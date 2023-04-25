資訊爆炸時代 如何以說話的藝術吸引人們的注意力！

文／凱特．法瑞爾（Kate Farrell）

我們要如何將自己的親身經驗、記憶中的斷簡殘篇，轉變成一則則令人難忘的故事，就像將稻草編織成金線一樣？

無論是要帶動晚餐氣氛，與聽眾互動，歡送同事退休，還是要向最好的朋友敬酒，一則生動的故事都將讓你在大家腦海中留下印象，同時還會讓這一刻更為特別。故事中的嘉言金句，會為一般社交場合或專業交流增添價值。只要經過精心打造，選擇恰如其分的方式講述，生活中的親身經歷會變得很有趣，具有啟發性，甚至是激勵人心。

誠然，我們每天都為成堆的稻草所環繞——大量的經驗，不斷流動的事件，毫不停歇的感官意象，還有這一切帶來的情感衝擊。在我們的城堡屋子裡，稻草一路堆滿到屋頂。

我們要如何像魔法師——說故事的人——那樣，把這些材料變成黃金呢？有哪些經歷不僅在記憶中歷久彌新、充滿情感、對個人具有重大意義，同時又具有普世價值？這裡的「金線」，就是能深深觸動聽者與讀者的情節線，能與他們產生連結，並且對兩者都能產生價值。這些具有持久意義的「黃金」故事不僅鼓舞人心，還具有啟發性，但這並不意味它們很嚴肅或沉重。有不少精彩的故事是以搞笑的脫口秀來呈現的。

去捉住那條線！把你的經驗紡織成可以講述的故事。在工作面試時分享一個你的代表性故事，或是在約會時講一個童年故事─個人故事是一種立即與他人產生連結的方式。而你精心打造並好好講故事，就會吸引你的聽眾，讓他們記得你，因為他們對你的經驗產生共鳴。

在這個數位時代，我們多數人都渴望產生有意義的人際連結，如今卻是被即時訊息和社群媒體上的發文取代。我們的交流溝通經常簡化為隨機性的標題連結和迷因（memes），難怪我們當中會有這麼多人充滿疏離感。

社群媒體平臺的一大問題，是它們傾向於描繪「最美好的生活」，張貼你的旅行、冒險，穿著最好的衣服去高級餐廳吃飯，或是在慶祝活動中一群微笑的親朋好友。這是一場微妙的競爭，可能會讓我們的網路追蹤者自慚形穢，略遜一籌——而這一切僅是由幾張照片和簡短的發文所造成的。

但是，你不一定要出外冒險或大啖美食，過著「充滿刺激」的人生，才能成為一個引人入勝的講者。這之間甚至沒有什麼關聯。關鍵在於你賦予種種發生事件的意義─也就是你從中紡出的金子。這樣一來，聽眾會看見一絲提煉出來的精華，這是你從經驗中提煉出來的真理，是一個他們能夠理解並為之共鳴的道理。

書名：《好故事的力量：從靈感挖掘、打造結構到講出令人難忘故事的秘訣》 作者： 凱特・法瑞爾 出版社：馬可孛羅出版／城邦文化 出版時間：2023年01月05日

我們都是一個故事，一則生命故事。我們通常在人往生、在得知一切的來龍去脈後，可以看得更清楚一個人的故事。但當我們還不知道接下來會發生什麼，在我們過著每一天的生命、處於生命的中間，故事也一樣可以很有趣。就算只是純粹為了娛樂彼此，互相分享我們的故事也是一件好事。我們可以拿自己的困境來開玩笑，相互取悅。但有時就是很難開口，不知道要如何開始。因此，多數時我們都沒說出來，而是去談論新聞、天氣以及一些沒頭沒尾的話題。

有些人似乎比較擅長說自己的故事。他們會把事情說得活靈活現、生動有趣，而且深具娛樂效果，也因此讓人心悅誠服地相信整個故事。聽他們講話時，你會直接被吸引進去，身歷其境。除了個性之外，一個人之所以比較會講故事和描述事件，是因為他懂得一些在開始時所需的專注技巧。只要習得建立可信度的動力後，這就會成為你的第二天性。而那就是說故事的藝術。

●本文摘自馬可孛羅出版之新書《好故事的力量：從靈感挖掘、打造結構到講出令人難忘故事的秘訣》。