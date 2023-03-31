掃墓時祖先真的在場嗎？他們會享用祭品嗎？

文∕李秀娥

由於在台灣的傳統社會中，民間深信人在死亡後雖然化為塵土，但卻認為死亡後的三魂，一條魂歸神主牌，接受家庭中每年重要年節的祭祖祭拜，也會在家庭或祠堂庇佑著子子孫孫。

另一條魂則歸於墓地，也就是留在家屬為已逝者親人所尋訪安置的墓地或納骨塔內，所以每逢家人於清明前後掃墓或培墓，已逝者都可以享用到子孫或親人對他∕她的思念與祭拜之意。

最後一條魂，則歸於陰間地獄，接受十殿閻王的審判，或是生前屬善人、賢人者，則會較早被安排昇天修行去或另隨因緣投胎了。一般民間相信人死後有閻王地獄審判之說，此種俗信對大眾的影響非常深遠，加之在儒釋道三教的相互影響下，死後生命的輪迴觀也很普及。

既然往生者埋葬後，其中一魂會留在墓地或納骨塔中，所以家屬或親人每年於清明掃墓或納骨塔的清明法會祭拜期，或是於中元節前後，佛教會舉辦盂蘭盆會、道教會舉辦慶讚中元普度法會等，皆會延聘僧尼、道長執行經懺，為亡者和家屬迴向累積功德，消災植福。

常有民眾心中不免懷疑，當我們這樣掃墓或祭拜時，祖先究竟有沒有在現場、是否享用得到我們敬獻的祭品？若依照上述傳統的信仰習俗來說，人在死亡後的三魂裡，其中一魂就會留在墓地或納骨塔內，所以家屬或親友前往祭拜，已逝者是會有所感知的。 書名：《圖解台灣歲時祭祀小百科：神明祭拜、年俗節氣、擇日宜忌最佳入門指南100問》

作者：李秀娥

出版社：晨星出版

出版日期：2023-02-01

若以筆者親身體驗而言，身為長期茹素達三十餘年且敏感體質者，便時常在家庭祭祖日上香時、每年的掃墓時，或是正為祭拜前準備素食的便菜飯要放上供桌時，就會感受到祖先磁場已蒞臨現場。因為筆者會突然感覺到額頭開始有一點點暈沉，這種感覺瞬間就會過去了。他們只是讓筆者感應到，他們已在場，就不會再讓筆者不舒服了。

因為筆者的親身經驗是有感受到祖先身處祭拜現場，所以我們向來很誠心的敬拜，而不敢心中多嫌為了祭祖或掃墓要準備許多供品太麻煩，而想偷懶或隨隨便便拜。所以當我們掃墓時誠心敬上祀祖墳的供品，祖先也會明瞭子孫的一片心意，而開心笑納並庇佑子孫福佑平安。至於不瞭解的人，加上又不具備敏感體質，可能因為見不到、感受不到，所以難免心中懷疑，但是對於我們這種敏感的修行體質者而言，就能瞭解古代先輩流傳下來的敬天法祖思想，確實有其道理的。

●本文摘自晨星出版之《圖解台灣歲時祭祀小百科：神明祭拜、年俗節氣、擇日宜忌最佳入門指南100問》