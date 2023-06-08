蔡阿嘎評難吃遭炎上！百年歷史吉野家如何成為日本國民美食？

聯合新聞網／ 有故事股份有限公司
蔡阿嘎拍攝「日本5家難吃地雷店」的影片，引起網友砲轟。圖／擷取自日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん粉絲頁
蔡阿嘎拍攝「日本5家難吃地雷店」的影片，引起網友砲轟。圖／擷取自日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん粉絲頁

台灣百萬youtuber蔡阿嘎日前發布內容為評價五家知名平價連鎖餐廳是雷店的影片，引發台日網友不滿，認為言詞與行為不尊重店家，蔡阿嘎已緊急將影片下架並向社會大眾道歉。吉野家對於日本人是什麼樣的存在呢？究竟它是怎麼成為日本的國民平價美食呢？（編按）

日本百年好味道─堅持做好吃的牛丼

日本國民美食的誕生

提到日本國民美食，你會想到什麼呢？

是生魚片、拉麵，還是章魚燒？

現在我們要來談一談道地的日本國民美食──牛丼。

牛丼，也就是台灣人俗稱的「牛肉蓋飯」，將牛肉與洋蔥絲，加入醬油燉煮後，鋪蓋在大碗的米飯上，軟嫩的牛肉搭配溫潤的白飯，嚼來美味，飽足感十足。

追本溯源，牛丼其實是起源於十九世紀日本明治維新時期的日式速食餐點，由於食用方便、美味又快速，隨著時移境遷，廣受消費大眾的歡迎。一八六八年，日本明治天皇建立新政府，以西方為師，大量學習西方的科技與生活方式，展開了以「文明開化」為宗旨的明治維新，如火如荼地大力推行全盤西化與現代化改革運動。

當時的日本，在人來人往的街道上蓋起西洋建築、興建新式鐵路，上流社會人士在公眾場合穿著西裝、洋裝……。其中，歐美吃牛肉的飲食方式也悄悄地傳入了日本。

不過，那時候的日本，牛肉還是昂貴的食材，通常只有上流社會人士才有機會享用得到，一般平民百姓很少吃得到牛肉。為了一飽口福，當時流行的吃法，是把牛肉鍋底的湯汁淋在飯上，搭配牛肉鍋食用。

後來腦筋動得快的商人，削下牛骨上少許的牛肉，加以切細，放入已做好的滷汁中燉煮，再將煮熟的牛肉與醬汁淋在白飯上，撒上蔥花，稱之為「牛肉澆飯」，可以想像這是牛丼最初的原型。

當時牛丼一碗的價格，比起一小瓶酒還便宜，對市井小民來說，既物美又價廉，一經推出，就受到很大的歡迎，這樣的平民美食漸漸演變成後來的牛丼。

由於食材使用西方人愛吃的牛肉，吃牛丼也有接受文明開化的意味，所以，牛丼也曾被稱之為「開化丼」。

第一家牛丼專賣店

一八九九年( 明治三十二年)，第一家牛丼專賣店在東京日本橋魚市場裡誕生了，也為吉野家的百年歷史寫下了第一個篇章。

日本橋魚市場瀰漫著鹹鹹濕濕潤潤的氣味。這裡，最初是由大阪佃島（現今大阪市西淀川區）的漁民群聚建設而成，後來隨著河岸魚市場規模漸漸擴大，許多大阪商人也遷到日本橋魚市場開店。

隨著歲月更迭，日本橋魚市場裡頭的店舖積累、林立，小販與工人的吆喝聲四起，一旁的河川，往來頻繁的漁船逐一靠岸卸貨，最新鮮的漁獲與最熱鬧的交易，從日本江戶時代鼎沸至今。

在這裡，魚市場的工人忙碌地搬運漁獲，一忙起來總是沒完沒了，只能把握短暫、不固定的休息時間吃飯。因為吉野家牛丼上桌快速──只要在碗裡裝飯，加上牛肉與醬汁，簡單幾個動作，就能將香噴噴牛丼送到顧客面前，加上在魚市場工作相當辛苦、耗費勞力，這時吉野家豐盛、營養又美味的牛丼，不僅是魚市場工人「搶時間」填飽肚子的最佳選擇，更是滿足他們口腹之欲的人間美味。

也就從那時候開始，吉野家的牛丼成了日本的國民美食。

書名：《幸福吉野家：日本百年牛丼、台灣30年好滋味》
作者：林姮聿
出版社：有故事股份有限公司
出版日期：2017年06月01日

吉野家命名的由來

日本人開店，店名大部分都用自己的姓氏，到現在，還是可以看到日本有很多傳統店舖叫做「X屋」或「X家」。同樣的，在台灣也可以常看到很多商家的招牌寫著「X記燒臘店」、「X家小吃」。

看到這裡，大家也許會想，既然如此，吉野家創辦人的姓氏應該是吉野吧。但其實吉野家的創辦人是松田榮吉。松田榮吉出身奈良縣中部吉野町，他常說吉野是他的故鄉，他以吉野(Yoshino) 與家(ya) 為自己的店命名，吉野家Yoshinoya 自此百年傳承，甚且隨著時日推移而聲名遠播。

一九二三年九月一日上午，日本發生芮氏規模七點九的關東大地震。那場大地震摧毀了日本橋魚市場，魚市場的小販與工人不得不轉移陣地，建立了一個新的漁獲批發集中市場──築地市場。喜愛吉野家牛丼的魚市場工人，自然也希望吉野家能夠跟著他們到築地市場，繼續經營販售美味的牛丼。

在因應情勢之下，一九二六年（大正十五年），松田榮吉在築地市場正式開設吉野家一號店，接著再由松田榮吉的兒子松田瑞穗接下傳承吉野家美味的擔子……

●本文摘選自有故事股份有限公司出版之《幸福吉野家：日本百年牛丼、台灣30年好滋味》。

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