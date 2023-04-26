口服避孕藥問世逾半世紀 它如何改變世界經濟？

文／提姆．哈福特

口服避孕藥不僅在社會方面具有革命性，還引發了經濟革命，甚至或許是二十世紀後期最重要的經濟變革。口服避孕藥讓女性能控制其生育力，使她們得以將時間和精力投資於自身的職業。

嬰幼兒配方奶粉改變了當媽媽的意涵，電視餐重新詮釋「家庭主婦」的定義，但口服避孕藥一併改變了兩者。而且還不只如此，它對社會造成重大影響，那正是重點所在，至少瑪格麗特．桑格（Margaret Sanger）這麼認為。桑格是敦促科學家開發口服避孕藥的節育運動者，她想讓婦女從性和社會中解放出來，使她們獲得跟男人更加平等的立足點。

但口服避孕藥不僅在社會方面具有革命性，還引發了經濟革命，甚至或許是二十世紀後期最重要的經濟變革。要明白何以如此，我們得先想想口服避孕藥提供給女性哪些好處。首先，口服避孕藥是有效的，比你所能列舉的其他替代方法更為有效。自古以來，情侶試過各種不怎麼吸引人的招數來防止懷孕。古埃及人使用鱷魚糞，亞里斯多德推薦雪松油，而風流才子卡薩諾瓦（Casanova）的辦法，是用半顆檸檬當作子宮頸帽。但即便是口服避孕藥的現代替代性選擇—保險套—也有失敗率，因為大家往往沒有正確使用保險套。保險套有時會破裂或滑動，結果，在一年之內，每百名使用保險套從事性行為的女性當中，有十八名會懷孕，可見效果並不好。避孕海綿的失敗率相去不遠，而子宮帽的效果也差強人意。然而，口服避孕藥的失敗率只有百分之六，安全性是保險套的三倍。事實上，那是指典型的服用方式，如果規律地按時服用，失敗率能降至百分之六的二十分之一。而且，完美使用口服避孕藥的責任落在女性身上，而非她那笨拙的伴侶。

口服避孕藥賦予了女性其他方面的控制權。使用保險套意味著得與性伴侶商量，而子宮帽和避孕海綿用起來麻煩，至於決定要不要使用口服避孕藥，則是女人的事，而且是私密的事。口服避孕藥乾淨俐落，不引人注意，難怪受到女性青睞。口服避孕藥於一九六○年首度在美國獲准使用，幾乎是馬上占領市場，短短五年之內，將近一半的已婚女都利用它來避孕。

但真正的革命，發生在未婚女性可以使用口服避孕藥的時刻。這事需要時間。大約在一九七○年，也就是口服避孕藥經核准的十年後，美國各州接連讓年輕未婚女性更容易取得避孕藥，大學開設了家庭計畫中心，女學生也開始使用口服避孕藥。到了一九七○年代中期，口服避孕藥成為最受美國十八、九歲女性歡迎的避孕方式。

那個年代同時展開經濟的革命。一九七○年代的美國，女人開始攻讀特定種類的學位，例如：法律、醫學、牙科醫學和工商管理碩士。在此之前，這些學位一向是男性主宰的領域。一九七○年，男性取得當年頒授的醫學學位的九成以上；取得法律學位和工商管理碩士者，百分之九十五為男性；取得牙科醫學學位者，百分之九十九為男性。但自從一九七○年代初期開始，配備了口服避孕藥的女性湧進上述學科，課堂裡的女性比例迅速增加，到了一九八○年，她們已經占了一個班級人數的三分之一。這是短期內發生的巨大變化，不只因為女性更容易上大學，還包括已決定當學生的女性選擇了這些專業，研讀醫學和法律這類科目的女學生比例大幅上升，所以不久後出現在這些行業中的女性也理所當然地急遽增加了。但是，這與口服避孕藥有何干係？

答案是，口服避孕藥讓女性能控制其生育力，使她們得以將時間和精力投資於自身的職業。在口服避孕藥問世之前，花費五年或更久的時間成為合格醫師或律師，看起來不像是善用時間與金錢的好方法——如果懷孕是持續存在的風險。若要收穫這些課程的好處，女性必須能可靠地推遲成為母親的時間，直到她至少三十歲，因為懷孕可能使她的學業走上岔路，或延緩關鍵時刻的職業進展。想成為醫師、牙醫或律師的性活躍女子就好像是在地震區建造工廠，只要運氣稍有不佳，昂貴的投資便可能化為烏有。當然，想為專業而研讀的女性大可戒絕性事，但許多女性不願意。這個決定不僅關乎享樂，也關乎婚配。口服避孕藥問世之前，人往往早婚。戒絕性事而發展專業的女性，可能得在三十歲時想辦法尋覓丈夫，卻發現所有的好男人都已經結婚。

口服避孕藥改變了上述情況，它讓未婚女性可以享有性活動，同時大大降低不想懷孕的風險。它也改變了婚姻的整體型態。人人開始晚婚，何必急著結婚呢？這麼一來，連不使用口服避孕藥的女性也發現她們不必匆匆步入婚姻，於是嬰兒的誕生開始變遲，這意味著女性至少有時間培養某種專業。

當然，一九七○年代還有其他許多事情因美國女性而改變。大約同時期也出現了墮胎的立法、防止性別歧視的法律、爭取女權的社會運動，以及年輕男子被徵召到越南打仗，致使雇主急著招募女性員工取代他們的職位。

書名：形塑現代經濟的發明：從遠古到現代，影響人類生活最關鍵的50種發明 作者：提姆．哈福特 出版社：木馬文化／讀書共和國 出版日期：2023年4月7日

哈佛大學經濟學家克勞蒂亞．戈爾丁（Claudia Goldin）和勞倫斯．卡茨（Lawrence Katz）進行的研究明白顯示，口服避孕藥在讓婦女推遲婚姻、為人母以及投資於自身職業的方面，必定扮演了重要角色。因為在檢視改變中的其他因素時，時間點無法適當解釋這種現象，但當戈爾丁和卡茨逐州追蹤年輕女性取得口服避孕藥的情況，才發現隨著每個州開放該項技術，專業課程的註冊率隨之升高，而女性薪資也跟著上漲。

幾年前，經濟學家阿瑪利亞．米勒（Amalia Miller）聰明地利用統計學方法，證明二十多歲的女性如果延遲一年當媽媽，她的終身收入是否會增加百分之十，藉以測量女性在生育子女之前完成學業和經營穩固職涯的極大好處。不過，一九七○年代的年輕女性無須查看米勒的研究：她們早已知道這是肯定的。當口服避孕藥問世，她們修習長期專業課程的人數多到難以想像。

如今美國女性可以看見太平洋彼岸上演著她們曾走過的路。在全球技術最先進的社會之一日本，口服避孕藥直到一九九九年才獲批准。日本女性得比美國女性多等三十九年才能使用相同的避孕藥物，相形之下，當促進勃起的藥物威而鋼在美國核准時，日本僅落後數個月便跟進。一般認為，日本的性別不平等問題比其他已開發國家都來得嚴重，日本女性至今還在職場上努力爭取性別認同。在此，我們不可能切斷其因果關係，也就是說，美國的經驗顯示了這並非巧合——推遲口服避孕藥兩個世代，將對女性造成巨大的經濟衝擊。小小的口服避孕藥丸正在持續改變世界經濟。

●本文摘自木馬文化／讀書共和國之《形塑現代經濟的發明：從遠古到現代，影響人類生活最關鍵的50種發明》。