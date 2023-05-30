【琅琅會客室】從職場打工人到創業老闆，林育聖：擁有一個假期不是夢想，擁有一種生活模式才是夢想

大家對「每天來點負能量」這個粉絲專頁有印象嗎？2015年林育聖在到處都充斥著正能量心靈雞湯的網路世界，反其道而行開始了「每天來點負能量」，以厭世又犀利的吐槽風格，道出現實社會滿滿的無奈。這反而狙中許多人的心，讓大家看了捧腹大笑又心有所感，比許多所謂的「正能量」更療癒人心。

「不管你有沒有被討厭的勇氣，都改變不了討人厭的事實。」

「一整天累得跟狗一樣，你真的誤會大了。狗都沒你這麼累。」

「機會是留給準備好的人，只不過，有些人出生前就準備好了。」

「已經到了今年最後一個月，只要再堅持一下，你就可以再次完成一事無成的一年喔。」

然而，林育聖卻選擇在爆紅後急流勇退，宣布停更超過70萬人追蹤的粉絲專頁。「我的概念比較像是拍電影，不是像拍《變形金剛》一樣，我比較喜歡的是像李安導演那樣，拍《臥虎藏龍》紅了就結束了，而不是《變形金剛》拍了12345一直拍下去。我覺得在它受矚目的時候把它收掉，讓這個舞台告一段落，才能開創下一個作品。」所以林育聖創立了「文案的美」公司，以另一種方式繼續展現文字創作的趣味，並且透過電子報與讀者粉絲溝通，於今年推出新書《那些努力的事，就該成為故事》，收錄他和讀者之間52封關於職場、關於生活的對談。這不是一本說教的書，更不是什麼職場指南，而是林育聖以過來人的經驗和大家分享，那些他自己曾經走過的坑、撞過的牆。寫給那些在職場打滾、每天想躺下的你，那些還沒下班的人。

現實就是，付出和回報本來就不成正比

從職場打工人到創業老闆，林育聖在身份轉換中不斷學習同理他人。大家常在職場中覺得委屈了，可能是付出沒有被尊重，或是努力不被當回事。「我們的付出和回報本來就不成正比，因為沒有人承諾它是成正比的。我們會相信這些事情，是來自於對這世界美好的想像。大部分情況下，期待100次有一兩次被看見，就足夠讓我們繼續堅持走完歷程，畢竟人生不如意十之八九。」

林育聖在《那些努力的事，就該成為故事》聊到，許多因為熱情而做的人，最後都放棄了。我們很難靠著熱情走下去，最實際的就是依靠能拿到手的回報，也就是薪資。可若你的付出得不到老闆的肯定，那就追求自我價值，過程中所收穫到的經驗都會成為你的職涯與人生的資本。「我們那些努力不是為了別人而努力，而是為了自己。別人有回應的話是很棒的，沒有回應的話，自己也可以為自己的目標努力，絕對不要把自己的成長寄託在別人身上。不是不多付薪水就不去做，我覺得這樣滿可惜的，因為這損失的職涯是自己的。」

「我們應該讓自己專業，而不是不斷尋找自己的熱情。靠熱情堅持的人，最後都失望地放棄了。因專業一直做下去的，才能得到眾人的敬重。」

過去作為職場打工人，林育聖也聊到，曾經遇到和主管意見不合的溝通。「願意和你吵架的主管你要珍惜，這代表你們對彼此的信任，已經到了可以起衝突的地步，因為你不會去和一個陌生人吵架。再來就是你們彼此都有堅定不可退縮的立場，這時候才會出現激烈的碰撞。」林育聖表示，他後來抱持的職場哲學，就是盡量把主管的選擇往好的方向發展，即使它看起來只有50％機率，也能因著自己的努力和能力達到60％、70％，才對得起這份工作。

而身份轉換到老闆，林育聖願意放手，把事情交給專業的人。「我在意的是他的工作表現有沒有符合他的薪資，而不在意他的個性如何。在堅持意見這件事上，既然他的工作能力是足夠的，那就照他的，不用特別煩惱。對我來說，請人來就是要節省時間，如果你要花時間管人，那代表你請的人的自主性不是那麼高。」

人生中會有「一千塊」的階段

不要害怕失敗，不要害怕試錯。「人是可以失敗的，失敗最可怕的不是失敗，而是沒有承擔失敗的資源。如果你有一萬塊，對你來說500塊就是挫折；如果你只有一千塊，那500塊就是滅頂之災。所以我們應該讓自己獲得更多資源去承擔失敗，以及做選擇之後的後果，不要讓自己落入窘境。」林育聖表示，每個人都會經歷「一千塊」的階段，過了這個階段，有能力和資源去追求自己想做的事情，那就去嘗試看看吧！

如果你還處在職涯發展初期，也沒有足夠的資本揮霍，那就靜待時機累積本錢。若是到了能嘗試更多選擇的階段，就跟隨自己的心意，去追求想追求的事情。失敗了又如何，每一次的失敗又都會成為人生的資本。

「我面對失敗所學到的，並不是要調整心態，而是要擁有更多失敗的本錢和自信，永遠不要讓自己處於孤注一擲的場景。所謂的堅強，是能接住自己的失敗。所謂的強大，是還能夠接住別人的失敗。」

攝影／蔡若君

人生20、30、40的選擇

人生每個階段要考量的事情都不一樣，對於20初頭剛出社會的職場新鮮人，林育聖建議，要選擇並訓練出一個有自信可以說是技能的專業。「在年輕階段，我們對自己的技能好像都不是那麼確定，所以一定要練出一個你有自信能說出自己『會』的技能，最好有實際的案例或作品呈現。只要有這一部分，以後你做任何事都會有底氣，因為它可以延伸出你很多的職涯路線。」

來到30歲，林育聖認為應該要選擇你想要的生活方式。「太年輕去選會有點好逸惡勞。選擇生活方式，就是選擇要什麼、不要什麼。」可以選擇繼續把事業擺在第一位，也可以選擇把家庭擺在事業前面，或是選擇過一個工作到位就行的生活，但有多餘的時間做自己想做的事。而走到40歲，林育聖覺得應選擇想要和哪些人一起走過人生下半場。到了這個階段你已經看過非常多的人了，所以更重要的是，好好選擇陪在你身邊的夥伴，這會影響你未來幾十年的生活狀態。

「擁有一個假期不是夢想，擁有一種生活模式才是夢想。得到一份工作不是夢想，一直在做喜歡的工作才是夢想。」

今年的你有沒有更像自己一點？

林育聖談及，如果在生日當天透過電子報寄信給他，他就一定會回信。「裡面的內容都會有一段，我希望對方在每年生日的時候都想一下，今年有沒有更像自己一點，有沒有更回到自己一點，因為你值得所有的快樂。我希望這個快樂不只生日這一天，是一個禮拜、一個月、一整年，到明年生日一樣快樂。我們為了現實，把自己融進去很多不適合自己的環境中，但在生日這天能夠找回自己一點。不只生日這天，平常就能一直做自己要的事情那不是更好嗎？」

可是，人生要能做自己想做的事、過想過的生活，說起來容易做起來難呀！林育聖分享，其實從每天一件小事開始就可以了。例如喜歡做的運動、喜歡玩的遊戲，每天撥一小時做一件自己喜歡的事，一天一小時，一個禮拜就有七個小時在做自己喜歡的事，一年慢慢拓展，就會活得越來越像自己，越活越成為自己喜歡的模樣。「很多人會把那一個小時拿來被別人的娛樂給塞滿，一個小時放空或看YouTube就過去了，我認為應該是主動去做一些自己真的喜歡的事，而不是被填空而已。」

「如果想改變自己現在的生活與性格，就從每天改變一點習慣開始。」

攝影／蔡若君

現在許多年輕人都會說：「我要做自己。」拒絕職場「慣老闆」，或是那些職場中的不成文規定。然而對林育聖來說，「做自己」這三個字像是不願意改變缺點一樣，他認為更好的說法是「塑造自己」。「你一定會有一個想要的模樣，人一出來都是不成熟的，要各種捏，但你一定要捏成你想要的樣子，不要被別人捏成他的模樣。我們用自己的雙手捏出想要的生活模樣，過想要的生活。」

此刻正在看這篇文章的你，想活得更像自己一點嗎？若今天剛好是你的生日，那就想想，今年是否有更快樂地活出自己，不只生日快樂，而是天天快樂。林育聖說，覺得生活辛苦沒關係，因為你終究會習慣的。這份習慣不該是一味屈就現實，而是接納生活中的不如意，然後找到那一點改變的可能性。

●本文為遠流出版《那些努力的事，就該成為故事》作者林育聖專訪。未經許可，請勿轉載。