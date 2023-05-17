為什麼成功的人永遠覺得自己不夠好？小心「這個」有毒心態！

文∕丹．蘇利文、班傑明．哈迪 博士

1991年，柯琳．鮑勒（Colleen Bowler）創立了財務策略夥伴理財顧問公司（Strategic Wealth Partners），當時的她一邊打離婚和撫養權官司，一邊撫養3歲的兒子。

公司開業頭兩年的收入符合所得稅減免資格，年收入約為1萬4千美元。接下來的每一年，公司營運越來越好，業務和團隊也不斷發展壯大。

然而，多年來，儘管她一手建立了這家業績蒸蒸日上、獲獎無數的公司，甚至成為了策略教練計畫的助理教練，但她從來沒有讚賞過自己。每年，她都拿自己與所在領域的頂尖人士做比較，因此，她從不覺得自己實際上已經成功了。

柯琳的重大轉變發生在2004年1月，當時一位團隊成員終於指出了她的盲點。

每年1月，她的團隊都會設定當年度的新目標。在年度目標會議之後，目標變得比前一年更高了，一位資深團隊成員問她：「為什麼我們從不慶祝過去的成功？去年我們達成了所有目標，結果這件事好像一點也不重要。現在，我們只關注『接下來還要達成更高的業績』。」

大約也在那時，柯琳對她10幾歲兒子的在校表現很不滿意。結果兒子告訴她：「媽，妳知道嗎，永遠都是不夠好。對妳來說，什麼都不夠好，真正的原因是妳永遠都對自己不夠好。」

兒子點醒了她，這段話讓柯琳深刻反思她的人生。

柯琳的兒子、她的團隊成員都說了同樣的話。她開始反思為什麼她的人生總是什麼都不夠好……。

與其用不斷變化的理想來衡量自己，不如審視現實生活中實實在在擁有和經歷過的東西。

落差心態讓你懊惱沒擁有的

柯琳並不是唯一的例子。1990年代，世界最頂尖的創業教練丹．蘇利文就已經將這種永遠追逐外在的高標準、無法珍惜進步的心態，稱為「落差心態」（GAP-mindset）。他指出，落差心態是一種有毒的心態，會阻止人們過著幸福美滿的生活。

特別是，傑出人士更容易抱持著落差心態。有研究指出，執行長這職位得到憂鬱症的機率是一般大眾的兩倍；創業者則容易有濫用藥物、憂鬱和自殺的傾向。即使在獲得極大的成功之後，他們的思緒也會快速轉移去關注下一個未達到的成就。

傑出人士看似外在建立許多豐功偉業，但他們的內在問題仍然無解。大部分的成功人士不快樂，而且這種不快樂會隨著達成一個個的外在成就而日益加劇。

丹有個「策略教練」培訓計畫，每60天到90天與客戶會談。其中有位客戶鮑伯，情緒總是很低落，在團體中製造了不少負面能量。

每當丹問鮑伯，過去的90天裡他完成了什麼？鮑伯首先分享公司裡的一些進展，比如他們達成一筆新交易。不過，一說完達成的任務之後，鮑伯會馬上解釋這些「進展」其實一點意義也沒有，因為這不是他們規畫中可以、或應該做到的事情。

「是沒錯，但這一切其實沒什麼意義，因為……」在聆聽鮑伯貶低自己的進展並抱怨處境時，丹突然清楚看出，成功的創業者為什麼總是做一些破壞自我成長和信心的怪事。這不是他第一次聽到客戶抱怨他們的人生進展了。

丹走到白板前，畫了一張圖向鮑伯解釋，他們的心態出了什麼問題。在紙的最上面，丹寫下「理想」這個詞，在紙最下面，他寫了「開始」。然後，在兩個詞彙之間，他寫下「達成」。然後他在達成和理想之間畫了一條線。

他向鮑伯解釋：「『開始』是你90天前的位置；『達成』是你過去的90天內實際做到的事情；『理想』則是你希望自己所在之處。」

「你心中有一個理想，你用那個理想來衡量自己，而不是用你已經做到的實際進展來衡量。這就是為什麼你總是不滿意自己完成的結果，也可能是你對生活中一切都不滿意的原因。」「你是用落差思維在衡量自己。」

每次你用與理想的距離來衡量自己或自己的處境時，你就是處在落差心態中。

收穫心態讓你珍視已達成的

比如說，你和另一半正前往演唱會的路上，你們一直很期待這場演唱會，但是現在已經遲到5分鐘了。如果你一直關注「遲到5分鐘」而心情沮喪，那麼你就是處在落差心態。

你應該要做的，是把注意力轉移到你的「收穫」上，專注於你們度過了一個快樂的夜晚這項事實上。如此一來，一整晚你才能擁抱「收穫心態」（GAIN-mindset）。抱持著收穫心態，你會快樂。

再打個比方，如果你的起始點是1步，達成目標是30步，但是你只能走到22步。這時候如果你關注於實際進展，就是收穫心態——用至今為止取得的收穫來衡量自己，就會發現你已經進步21步了。但是，如果你用30步的目標來衡量自己，你就掉入落差心態中——你還差了8步呢。 書名：《收穫心態：跳脫滿分思維，當下成功和幸福，由你決定》

作者：丹．蘇利文、班傑明．哈迪 博士

出版社：商業周刊出版

出版時間：2023年5月11日

著眼於進步，你就是用過去、用你之前的狀態來衡量自己。你衡量的是自己的進步，你不會拿自己和外在的人事物做比較，不會用理想來衡量自己。

我們在生活中有著無數的經歷，問題在於，我們真正重視過這些經歷嗎？還是只會拿自己的經歷和別人做比較？

當你擁有收穫心態，你會珍惜自己的經歷——所有經歷。

成功者不會控制事件，他們控制自己對事件的反應。

每一種經歷都被視為收穫。擁有收穫心態的人，生活取決於行動和結果，而不是可能或應該發生的事情。收穫心態可以「衡量」，而理想卻不行。正如績效教練提姆．葛洛佛（Tim Grover）說的：「成功者沒有待辦事項與清單，他們有『完成』清單。」

當你擁有收穫心態，你會專注於實際完成的事情、衡量你得到的東西，並利用這些收穫，在未來創造更多、更大的收穫。

●本文摘自商業周刊出版之《收穫心態：跳脫滿分思維，當下成功和幸福，由你決定》