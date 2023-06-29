緬懷齊柏林逝世6周年　透過好友筆下，再次看見他一生的執著與熱情

文／李儒林

從巡迴偏鄉走向國際影展

紀錄片票房成績大好，你遂決定將票房拆帳後扣除製作成本的盈餘，回捐五百萬元給前期贊助電影拍攝計畫的基金會夥伴。這些一路相挺的夥伴當初純粹是因關注環境議題的理念給予支持，所圖的自然不是獲利後的拆帳；因此，這些基金會不約而同又做出了一致的決定：在院線下片後，要讓更多人（尤其是偏鄉）有機會看見《看見台灣》，延續並擴大這部紀錄片的影響力。

在巡迴偏鄉學校時，你擔心學校禮堂流明度過低、播放格式規格不足的投影播放設備無法真實呈現山川的壯濶感及清晰度，而影響觀影品質，還特別承租了一台可以播放DCP（電影院播放規格）的放映機，參與每一場偏鄉巡迴放映，要讓偏鄉的學童、觀眾都有置身影廳的實際感受。為了回饋協力拍攝的在地夥伴，你也將行動戲院開到南投信義鄉羅娜國小、苗栗灣寶、彰化芳苑、臺南後壁、宜蘭以及花蓮玉里等地，展開為期兩個禮拜的巡迴放映計畫。

「《看見台灣》拍攝期間，一些偏鄉、漁村、部落的人們都給了我很多幫助，我相信他們絕少有機會進入戲院看電影。我就在想，乾脆把行動電影車開到他們家門口，號召鄰居一起來看露天電影。」

該還的人情、該答謝的，你一個都沒漏掉。

就連位處偏遠，多數原住民學童幾乎不可能觀賞到電影的東部地區，也有在地的基金會響應，積極與社福團體、協會串聯，號召各地企業家捐款贊助，邀請南迴線偏鄉近兩百位師生到臺東秀泰影城一起看見台灣。

國內巡迴放映後，國際影展、電影節的邀約接踵而至。

書名：《我所認識的齊柏林：一代空拍大師的真實人生，見證他的堅持、夢想與守候》 作者：李儒林 出版社：聯經出版 出版日期：2023年6月22日

二〇一四年三月十一日，《看見台灣》成為大阪亞洲電影節觀摩片單，映後沒有人馬上離開，反而陸續起身排起長長的隊伍與你合照、索取簽名，他們對於你喚醒社會關注環境議題給予高度讚許，也有人針對日本三一一大地震時臺灣施予日本的援助，向你表達感謝……

三月底（三月二十四日至二十七日），你應邀出席香港國際影視展，新穎的拍攝手法、震撼人心的配樂，加上極具情感穿透力的敘事方式，讓《看見台灣》備受矚目，更引來不少國際片商關注。

四月六日，《看見台灣》在香港最大的「海運戲院」舉辦特映會，全場四百六十個座位爆滿、一席難求；四月底，你又趕赴新加坡華語電影節舉辦首映會，之後香港、新加坡兩地戲院分別在七月十日、八月二十八日上映《看見台灣》，不但引起當地媒體爭相報導，更在新加坡創下同年九月電影史上最賣座的華語記錄片。

十一月初，前往西班牙參加全世界歷史最悠久的綠色影展「巴塞隆納環保影展」，這年《看見台灣》與其他來自阿根廷及美國等五部影片並列影展首映單元，並當場獲頒「金太陽獎」，表彰你以行動實踐對全球環境保護努力的貢獻。

繼在新加坡、香港院線上映後，十二月二十日也得以在日本院線上映，上映短短一週，獲得各地觀眾、影評人一致好評，一舉榮登日本《週刊新潮 新年特大號》刊物中二十四部推薦電影評分的第一名，在接下來的新年檔期又創下一波觀影高峰。

在籌拍紀錄片之前，你鮮少出國觀光旅遊，一來捨不得花錢旅行，二來怕錯失任何一天可以拍攝的好天氣，從《看見台灣》下片後，你展開長時間的海外巡迴：美國華府環保影展、休士頓影展（榮獲劇情長度紀錄片評審團特別獎與攝影金牌獎）、新加坡亞洲電影節、西雅圖國際電影節，澳洲、紐西蘭、大阪、福岡、杜塞道夫、多倫多、挪威︙︙等等，你以另一種型態持續扮演著「空中飛人」的角色；電影版本中原先的英、日文字幕外，也逐漸增加了德文、西班牙文……等外語版。

你坦言，到了後期參加一些電視台邀訪時，因為一直重複說著同樣的內容，讓你有些提不起興致；有幾次接受專訪，你的神情顯露疲態，當下的心思更不知飛到哪裡去了。直到二〇一五年十月二十二日，泰國台灣會館包下曼谷最大電影院盛大舉辦《看見台灣》特映會的熱情又讓你的內心沸騰了起來。

《看見台灣》於泰國曼谷放映後座談側拍。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

在泰國台灣會館、駐泰代表處的努力爭取下，《看見台灣》終於可望在曼谷放映，消息傳出，當地僑胞及臺商立刻四處打聽如何索票；不僅會館、代表處詢問電話不斷，更有人遠從泰北清邁慕名而來，全場八百個座位瞬間秒殺。這部講述臺灣故鄉美麗、哀愁的故事，彷彿讓僑胞、臺商聽見午夜夢迴心繫家園的聲聲呼喚，映後讓不少人紅了眼眶。

在一年半的海外巡迴宣傳期間，你奔走各國之餘仍擠出幾天空檔飛到洛杉磯，洽談升級6K超高畫質空中攝影系統，為的是將來能以超高畫質拍攝《看見台灣II》；這次升級同樣所費不貲，約為五十萬美元（相當於一千六百萬元新臺幣），但一想到高解析度的影像更有機會與國際製作水準與趨勢接軌，再加上你認為這也是另一種「投資」：對環境紀錄的投資、對國人觀念改變的投資。

「誰會把這麼高風險、讓家人這麼沒有安全感的工作當成職業呢？我只希望有生之年能把臺灣的故事講得更深入，讓大家都看得見。《看見台灣II》大致有了雛形，未來我仍會以臺灣為敘事的主軸，再導引出臺灣周邊鄰近國家、地區的環境議題，一起關心我們生存的環境議題。」

此刻你靜靜坐在看片燈箱的工作桌前，身體的疲累與病痛再一次被你拋諸腦後；新的設備、新的構想、新的計畫，與飛行有關的新念想在你心底蠢蠢欲動。

●本文摘自聯經出版之《我所認識的齊柏林：一代空拍大師的真實人生，見證他的堅持、夢想與守候》