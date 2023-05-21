「另一半會逐條檢視我臉書上所有留言……」你的親密關係也中毒了嗎？

文∕美樂妮

「這個男的是誰？你們怎麼認識的？妳跟他很要好嗎？你們上一次見面是什麼時候？他為什麼要來留這些話？」

對於每一個Facebook 上來回覆留言的異性朋友，老公都有一百個問題想問。直至此時，我才發現另一半似乎對於我身邊的所有異性朋友都存有戒心，是個不安全感極高的人。

當時還處於熱戀期的我，並不會在心裡咒罵他有病，反而為了讓他安心，開始耐心地逐一交代每個男性朋友的結識時間、場合、熟稔程度。

就算我覺得這個行為很像是在審問犯人，根本沒必要，時間一久也開始不耐煩，但為了消除他的不安全感，我還是盡其所能向他「報告」我的交友狀況，無奈地再三保證：「這些人就是我的朋友，在Facebook 上面互動很正常，我也沒辦法控制他們要不要來留言。」

雖然我可以公開向男性友人宣告別來留言，但內心又覺得自己根本沒做錯事，也著實不想限制大家留言的權利，於是我開始刪除男性朋友的留言，只要看不到那些留言，就什麼問題也沒有了，不用一直解釋我的清白之心，也不必花時間處理老公的小情緒，回答各種無聊至極的交友問題。

那段時間我彷彿在玩一場貓抓老鼠的刪除遊戲，只要一在Facebook 發完新貼文，我就會緊盯著手機，趕在老公看見留言之前湮滅證據。

「欸，我把你剛留的言刪掉囉，因為我老公看到有男生留言會靠夭。」每次這樣做，我都會私下向被刪掉留言的朋友告知狀況，朋友覺得好笑之餘，也都理解身為人妻的難處，在我的互動牆上漸漸淡出。慢慢的，我的Facebook 變成了女湯，男性止步，但老公的安全感並沒有因此增加。

我是一個個性開朗，喜歡跟人保持友好關係的人，從小到大自然結識了許多同性及異性的朋友。

我不喜歡曖昧關係，所以在我的交友關係裡，朋友就是朋友，戀人就是戀人，自有一條畫得清清楚楚的界線，在以前數段交往關係裡，我的男友也都理解並尊重這一點。

在我的認知裡，既然是交往關係，就該尊重對方。如果伴侶和異性做出超越友情的行為，吃醋或生氣當然是正常反應，伴侶自然也該安撫好這種負面情緒。但如果只是單純的朋友聚會、交談、傳訊息、分享生活趣事，就是屬於各自的交友空間，應該保有各自的自由。我一直以為大家都是這麼看待交友關係的，在結婚之後，才恍然驚覺另一半與我的觀念截然不同。

「他為什麼要跟妳講這些？妳為什麼跟他這麼好？妳以後不准跟他聯絡了。」

某次我跟老公分享男性朋友與我閒聊的生活近況之後，他脫口而出這幾句氣話。聽到的當下我倒抽一口氣，心中五味雜陳。

在結婚之前所有的交往關係裡，我從來沒有聽過這種話。我心想：「老公生氣了嗎？這有什麼好生氣的啊？我只是想跟他分享一些生活瑣事，因為是出自男性朋友，所以他不高興嗎？還是他覺得我不該跟男性友人私下聯繫，所以他很不爽？」

「老公對我做出了這種要求，代表他好像很介意這個男性朋友，雖然我們之間只是單純的朋友關係，但如果老公都已經這麼介意了，身為小女人的我還繼續跟朋友往來，好像就等於違背了他的意思，變成不忠的老婆。」

但另一方面，我又覺得：「為什麼這個男人可以限制我不能再和老朋友來往？只因為他是我的老公嗎？是不是腦袋有毛病？我們又沒怎樣！」

腦袋裡有好多聲音同時出現，覺得眼前這個男人提出的要求很無理，但又覺得如果不照做，自己就得一直承接壞情緒，我想要我們的關係好好的，我好不想像現在這樣。 書名：《失婚婦女Chill High High：勇敢斷開有毒關係，「笑嗨嗨」重返一人幸福，快活又自由！》

作者：美樂妮

出版社：采實文化

出版日期：2023/04/12

要一直安撫沒安全感的男人，是一件很耗費精氣神的事，尤其我對於安撫人並不是那麼在行，也不是很有耐性，於是為了快速解決眼前的問題，我這樣回答他：「喔。」

當時我真的是這麼想的：「為了不要造成他的不安和負面情緒，以及尊重他身為老公的感受，我決定聽他的話，少跟男性朋友們聯絡。」

朋友當然不知道他們被我老公下了「拒絕往來令」，我自己都覺得這件事是無理的要求，更不可能跟朋友直說。

然而，我已經嫁做人婦，最好還是以夫為天，家庭裡以和為貴，少發生爭執為妙，既然決定要當個背負貞潔牌坊的女人，那再辛苦都要背到底，就先這麼辦吧！

某天，我收到來自一位男性朋友的問候，看到突如其來的訊息，我竟然覺得緊張，不知道該怎麼回應才好。我心中忍不住想：怎麼辦？朋友傳訊息來也不是我能控制的事，我到底該不該回？回覆訊息似乎不是選項，因為我不可以違背老公的要求，我答應他不跟異性朋友聯絡了，但不回也太沒禮貌。

明明只是一個再普通不過的問候訊息，竟然會讓我產生那麼多擔憂，還把自己搞得很像是想出軌的女人，連背叛老公的罪惡感都出現了，天啊！我怎麼會變成這樣？我一定是腦袋哪裡開始出問題了。

●本文摘自采實文化出版之《失婚婦女Chill High High：勇敢斷開有毒關係，「笑嗨嗨」重返一人幸福，快活又自由！》