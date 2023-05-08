嬰兒學步穩紮穩打！快速安穩累積第一桶金的「切換焦點法」！

文∕戴夫・藍西

快速致富與其說是幸運，可能反而更像詛咒。我並不是說賺錢快速就是壞人或惡人，我們生活環境就有大量例子，證明金錢太快進入我們的生活時，就會衍生各式各樣的問題。為什麼呢？我們大多數人在累積財富的同時，情感與精神面也會愈來愈成熟。金錢會增加，人也會成長。在某種程度上，這樣的同步成長是種保護機制。我們慢慢累積財富，同時又打磨性格時，財富就永遠不會多到壓垮我們，因為我們有足夠堅強的性格來承受。

◎專注力的重要性

西蒙的故事有點像現代版的龜兔賽跑，但有著意想不到的發展。當年二十四歲的西蒙代表挪威參加2018年韓國平昌冬奧男子越野滑雪比賽，這是他首度參加奧運，而挪威滑雪隊可是全球數一數二優秀。西蒙在六十八名滑雪選手中排名第七，因此比賽順序排在了前面。

但是在比賽開始後100公尺，西蒙的右滑雪板打滑，整張臉跌進雪堆，身後兩名俄羅斯選手摔在他身上，三人的身體、滑雪板和滑雪杖全部交疊成一團，周圍大約50名選手繞過了他們。西曼再次踏上滑雪板時，已失去了關鍵的三十六秒，排名墊底。他說：「我那時候躺在地上，一根滑雪杖斷了，一塊滑雪板穿過號碼布，我心想這大概是這輩子最慘的一天了。」

根據比賽規定，西蒙可以合法使用教練給他的新雪杖。然而，比這更困難的是，西蒙還必須換掉湧入腦袋的負面念頭。在這一點上，他本來很容易就能得出結論，自己沒有機會彌補輸掉的時間，乾脆就放棄算了，但他選擇轉移專注力，好好在30公里的比賽發動攻勢，先做好心理準備，再讓身體跟上。他受訪時說：「我當時是最後一名，不得不重新開始，轉移焦點，認真追趕其他人。」他訓練自己保持冷靜和耐心。他知道自己不可能一下子追回輸掉的秒數，所以他專注於穩穩地追趕領先選手群，一圈又一圈地奪回時間。

滑雪比賽全程超過18英里，需要一個多小時才能滑完。比賽大部分路線都是上坡（聽起來有沒有類似到達千萬富翁目標的距離和難度？）。這真的很困難，就算開始沒失誤也一樣，但西蒙堅持了下來，意志力沒有被一小時的胡思亂想給消磨掉。他心想：「好，一次一圈，然後兩圈、三圈，然後再開始。」他意志堅決，努力追趕，最後又能與其他選手一爭高下了，後來還剩3英里左右，他居然領先群雄，震驚全世界！不僅如此，他的領先優勢還在不斷擴大，最後領先眾選手八秒衝過終點線。沒錯！西蒙贏得了金牌，穩穩地從摔倒在地的墊底選手，迎頭趕上成為世界第一！ 書名：《有錢人和你不一樣的致富紀律》

作者：戴夫・藍西 (Dave Ramsey)

出版社：天下雜誌

出版時間：2023年3月29日

西蒙向我們展示了「切換焦點」的重要。為了贏得畢生最重大的比賽，他需要重新調整當初最快到達終點的盤算，改變自己的比賽策略，細分成可以控制的步驟。他一次專注一圈，全力投入每一圈的表現，這需要驚人的專注力與決心。他沒有走任何捷徑，也沒有鬆懈下來，只是一點又一點地把時間追回來，最終獲得了金牌。

你的行動方案是什麼？是想快速致富？假如是這樣，聽一下我的提點吧，畢竟我當初在黑漆漆的舞廳裡學習快速致富的房地產投資技倆卻搞到破產，我也不想看到你驕傲自滿害了自己，或是不小心丟臉地摔了個臉貼地，重點是：你開始的方式或所處階段並不重要。切換焦點，執行嬰兒學步致富法，就會在二十年內到達千萬富翁的終點，即使遇到障礙也沒關係！在這個過程中，你會累積理財知識、強化心理素質，所以金錢不會壓垮你，而是會推動你前進。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《有錢人和你不一樣的致富紀律》。