知識永遠不會背叛你！北宋「學霸」邵雍──不考科舉不做官，卻能成為時代偶像？

文／急腳大師

洛陽城中有男神──邵雍（北宋五子、北宋理學、哲學家）

他是一個時代的「精神偶像」，是社會風氣的引領者，更是北宋洛陽城不世出的「男神」。

少年時期的他尤其好學，幾乎什麼書都讀。在學習過程中，為了磨練強大的抗壓力與百折不撓的意志力，他採取很極端的方式：冬天就算再冷，也不生火爐（反正也沒錢）；夏天就算再熱，也不搧扇子（為了不分心）；夜裡就算再睏，也不去床上睡覺（這純屬自虐）。晚上要是讀書讀累了，便趴在桌子上睡一會兒，睡醒了再繼續讀，竟連續好幾年都沒好好上床睡覺。他還經常把書的內容抄下來，貼在房間的牆上。

目光所及，盡是書頁。

除了靠自己苦讀，他也常向知識淵博的人請教，拜當時的大儒李之才為師，學習最古老難懂的《河圖》《洛書》，以及《易經》──古人會藉助一些圖形來推演大自然的奧祕，是一門類似神祕學的學問，懂的人也很少。

在古代，如果你能預測天氣情況或未來的自然災害什麼的，是不是很酷？是不是會有很多人崇拜你？ 這些知識在古代，除了學霸等級的人，普通人還真的很難掌握。博學多才的他在學習過程中，逐漸領悟到自然與人生的道理，也明白了天地運行、世道變遷的規律；不但熟悉各種動植物的特性，還把學習所得寫成大量的文字。此時的他儼然已經是一位學識廣博的哲學家、文學家和數學家。

可是學霸永不止步。

有一天他突然感嘆道：「昔人尚友於古，而吾獨未及四方。」（《宋史．邵雍傳》）這句話的意思是：古人讀書求學，尚且知道要訪師拜友，但我卻沒有走出去。像我這樣一味埋頭書房，不去看看外面的世界怎麼行？

不看不知道，世界真奇妙。

於是他來了一場說走就走的旅行。他走過黃河與戈壁，翻過大山與丘陵，穿過樹林與草原，認真觀察世間萬物，深入考察古蹟遺址。走遍大半個中國的他，學到了很多書本上沒有的東西。

學霸歸來，再一次感嘆：「道在是矣！」（《宋史．邵雍傳》）整個世界已經在我心中了！

這個人就是邵雍。他的名氣越來越大，拜訪他的人越來越多。為了學到更多本領，他帶著全家來到北宋繁華的一級城市——洛陽，住在破舊的茅草屋裡。他並沒有參加科舉考試，只靠砍柴為生，還親自生火做飯給父母吃。儘管過得如此艱難貧困，卻依然手不釋卷，臉上還時常掛著恬淡的微笑。

周圍的人都不懂：明明是這麼有學問的人，為何不去參加科舉、考取功名？宋朝的文官待遇可是很好的！他該不會受過什麼打擊吧？還是害怕考不上？

雖然他不去做官，卻被當官的人視為偶像：有疑問，找邵雍就對了！「偶像」搖著扇子，三言兩語就能點破、解決，真是世外高人哪！

彼時，富弼、司馬光、呂公著等人都住在洛陽，也成了邵雍的忠實「粉絲」，經常和他一同遊山玩水。後來，大家看他住的茅草屋太破，乾脆合夥出錢買了座大宅院給他。

邵先生，請笑納。

嗯，那就笑納吧！

邵雍也不推辭，坦然接受。雖然我沒求你們買，但你們既然買了，我也不裝清高。他還給這座宅院取名「安樂窩」，自稱「安樂先生」。

加入當朝名人的朋友圈，住在高官們免費贈送的「安樂窩」，這下邵雍的名氣更盛了。

沒了生活壓力的邵雍，每天都要飲酒三、四杯，微醺後便吟詩幾首。春天農閒時，天氣晴朗，他便乘著一輛小車，走走停停，隨意閒逛。官員、文人、老人、小孩、衙役、商人、小販見到他都會興奮地說：「吾家先生至也。」（《宋史．邵雍傳》）

沒人敢直呼他的姓名，且洛陽城到處都有他的粉絲。

一個時代以什麼樣的人為偶像，基本上就反映了這個時代人們的精神風貌。有些富貴人家，為了留偶像住一晚，便仿照他的「安樂窩」，建了一模一樣的房子，等候邵雍光臨，並取名「行窩」──如同皇帝的行宮，萬一哪天邵先生喝醉酒、看錯門，不就進來了嗎？

各級官員或文人只要到了洛陽，必定會去「安樂窩」拜訪邵雍。邵雍品德高尚，學識淵博，卻從不表現得高高在上，更不會偷偷留一手，故作高深。無論對誰，他總是敞開心扉，坦誠相待。他的行為潛移默化地影響著洛陽的百姓，整座城的人都深受他的影響。

他就是洛陽城的新名片！

司馬光並以邵雍為兄長，而這兩位品德高尚、學富五車的人，甚至還讓洛陽城的家長們在教育孩子時說出「你要是做了不好的事，司馬先生、邵先生會知道」之類的話。

朝廷幾次三番召邵雍做官，他都不肯，而他對功名也早已看得沒那麼重了。到了宋神宗時期，正值王安石變法，許多反對派官員跑來跟邵雍訴苦，說變法搞得大家怨聲載道，這官要怎麼做下去啊？辭職！

但邵雍心平氣和地勸說：「新法固然嚴苛，但如果你們能盡自己的力量對百姓寬厚一分，百姓就會受恩賜一分。你們棄官，對百姓又有什麼好處呢？」

邵雍用自己的學識與品行影響了一整個時代，「男神」當之無愧。

●本文摘自究竟／圓神出版之《和古代學霸擊個掌：大叔可以成偶像，小混混可以成良將，學習就是最好的翻身術》。