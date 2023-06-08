蔡阿嘎評難吃遭炎上！百年歷史吉野家如何成為日本國民美食？

台灣百萬youtuber蔡阿嘎日前發布內容為評價日本五家知名平價連鎖餐廳是雷店的影片，引發台日網友不滿，認為言詞與行為不尊重店家，蔡阿嘎已緊急將影片下架並向社會大眾道歉。吉野家對於日本人是什麼樣的存在呢？究竟它是怎麼成為日本的國民平價美食呢？（編按）

日本百年好味道─堅持做好吃的牛丼

日本國民美食的誕生

提到日本國民美食，你會想到什麼呢？

是生魚片、拉麵，還是章魚燒？

現在我們要來談一談道地的日本國民美食──牛丼。

牛丼，也就是台灣人俗稱的「牛肉蓋飯」，將牛肉與洋蔥絲，加入醬油燉煮後，鋪蓋在大碗的米飯上，軟嫩的牛肉搭配溫潤的白飯，嚼來美味，飽足感十足。

追本溯源，牛丼其實是起源於十九世紀日本明治維新時期的日式速食餐點，由於食用方便、美味又快速，隨著時移境遷，廣受消費大眾的歡迎。一八六八年，日本明治天皇建立新政府，以西方為師，大量學習西方的科技與生活方式，展開了以「文明開化」為宗旨的明治維新，如火如荼地大力推行全盤西化與現代化改革運動。

當時的日本，在人來人往的街道上蓋起西洋建築、興建新式鐵路，上流社會人士在公眾場合穿著西裝、洋裝……。其中，歐美吃牛肉的飲食方式也悄悄地傳入了日本。

不過，那時候的日本，牛肉還是昂貴的食材，通常只有上流社會人士才有機會享用得到，一般平民百姓很少吃得到牛肉。為了一飽口福，當時流行的吃法，是把牛肉鍋底的湯汁淋在飯上，搭配牛肉鍋食用。

後來腦筋動得快的商人，削下牛骨上少許的牛肉，加以切細，放入已做好的滷汁中燉煮，再將煮熟的牛肉與醬汁淋在白飯上，撒上蔥花，稱之為「牛肉澆飯」，可以想像這是牛丼最初的原型。

當時牛丼一碗的價格，比起一小瓶酒還便宜，對市井小民來說，既物美又價廉，一經推出，就受到很大的歡迎，這樣的平民美食漸漸演變成後來的牛丼。

由於食材使用西方人愛吃的牛肉，吃牛丼也有接受文明開化的意味，所以，牛丼也曾被稱之為「開化丼」。

第一家牛丼專賣店

一八九九年( 明治三十二年)，第一家牛丼專賣店在東京日本橋魚市場裡誕生了，也為吉野家的百年歷史寫下了第一個篇章。

日本橋魚市場瀰漫著鹹鹹濕濕潤潤的氣味。這裡，最初是由大阪佃島（現今大阪市西淀川區）的漁民群聚建設而成，後來隨著河岸魚市場規模漸漸擴大，許多大阪商人也遷到日本橋魚市場開店。

隨著歲月更迭，日本橋魚市場裡頭的店舖積累、林立，小販與工人的吆喝聲四起，一旁的河川，往來頻繁的漁船逐一靠岸卸貨，最新鮮的漁獲與最熱鬧的交易，從日本江戶時代鼎沸至今。

在這裡，魚市場的工人忙碌地搬運漁獲，一忙起來總是沒完沒了，只能把握短暫、不固定的休息時間吃飯。因為吉野家牛丼上桌快速──只要在碗裡裝飯，加上牛肉與醬汁，簡單幾個動作，就能將香噴噴牛丼送到顧客面前，加上在魚市場工作相當辛苦、耗費勞力，這時吉野家豐盛、營養又美味的牛丼，不僅是魚市場工人「搶時間」填飽肚子的最佳選擇，更是滿足他們口腹之欲的人間美味。

也就從那時候開始，吉野家的牛丼成了日本的國民美食。

書名：《幸福吉野家：日本百年牛丼、台灣30年好滋味》 作者：林姮聿 出版社：有故事股份有限公司 出版日期：2017年06月01日

吉野家命名的由來

日本人開店，店名大部分都用自己的姓氏，到現在，還是可以看到日本有很多傳統店舖叫做「X屋」或「X家」。同樣的，在台灣也可以常看到很多商家的招牌寫著「X記燒臘店」、「X家小吃」。

看到這裡，大家也許會想，既然如此，吉野家創辦人的姓氏應該是吉野吧。但其實吉野家的創辦人是松田榮吉。松田榮吉出身奈良縣中部吉野町，他常說吉野是他的故鄉，他以吉野(Yoshino) 與家(ya) 為自己的店命名，吉野家Yoshinoya 自此百年傳承，甚且隨著時日推移而聲名遠播。

一九二三年九月一日上午，日本發生芮氏規模七點九的關東大地震。那場大地震摧毀了日本橋魚市場，魚市場的小販與工人不得不轉移陣地，建立了一個新的漁獲批發集中市場──築地市場。喜愛吉野家牛丼的魚市場工人，自然也希望吉野家能夠跟著他們到築地市場，繼續經營販售美味的牛丼。

在因應情勢之下，一九二六年（大正十五年），松田榮吉在築地市場正式開設吉野家一號店，接著再由松田榮吉的兒子松田瑞穗接下傳承吉野家美味的擔子……

●本文摘選自有故事股份有限公司出版之《幸福吉野家：日本百年牛丼、台灣30年好滋味》。