下班後只想躺著耍廢錯了嗎？先從這些觀點自我檢視

文／樊登．帆書（原樊登讀書）

你在生活上有煩惱嗎？來自6000萬讀者訂閱的帆書（原樊登讀書）APP創始人──樊登針對職場、生活、家庭、情感、人際、教育等六大領域現代人常見問題，以人生書單與思維為客觀指引，幫助讀者理出癥結，從每一個問題的切面，我們都能從中對應到自己可能面臨的問題，亦能從中找到解法。（編按）

下班回家只想躺著，我還有救嗎？ Q：下班以後，我感覺精力已經被消耗光了，回到家就什麼都不想做了，只想癱在沙發上玩遊戲，制訂好的寫作計畫完全提不起精神去執行。有沒有什麼技巧能讓我在這種狀況下打起精神，做點有意義的事呢？

這個話題太豐富了，可以從好幾個角度切入，比如壓力管理、精力管理、毅力管理，還有職業生涯規劃。

對於你的情況，有一種可能是你做了一份特別消耗自己的工作，它讓你感覺壓力巨大，總是讓你感覺很累，還找不到價值感和成就感，那你很可能需要換一份工作。

另一種可能是你身體比較弱，如果是這樣，你需要鍛鍊身體，學會掌控自己的精力。《精力管理：管理精力，而非時間》和《掌控：開啟不疲憊、不焦慮的人生》這兩本書都可以幫你學會掌控精力。就我自己來說，自從開始跑步，我現在的工作效率比原來高多了，因為精力變得旺盛了，不像過去那樣容易睏。

還有一種可能是毅力管理的問題。你可以去讀一讀《堅毅：釋放激情與堅持的力量》和《自控力》這樣的書。人的自控力也是會被消耗的。比如你計畫健康飲食，那早餐你可能就吃得很健康，因為早晨起來你自制力滿滿，但是到了晚餐時，你就有可能吃蛋塔了，因為自制力用完了。

我們的大腦有個特點，就是這部分運轉累了就換另外一部分繼續運轉，讓這部分休息。比如做數學題做累了，你就去聽會兒音樂，這時候你會發現，大腦其實還是在運轉，接下來你可以學學英語，或做點別的。只要你換件事做，大腦其實就已經得到休息了。千萬不要以為，只有放空才是休息。

其實我也這樣。我在家裡基本不看電視，但是出來工作累了，回到飯店也是往那兒一躺，打開電視就開始換臺，足足換上兩遍也找不到什麼好看的，但是就習慣性地這麼換臺。為什麼會這樣呢？就是因為這時候我已經完全喪失了自制力。其實，就算真的看了兩個小時電視，你也會發現根本沒休息好，甚至整個人更累了。如果你能用那兩個小時寫一篇文章，你反而是在休息，同時自身水準也會得到提高，而且在情感上你也會覺得今天沒白過，因此狀態也會變得更好。這些狀態全跟人體分泌的多巴胺、腎上腺素、睾固酮等荷爾蒙有關係。打遊戲只能帶來一時的刺激感，不會帶來成就感、提升感，所以我建議大家最好換一種方式休息。

想活得隨便一點行不行？ Q：人為什麼一定要有上進心？我就只想懶散而穩定地活著，不行嗎？ 但是這個活法收到的幾乎都是負面評價。

這是一個哲學問題。

歷史上有個哲學門派宣導的活法就是這樣，那個哲學門派叫犬儒學派。犬儒學派有個最著名的人物叫第歐根尼，他就認為人應該活得舒服，每天住在木桶裡，誰都不要妨礙他。亞歷山大大帝親自去看他，想向他請教一些問題，並且問他：我能為你做些什麼？第歐根尼說：讓開，別擋著我的陽光。

莊子在濮水釣魚，楚王派兩位大夫請他去楚國當官。莊子說：我聽說你們楚國有一隻神龜，死後被楚王用錦緞包裹好珍藏在宗廟之中。你覺得那隻烏龜，牠是喜歡拖著尾巴在爛泥地這麼活著，還是寧願死去，被掏空了做成一個殼放宗廟之中以顯得尊貴呢？大夫說：那當然還是願意活著，在泥巴裡待著吧。莊子就說：那你們就讓我待在泥巴裡吧。你們讓我到廟堂上去，就是要把我掏空做成一個殼啊。

所以，其實歷史上有很多跟你有相同想法的人。對這種思想，別人不能橫加干涉和指責，因為你願意怎麼做是你自己的事。可能你的壓力來自和你比較親近的人，他們會覺得你這樣下去未來怎麼辦，結不結婚，買不買房子？這些是你要面對的壓力。

書名：《還煩惱嗎？：樊登的人生智慧解答，100+應對生活、突破思考困局的清醒指南 》 作者：樊登．帆書 出版社：三采文化 出版日期：2023年4月28日

我個人感覺，一個人要不要上進，其動力不是來自物質的壓力。如果是因為結婚、買房的壓力才不得不上進，那結婚、買房以後怎麼辦？結婚、買房以後就沒有壓力了？我覺得，一個人上進的核心動力是要在生活中尋找意義，就是搞清楚自己到底為什麼活著，怎麼能活得更有意義、更有趣。這才是最重要的。

之前那個「流浪大師」(註)為什麼選擇流浪？看了別人拍的影片，當時我就明白了原因。很明顯，他從小被爸爸罵，在爸爸的要求下去學自己不喜歡的審計，從事了審計工作，過得很不快樂，因而完全沒有動力去奮鬥，最終流落街頭。這是一個很典型的案例，它讓我們看到，父母跟孩子的不良互動，會剝奪孩子的生命力，導致他們找不到活著的意義。

最終選擇過什麼樣的生活，取決於你自己。無論選擇什麼道路，不要傷害自己，也不要傷害別人，讓自己儘量活得快樂就好。

如果別人對你的生活方式有負面評價，你要勇於去面對它。如果評論者裡有你比較在意的人，你可以考慮為他們做一些妥協。生活就是一個不斷妥協的過程。很多人都會想：為什麼我要為了他們改變我自己？你要知道什麼才是真正的你，過去的那個你未必是真正的你，改變以後的那個你可能才是真正的你。人不過多執著於自己的過去，改變起來就沒有那麼難。

註：二○一九年，一名五十二歲的流浪漢因其飽讀詩書，並分享閱讀見解，在網路上爆紅，吸引很多網紅特意與他一起直播賺流量，被網友稱為「流浪大師」。

●本文摘自三采文化之《還煩惱嗎？：樊登的人生智慧解答，100+應對生活、突破思考困局的清醒指南》。