拒絕情勒，用對方法讓孩子做家事，無痛分工！

文／郭葉珍

無痛完成家事分工

暑假期間，媽媽們從早忙到晚，看到大小孩、小小孩不會主動幫忙，叫也叫不動，只好自己做，心中不禁悲從中來：莫非我是這個家庭的台傭？

我家並沒有這樣的矛盾，原因可能是我知道家事地圖在我腦袋裡，小孩腦袋裡有的不是家事地圖，而是電玩破關地圖、是和男友或女友要去哪裡玩的地圖。因此我不期待他們主動幫忙，而是把我的地圖說出來。

有一陣子我家的空調遙控器紛紛陣亡或消失，孩子們拿著家裡僅存的兩個遙控器控制四部空調不覺得是個問題，只有我覺得是，於是我在自己的家事地圖記上一筆「買空調遙控器」。

我個子小，晒衣服需要有電動晒衣架。孩子比我高，不覺得電動晒衣架壞掉沒辦法上上下下是個問題，只有我覺得是問題，於是我在自己的家事地圖記上一筆「叫修晒衣架」。

接著，我把自己的家事地圖攤開在我們仨的對話群組：

「請協助購買空調遙控器，型號如上。妹妹房間的和客廳的遙控器已消失，我的遙控器沒有屁股，哥哥房間的遙控器安然無恙，看起來大概需要三個是嗎？ 另外請協助叫修晒衣架。請回應分工認領。」

孩子陸續回應他們的認領，我需要的協助就這樣無痛完成。

在要求孩子協助家事的過程中，我基於對人性的了解來請求幫忙：

1. 地圖在我的腦袋裡，我得直接說我需要什麼幫忙，要幾個遙控器。

2. 每位家人有他們的專長與選擇，我覺得兒子比較了解電器，讓他負責購買遙控器會比較安全；女兒在家裡負責洗衣服，我覺得讓她叫修電動晒衣架會比較順手。然而，這些都是「我覺得」，不是「他們覺得」，因此我還是請他們各自認領。即使最後的選擇如同原先我腦袋裡的規劃，但自己選的比較會置入內心地圖，而且心甘情願。

3. 每個人對事情急迫性的認定不同，回應請求的速度也不一樣。在攤開家事地圖請他人協助時，最好要清楚說明一個回應時間，免得自己等急了發脾氣，對方也覺得委屈。我對這兩件事情沒有感到急迫，因此並未請 他們在什麼時候之前要回應，如果等待三天（我心裡的那把尺是三天）孩子還沒有回應，我就會進一步詢問。

在《老子》裡面，有一段話是這樣說的：「太上，不知有之；其次，親而譽之；其次，畏之；其次，侮之。信不足焉，有不信焉。悠兮其貴言。功成事遂，百姓皆謂我自然。」

蔡志忠的漫畫版對這句話的詮釋是：「最棒的國君治理國家大事，但人民卻不知道他做了什麼；次一等的國君，用道德感化教育人民，人民親近他而且對他評價很好；再次一等的國君，用刑罰政令治理人民，人民聽到他的名字就心生畏懼。最次等的國君，以為可以欺騙人民而愚弄人民，人民都想反抗他。有的國君自己說話不算話沒有信用，那人民更不可能相信他。最上等的國君悠哉悠哉，非不得已不輕易發號施令，等事情大功告成圓滿完成了，人民都還不知道這是國君的功勞，反而都覺得本來就是這樣的。」 書名：《讀懂孩子內心話》 作者：郭葉珍 出版社：天下文化 出版日期：2022年4月28日

我請求孩子協助家事的過程大抵就是依照這段話而行。

我在家裡宣布什麼規則了嗎？沒有。

我做牛做馬似的讓孩子感到不好意思而主動幫忙嗎？沒有。

我警告他們不做這些家事會得到什麼懲罰嗎？沒有。

我做的只有了解人性，順應人性。

我知道人只會關注自己關注的，因此不會期待孩子不用講就知道我的家事地圖。我知道人都喜歡自己選擇，不喜歡被命令，因此知道即使我直接分配比較快、比較好，我仍然請他們自己選。我知道每個人對一件事情輕重緩急的認知不會是一樣的，因此不會期待孩子馬上回應。基於這樣對人性的了解，我家的家事分工就在無形中無爭議的運作完成了。

●本文摘選自天下文化出版之《讀懂孩子內心話》，未經同意禁止轉載。