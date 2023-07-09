暢銷作家肆一為你的負面情緒重新轉譯：「每個人的辛苦都只有自己才了解」

「努力不是為了讓世界喜歡，而是可以喜歡自己。」華文影視暢銷作家肆一圖文新作《即使孤獨前行，你也要燦爛自己》以「轉譯情緒」為主題，聽懂每一句辛苦與酸澀背後的真正心情，將其轉譯為溫暖療癒話語──陪伴每個心情灰暗、沒人理解的傷心時刻，帶給讀者療癒力量。（編按）

文／肆一

無論身旁有多少人，只要是生活著，就難免會有感到孤獨的時刻吧。

孤獨的感受跟是否一個人無關，而是無論我們再與誰靠近，心裡頭總會有一個角落存在著很難被完全了解的部分，可能是自己所追求的不被認同、可能是自己想要的總是未果，也甚至是，對於這世界有太多的疑惑……追根究柢，沒有誰可完全理解另一個人。

因此，偶爾會有孤獨的失落感湧上心頭，你會很想逃離一切，把自己藏起來不被發現。每個人都會有這樣的瞬間，覺得全世界都站在距離自己以外很遠的地方。

於是在一邊長大、一邊往前走的時候，同時也會感到不安與慌張。

可現在我卻會覺得，那些你以為的不好，其實都是正常的存在；那些此刻讓我們所懼怕的，都只是過程中的一部分，而在經歷過後，最終也會以另一種方式回過頭擁抱自己，讓自己堅固。那些不被理解的部分，或許更像是一種釐清，讓你有機會再回過頭去審視自己，幫助自己再次感受自己，最後才能肯定，對自己而言，什麼是不需要，什麼又是其極珍貴。

雖然人是群居動物，我們都很難真正脫離人群獨自生活，但越是如此，反而越應該去看重自己。並不是說要獨善其身、完全不顧他人，而是要學著不把別人擺到比自己重要的位置。不再把別人的需求放到第一、不再刻意忽略自己的感受，願意去相信自己其實很重要。

我始終這樣想，每個人都必須自己先穩固了，才能有餘力去照顧與他人的關係，無論是親情、友情或愛情都是。因為當自己也搖搖晃晃時，只要稍有一點點風吹草動，所有一切便會跟著崩塌。經營任何關係都是先從自己開始。

當能夠把自己照顧好，不是依賴外面的事物來讓自己很好時，就不會容易被打擊、不會輕易傷心，即使不被所有人喜歡，也不會損傷到自己的內心。

書名：《即使孤獨前行，你也要燦爛自己：用自己的步調，做喜歡的事、過上喜歡的生活》 作者：肆一 出版社：三采文化 出版日期：2023年6月30日

你的很好，是因為願意擁抱每個好的與不完美的自己。

我們很難一直堅強，也很難一直相信希望，但或許可以繼續去期待自己的可能。

即使終究還是會有一些不被理解的時刻，覺得自己是孤獨的，但都不要忘了，原來你擁有讓自己安然渡過的能力。

學著不只是討好他人，而是讓自己開心、燦爛自己，以自己的節奏，而不是模仿別人的步調，試著去做喜歡的事、過上喜歡的生活。

也要一直去相信，你的存在，就是燦爛。也會始終燦爛。

祝好。

●本文摘自三采文化出版之《即使孤獨前行，你也要燦爛自己：用自己的步調，做喜歡的事、過上喜歡的生活》