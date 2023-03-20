網路連載轉發破萬次，學會與摯愛親人告別的最後一段路上不留遺憾！

文∕尖端出版

「誰是照顧者？」高齡化社會的臺灣不得不正視的問題

如果照顧父親臨終是一段致鬱的旅程，照顧母親臨終反而成為治癒之旅。與父母和解、勇敢道謝與道愛──在與摯愛親人告別的最後一段路上不留遺憾。

「我會當一個──握著她的手直到最後，絕不讓她寂寞的孩子。」

儘管父親臨終的照顧旅程既漫長又艱難，但在母親面臨失能危機的時刻，作者米奧再次義無反顧地擔起責任。

米奧《我是照顧者》尖端出版

目前台灣大約有76萬名失能、失智及身心障礙者，其中將近六成完全仰賴家庭照護，而照顧者中有七成以上都是女性。因此米奧在最初的篇章就告訴大家「女性的自由是有期限的」。

家庭照顧責任經常自然而然地落在女性身上，卻很少人重視這個問題。照顧者們多數必須離開職場、失去自己的生活，並覺得自己孤立無援。

米奧《我是照顧者》尖端出版

米奧用可愛的角色，以第一人稱的方式描繪照顧與生死離別的沉重話題。

在米奧娓娓道來的過程中，我們得以用旁觀者的身分加入這趟傷痕累累的旅程，看作者因為照顧壓力瀕臨身心崩潰，再一步步地找回照顧與生活之間的平衡，並利用繪畫找到禁錮自己的悲傷盒子的鑰匙。

米奧《我是照顧者》尖端出版

這是一趟悲傷的旅程，也是一趟自我療癒與修復的旅程。

當我們必須背負另一個人的餘生、全心全意照顧摯愛家人時，也千萬不要忘記，好好照顧自己。

米奧試著透過親身經驗，分享「照顧責任分攤問題」、「如何面對生死離別」、應該「在父母健康時預做準備」等議題，分擔照顧者的負擔，給予每位即將加入或正在經歷照顧旅程的人們一顆定心丸！

米奧《我是照顧者》尖端出版

獻給每位照顧者

這是米奧的故事，也是每一位照顧者的故事。

照顧的路上不斷消磨體力、消磨精神、消磨愛，最後甚至可能將自我也消磨殆盡……。也曾流下無數眼淚、留下無數傷痕的米奧，想用自己的親身經歷告訴勇敢的照顧者們：「好好照顧自己，我們一起走下去。」

●本文摘自尖端出版之《我是照顧者－與摯愛親人告別篇－》。