一樣緊緊關閉，雖然外面堅硬，裡面卻柔軟而脆弱。但突然而意外的，他們會決定打開來，這時如果你不去關心，他說：「那你乾脆搬去月球算了。」這就是為什麼陪伴如此重要。

事先安排「珍貴時光」（隨便叫它什麼），並不能確保你能在馬修決定告訴你、真正讓他心情不好的原因是英文老師討厭他；或是艾莉森想要透露她的西班牙文課堂上有個男孩如何如何時，你剛好在場聆聽。當年沒有多陪陪孩子的專家們無不深表遺憾，而巧妙運用時間的專家們則視之為「這輩子最正確的決定」。

書名：《如果人生重啟》 作者：卡爾．皮勒摩（Karl Pillemer） 出版社：商業周刊出版 出版時間：2023年6月15日

親子關係的品質與相處時間成正比

79歲的克雷頓．葛林諾和兒女的關係十分密切，2個孩子成年後都住在附近。針對教養子女的課題，他仔細思考了迎合子女興趣，並使之成為共同活動的重要性。

或許這是老生常談，但我覺得投其所好相當重要。在我兒子讀高二的時候，我開始在後院蓋小木屋，那時他正在學校修一門木工課程。我請他幫忙，而某天我下班回來，他已經坐在那裡，一旁擱著工具箱，等著要幹活。這也帶領他走向一條新的道路——確實明白了測量等作業的必要性，開始體認算術與數學的價值。最後，他成為機械設計師。

如果當時我讓他遍尋不著，我不確定他會選擇什麼樣的路。今天他在做的很多事情，都是從我們共度的那段時光開始的——因為有人在那裡，並且對他感興趣的事情感興趣。

我和專家們就教養子女的問題談得越深入，這個事實就越明顯——親子關係的品質與相處時間成正比。有趣的是，他們所說的時間通常是一起從事日常世俗活動的時間，而非難忘的「特殊場合」。他們建議要時常陪孩子參與活動，而那需要你本人長時間在場。

84歲的拉瑞．韓德利描述這種經驗對他的孩子有多重要：

當他們年紀大到可以幫你的忙，就讓他們幫忙做些事情或打掃之類的工作，比如挖花園的土，分擔家務或院子裡的雜事。幫幫媽媽或爸爸的忙，做些不見得那麼容易或愉快，但一定得完成的事情。你可能不會明白，但這些事情會跟著他們一輩子。他們可以樂在其中，你也可以。

不花間陪伴孩子，你們終將變成陌生人

花時間陪孩子之所以至關重要，還有一個原因：它可以做為問題萌生時的「早期警示系統」。貝絲．葛林育有一子一女，她能夠替他們排解人生的疑難雜症，因為她一直與他們同在：

這點很重要：在孩子的成長階段陪伴與支持他們，否則你會無從得知他們要往哪裡去，他們喜歡什麼或不喜歡什麼，以及他們想投入時間做什麼與打算怎麼做。因此，我們不僅要去看他們的比賽或音樂會，也要認識球隊或樂團裡的其他孩子，否則他們會離你遠去——而天曉得他們會和哪些人在一起？

我跟你說，如果你的孩子有音樂會或什麼比賽，你一定要排除萬難出席。如果房子要整修，衣服要洗，這些都先擱著，投入時間參加他們感興趣的事情更重要。否則你會失去他們，終會變成陌生人。

事實上，他們是會變成陌生人的。陪伴孩子非常重要的證據，也來自於那些當初沒有這麼做而深感後悔的專家們。83歲的莎拉．羅斯曼就很遺憾，她那工作狂的丈夫花了太多時間在工作，她自己也因為工作犧牲了家庭。

趁孩子還小時，享受有他們的時光吧，別那麼急著重回職場。因為我了解這點，我在家裡待了5年。但現在回想，我應該更享受那段時光，應該休息更久一些，別那麼急於回去工作。歸根結柢，家庭才是最重要的。但這門課並不容易，有時要到參加朋友或同事的葬禮了才會恍然大悟──他們這一生有多快樂，大大取決於跟孩子相處的時間。

對83歲的詹姆士．華盛頓來說，後悔是跟著一齣悲劇而來：

我們確實有一段悲傷的經驗。我們最小的兒子在幾年前過世，他非常年輕。我想，這就證明了人生無常，你不知道它其實有多短暫，不是嗎？這讓我們恍然大悟家庭有多重要，你恨不得自己當初多花點時間陪他們，因為珍貴時光是如此寶貴，而你從來沒有付出該付出的時間。

維繫良好親子關係的3大關鍵

專家們對這堂課提出3大關鍵要點：

第一，孩子要的是你的時間，而以後他們會珍愛的懷念你與他們共度的時光。專家們都記得和家人相處的點點滴滴，那確實是童年愉快回憶的泉源。

第二，最重要的是共同參與的活動──花在嗜好、運動、露營、打獵或捕魚（最特別的是，許多男性專家都很珍惜與父親一同捕魚或打獵的回憶），或一起尋找新樂趣的時間。

第三，專家們一致同意，我們應該犧牲一些事物來爭取那樣的時間。他們說，如果你打算生孩子，絕對值得少賺點錢來換取與孩子作伴的機會。

●本文摘選自商業周刊出版之《如果人生重啟：1000位人生專家教我的生命功課，那些不做會後悔的事》。