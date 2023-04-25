你的人格是哪種味道？芳香植物的9型人格解析！

文∕陳育歆

植物與人都是地球上的生物，但是大多數的人不太會去思考植物有沒有感覺、有沒有情緒，因為它們不會說話、不會表達、不會活動。但你知道嗎？其實植物和動物一樣是有情緒的。

《植物的祕密生命》（Secret Life of Plants）一書的作者彼得．湯京士（Peter Tompkins），本身是美國情報局的測謊專家，退休後進入研究單位，就在進入新辦公室時，他發現裡面有一株龍舌蘭，腦袋裡突然閃過「植物不知道有什麼感覺」，於是就將測謊設備裝置在葉片上。奇妙的是，他發現植物與人一樣有情緒的波動，難道植物跟人一樣有感覺嗎？他開始一連串的測試，與植物講話，逗植物開心，恐嚇植物。測試證實植物與人一樣會有開心、害怕的情緒，書中更提到植物比人有更強的感知。

看完這本書後，我對植物大大改觀，過去很容易把植物種死的我，在轉換想法照顧這些小生命後，現在我也能好好養植物了，而精油就是從這樣有能量、有感知的植物上萃取下來的。

植物雖然不像人一樣用口語表達、穿著打扮、肢體語言等等來表達自己，但是植物的外觀、香氣、狀態，其實也是一種自我展現。植物的各部位都有不同的功效，比如花朵與植物的繁衍有關，根與吸取養分、固定有關等等，而精油就是由不同的植物、不同的部位萃取出來，蘊含了不同的能量表現。

植物的九型人格透過不同的萃取部位與植物主要功能來做分類，同一種類型的精油可能會有相似的特質，就如同十二星座中，又分成四種象限，火象比較熱情、有活力，風象愛好自由、多變等。植物的九型人格也一樣會有大方向的特質，但依分類中的每種精油，還是會有自己獨特的個性。許多人可能也在學校或公司行號做過九型人格的測驗，在商業環境中，九型人格通常以分類，深入了解每位員工的性格、自我理解和自我發展。

九型人格學的想法和理論有許多不同的論述，在精油的能量特質解釋上，也和九型人格一樣，每位老師對精油個性有不同的論述。對我來說，如果能夠幫助個案透過不同的方式與角度更認識自己，進而發現需求，開啟自我療癒、自我修復的動機，我想這都是正確的。

我不喜歡把透過精油來了解自己，與算命、占卜畫上等號，我更喜歡解釋為透過精油本身的能量與人的能量接觸後，反映我們自身的狀態。芳療師以對精油的認識，傳遞精油所要反映的狀況，引導個案能更加了解自己。以下也先針對九型人格，提供基本的介紹。

● 花朵類精油──自信型

花朵透過美麗的外表與香氣來達到繁衍的功能。花朵類的特質為自信型，這類型的人很清楚知道怎麼展現自我、充滿自信，透過自我實現達到自己的目標，大多也有追求完美的個性，喜歡把自己打理得很好，講究生活的質感。他們滿樂意出現在人際社交的場合，因為在這樣的地方能有被注目的感覺，也很會利用自己美的優勢與社交手腕來達成目的。

● 果實類精油──和諧型

果實類的共同特質是陽光般溫暖的能量。這類人開朗好相處，喜歡把快樂帶給別人，常常臉上掛著笑容，是團體中的開心果，不太喜歡過於複雜的環境與人際，也害怕遇到衝突，有他們在就會有愉快的氣氛。他們有著單純的赤子之心，跟他們相處不太需要心機，也很真誠、直率，通常有什麼話就講，但也可能因太直率造成誤解。

● 藥草類精油──助人型

藥草植物自古以來一直是人們用以療癒身心的植株。藥草類特質的人，天生就是喜歡幫助別人，富有同理心或同情心，只要看到有人需要、弱小、病痛，他們就會忍不住伸出援手，所以他們大多都很熱心，甚至有點雞婆的個性。因為他們總是先注意到其他人，有時會放忘了把焦點放回自己身上，很容易會變成「燃燒自己，照亮別人」，讓自己的能量消耗殆盡。我常會形容藥草型的人就像媽媽一樣，忙著照顧孩子與家人，往往把自己放在最後。

● 葉片類精油──鬥士型

葉子透過不同的方式持續為植物、為大自然提供養分。這類人通常很認分地工作，除了努力為了生計打拚外，他們理性、腦袋清楚，善於思考規劃，所以身旁的人也會仰賴他們的能力。通常是能者多勞型的人，但這樣的付出，如果沒有獲得認同，他們會很消沉，甚至會懷疑自己存在的意義。大多時候葉片都是埋頭苦幹型的，許多事與想法會選擇先放心中，如何表達自我、好好溝通是葉片類的大課題。

● 樹脂類精油──思考型

樹脂的分泌是為了修復植物受傷的部位。樹脂類精油的人很重視內心的平衡與修復，除了現實生活中所遇到的事之外，會更深入地去思考背後的原因，也會正反兩面去思考人、事、物。這類型的人有時會有些哲學的思想存在，心靈的平靜會比現實的物質更吸引他們，自我存在、自我療癒等議題，在他們的生活中占有重要的一部分。

● 根部類精油──踏實型

植物能穩穩地固定在土中，是根部最主要的功能之一。根部類的人格通常都有種沉著穩重的特性，他們大多務實、樂天知命、一步一腳印地生活，在快速改變的環境中，他們也會用自己的步調適應，對他們來說安身立命的穩定與安全感是最重要的；當然，這樣的特質如果身處在一個需要變動的環境下，他們可能會倍感壓力。不過根部通常是藏在土裡的，內斂的他們也不是可以被輕易看透的。

● 種子類精油──成就型

蘊藏植物生命的小小種子，內含強大的能量，還沒萌芽時，只要好好灌溉、給予充足的養分，假以時日小種子也會成長茁壯。種子類的人在長大前是很含蓄低調的，喜歡觀察生活中的大小事，這樣的觀察也可能轉化成成長的養分，為了想長大，他們會積極學習新事物，等待養分足夠、時機成熟時，便會開始發芽茁壯。天性較細膩敏感的他們，有時會被周遭環境的人事物所影響，如果能有足夠的自信，加上努力，一定能長成美好的模樣。

● 香料類精油──享樂型 書名：《能量芳療：芳香植物九型人格 x 45支精油，帶你突破人生困境，找回內在力量》

作者：陳育歆

出版社：境好出版

出版日期：2023/03/29

香料可以增加食物的香氣、辛辣度和色彩。充滿鮮明個性的香料，帶給人們許多驚喜，你會發現香料類人熱情又有趣，很能活在當下，直率又才華洋溢，好玩、勇於挑戰、有品味、積極充實自我。只要是他們感興趣的，都會去嘗試，可以從他們身上感受到對生活源源不絕的熱情，是充滿魅力的人。當浪子進入老子的階段，可能會突然對自己的人生感到空虛，因為他們過去都著重在物質上的滿足，忘了除了這些好玩的事，人生還有許多有意義可以追求。

● 木質類精油──領袖型

樹幹除了為植物輸送營養和水分之外，還有支撐的作用，給予我們支持與力量，讓我們能夠挺直腰桿面對生活的困境。木質類精油的人給予人沉穩堅強的感覺，並有解決事情的能力與智慧，天生有種領袖特質，也是周遭親友信賴及尋求協助的對象。他們為了要把事情做好，有時會讓人覺得不近人情，但在這冷酷的面具下，還是擁有一顆炙熱的心。我也會形容木質類的人像東方傳統的父親，與孩子的互動較少，但一發起脾氣來可是非常震憾，但卻是家中最強而有力的支柱。

以上九種人格特質普遍存在每個人身上，這樣的特質會因為性別、年紀、生活經驗等狀況不斷改變，所以即使是同一個人，在不同的狀況下，我們的人格特質也會有所改變。

或許會有幾個特質比較凸顯，但比較好的狀況下，九種特質占比差異不要太偏頗在某幾個特質，較健康的人格狀態是多元且平衡和諧的狀態。如果有自己很討厭的氣味（不想面對的自己），可以透過精油的協助，學習接受不想面對的自己，並慢慢地調整。

●本文摘自境好出版之《能量芳療：芳香植物九型人格 x 45支精油，帶你突破人生困境，找回內在力量》