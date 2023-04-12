婚內失戀自救指南！事前準備三步驟，讓妳逃離不快樂的婚姻！

文∕美樂妮

一、法律是保護懂法律的人

從小就喜歡看八點檔的我，所有稀薄的法律知識都是從電視上學來的。戲裡只要出現像我這種結了婚以後，在家當家庭主婦及全職媽媽的女人，如果提出想離婚，老公就會把我推倒在地說：「好啊！妳要離婚，妳就給我走啊，我什麼都不會給妳，妳走了就不要回來！」我只能包袱款款，身無分文地離開住了好幾年的房子，在遠遠的地方遙望著孩子默默流淚……

我深怕現實人生會變得像鄉土劇一樣悽慘，因為我不是這個家的經濟來源，錢不是我賺的不歸我，沒錢養小孩，孩子也不會歸我，離婚以後，我就什麼都沒了。

誠如看太多童話故事就以為結婚等於幸福快樂的日子一樣，這些灑狗血的八點檔同樣給人很多錯誤的法律觀念。我們總是擔憂許多未知的事物，但與其自己杞人憂天，不如尋求專業的幫助。

因為我在美國結婚，大部分的時間也是居住在美國，所以離婚必須要在美國提出，用美國的法律處理。但是誰知道在美國要怎麼離婚？身邊也沒有什麼經驗老到的朋友，我決定先找律師諮詢，解開我心中的種種疑惑。

美國電影裡常提到，沒有錢是請不起律師的，因為律師收費非常高，這是真的。律師是以小時計費，一小時從兩百多美元起跳，五百、七百、上千都有可能，所以當你跟律師約了時間要面談，千萬不要閒聊，一定要把你能想到的所有問題都條列出來問清楚，我記得自己和律師談話的每一分鐘，耳朵深處彷彿都能隱約聽到錢在噹啷噹啷掉落的聲音，務必要把握珍貴的諮詢時間。

「離婚申請的流程是什麼？」

「辦離婚需要多久？」

「一定要到法院打官司嗎？」

「錢都是老公上班賺的，我是不是離婚就沒有錢可以拿？」

「因為我沒有收入，小孩是不是不能跟我？」

「如果離婚後我想帶小孩回台灣居住，可能嗎？」

「小孩本來就都是我一個人在照顧，我直接把她帶回台灣，不告知爸爸，合法嗎？」

在我第一次跟律師詳談完之後，上面這些問題都得到了解答，心中原本許多因為未知而產生的恐懼也煙消雲散。原來，許多全職媽媽的權利義務，都是有法律在保護著的。

台灣的法律跟美國的法律不盡相同，但還是有許多部分是雷同的。像是「婚後財產共有制」，以及法官判定監護權的時候會以「年幼從母」為原則。簡而言之，如果妳提離婚或是被提了離婚，垃圾老公嗆聲：「妳沒賺錢，所以錢和孩子都別想拿走！」這時妳可以大聲地嗆回去：「從老娘跟你結婚的那一天開始，這個家的收入就是一人一半啦！小孩從出生都是我在顧，監護權就是會給我啦！不信你去問律師，少囉嗦！」有時候，惡劣的另一半，其實比你還不懂法律。

律師在離婚這條艱苦的道路上扮演的角色太重要了，當你想脫離豬隊友重獲新生，身旁沒有任何人能幫助你的時候，律師就是你唯一的浮木。你們要互助互信、攜手合作一起走向離婚的終點，所以挑選一個專業、有經驗、負責任、能迅速給出好建議的律師非、常、重、要！

和律師諮詢過後，並不一定要委任你諮詢的律師，可以多方比較。就像知道離婚相關的法律知識之後，你不必急著馬上離婚，而是可以聽從律師給的建議，再多權衡這個婚姻是不是非離不可，順便做好準備。所謂的準備，是心理準備，還有經濟上的準備。

二、女人一定要有錢

不用工作賺錢就有錢花，是每個人的夢想。很多傻女孩就是掉進了這個圈套，當男生說「嫁給我，我養妳」的時候，覺得中了頭彩，開心到暈頭轉向，想像中的蝶群漫天飛舞，以為就此找到一個長期飯票，這輩子要過著貴婦般的生活了。殊不知老公根本賺不到多少錢，還不讓妳出去工作，就算有十八般武藝在身，也只能在家當黃臉婆，伺候老公、伺候小孩、伺候公婆，當一個活生生的「跪」婦。

在家庭裡，太太常常因為不是經濟來源，就失去了話語權。錢是老公賺的，要用錢的時候就得低聲下氣跟老公伸手；自己想買點好東西，也得徵求老公的同意；要是娘家有事用錢孔急，因為自己沒賺錢，也不好意思跟老公開口。明明錢都是拿來買菜、繳學費、支付家裡的開銷，卻還會被老公碎唸：「怎麼花錢花那麼兇，不知道賺錢很辛苦嗎？」老娘在家當煮飯婆、當保母、當打掃阿姨伺候你全家就不辛苦嗎？跟你上床我也沒收錢啊！沒賺錢不代表沒有付出，可惜很多男人都不知道這個道理。所以，女人啊，想要講話有分量，妳一定要有自己的錢，而且愈多愈好。

「但是，我是家庭主婦，我要怎麼賺錢？」首先，我得語重心長地說，千萬不能以家庭主婦為職業啊。家庭主婦能成為畢生職業的前提，是這個婚姻會維持長長久久，但是在每年有至少五萬對夫妻離婚的今日，這個前提已經很難達成了。女人就算結婚，還是要繼續發展事業，保有工作能力和工作機會，持續跟外界接軌，才不會成為家中的弱勢。

家庭主婦是一個很邪門的工作，只要稍微不留意，就會把自己變成歐巴桑身材的黃臉婆，整天腦袋裡只注意小孩與老公的行程，今天要記得去哪裡辦事、要去搶哪個超市的特價品，每天的生活都被這些瑣事團團包圍。幾年下來，不但身材變得又腫又邋遢（可怕的是自己還覺得這樣很好），更不知道外面的世界發生什麼事，也不知道流行的東西是什麼，等小孩稍微大一點了想回職場，卻驚覺根本不知道自己能做些什麼。（我的天哪，會變成這樣怎麼都沒有人跟我說！？）

如果你現在在考慮離婚，有自己的經濟能力就更重要了。離婚後，馬上面臨的就是要負擔自己的生活，租房子要錢、生活花費要錢、小孩上學要錢，而且如果你遇到的是刁鑽的另一半，不肯好好談離婚，請律師也是需要一筆錢。

老話一句，錢不是萬能，但沒有錢卻萬萬不能。

所以，女孩們，從現在開始，只要妳有收入就開始存錢。即將結婚的小姐們，長輩給妳的紅包統統都要收起來，爸爸偷塞給妳的錢也全都存好存滿，不要傻傻地什麼都跟老公分享，只要跟他分享妳的身體就已經足夠了，就像愛情不知道什麼時候會消失一樣，妳永遠不知道這些錢什麼時候會派上用場。至於已經結婚的太太們，不管有沒有要離婚，也要想盡辦法開始存錢，錢就是妳的底氣，有了底氣才能耍脾氣。

三、做愛要戴套

沒有小孩的離婚，會簡單一萬倍。雖然俗話說床頭吵床尾和，但是很多婚姻裡的問題不是靠上床就能解決的，也不是如果一次解決不了，那就兩次（年紀大了也沒辦法能那麼快來兩次）。萬一懷孕了，本來夫妻感情就差的狀況下，等小孩生出來之後，只會更差，想要用孩子挽回夫妻感情，或是用孩子挽回外遇老公的心，成功機率幾乎都是零。

一旦兩個人走到離婚，如果沒生小孩，只要把財產分清楚就好，從此一拍兩散，你走你的陽關道，我過我的獨木橋，此生互不相干。 書名：《失婚婦女Chill High High：勇敢斷開有毒關係，「笑嗨嗨」重返一人幸福，快活又自由！》

作者：美樂妮

出版社：采實文化

出版日期：2023/03/29

有小孩的離婚，可沒那麼容易。首先，小孩的監護權要給誰就有得爭了，小孩都是媽媽在顧，監護權給媽媽不是很天經地義嗎？不不不，很多爸爸明明沒有照顧過小孩，但一聽到太太想離婚，突然間就成了世界上最愛小孩的爸爸，死也要把監護權爭到自己手上，或是爭來了也沒打算要照顧，只想丟給老父老母，自己繼續逍遙痛快，這種情況下，光是調解就要調解個把月，對小孩及想離婚的這一方來說，都是煎熬。

除了監護權該歸誰會產生問題之外，小孩的探視時間與探視條件更是雙方在離婚時需要來來回回確認的麻煩事，小孩平常跟誰住、一週住幾天、要跟另一方怎麼交接小孩、連假歸誰、放假能不能帶出國旅遊、寒暑假時間怎麼更動、從哪天開始到哪天、從幾點到幾點、需不需要支付扶養費、學費怎麼付等，列出兩百個需要討論的細項都不為過。雙方如果離婚的時候還是感情融洽的狀態（我存疑），兩個人都是以孩子的最大利益為出發點，這個流程是可以加速，未來執行上也比較不會出現問題。

最痛苦的是，離婚時通常已經極度痛恨對方，不想再見到那張討厭的臉，但因為你們是孩子的爸爸媽媽，在小孩成年之前，為了孩子的事情還是得持續聯繫，常常碰面。更悲慘的狀況是，假設離婚後另一方不懷好意，可能還會把看小孩、接送小孩拿來當藉口，對你繼續糾纏或是找麻煩，遇到這種時候真的會痛不欲生，只求對方高抬貴手放過自己。

為了避免因為小孩而讓離婚更加複雜，如果你已經有離婚的念頭，跟家裡那位非做不可的時候，千萬記得一定要戴套。

●本文摘自采實文化出版之《失婚婦女Chill High High：勇敢斷開有毒關係，「笑嗨嗨」重返一人幸福，快活又自由！》