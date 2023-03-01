《與成功有約最後一堂課》找到你的「存在理由」

文／史蒂芬．柯維Stephen R. Covey、辛希雅．柯維．海勒Cynthia Covey Haller

追求向上人生的意義在於，即使只有一個人，只要善用「智慧」和「主動性」，就能產生很大差別。不論你是誰，也不論你有沒有錢或影響力，只要你努力「化無為有」。

每當我家有人找藉口、逃避責任，或等著別人幫忙解決問題，即使是年紀較小的孩子，我們一定會對他說：「善用你的智慧和主動性！」現在往往我們還沒開口，他們就會說：「我知道，善用智慧和主動性！」

個人可以造成什麼差別？塞蕾絲特．梅根斯（Celeste Mergens）一直在肯亞為非營利組織工作，協助解決當地貧民窟極為猖獗的貧窮問題。在她祈禱能學會如何特別幫助兒童後，她因為一個從未想過的急切問題而在凌晨兩點半驚醒：「你是否問過，女孩們生理期怎麼處理？」她馬上電郵給會知道答案的聯絡對象。接到回信時她嚇了一跳，只有一句：「什麼都沒有！她們待在屋裡！」對方說，肯亞有六成女孩無法取得生理期衛生用品。

梅根斯得知，大多數女孩月經來時，不准去上學，在經期結束前都待在家裡。缺這麼多課對女性的未來危害極大，使她們學業落後，也導致很多女生輟學。如果無法畢業，就找不到待遇好的工作，可能很年輕就被父母嫁出去，完全沒有機會追求更好的未來。只因缺少生理用品，便製造出難以擺脫的貧窮循環，令梅根斯難以置信。

於是她和幾個朋友成立草根性非營利志工組織「女孩日」（Days for Girls），主要目標是為女孩找回不能上學的日子。他們的使命是，恢復世界各地的健康、尊嚴和教育，做法是提供可重複使用的女性生理用品，好滿足過去她們無東西可用的需求。

如今全球有成千上萬的志工，懷著愛心製作可重複使用的女性用品組，也有各國的在地婦女為滿足本身社區需要而製作。所有這些加起來，為女孩們帶來改變人生的日子，使她們現在上學也不用覺得尷尬或羞恥。貧窮的循環得以打破。當女生好好讀書，自信增加，社區健全得以維持，女性的前途也大大改變。肯亞女孩諾琳寫道：「有這些用品，我們可以做一些了不起的事。」桑切斯（Pedro Sanchez）博士曾觀察其影響，他說：「受過教育的女孩，對一個社區的發展可以產生深遠的影響。」

只要保存得當，這些珍貴的衛生用品可使用達三年之久，相當於用掉三百六十片拋棄式衛生棉。最重要的是，女孩找回一百八十天上學日，婦女也可以連續工作三年不中斷，這兩種女性都保有尊嚴。在女孩日組織發送衛生用品後，缺課率下降幅度驚人，烏干達由百分之三十六降至八，肯亞由百分之二十五降至三。找回的缺課日總計高達不可思議的一億一千五百萬天，取而代之的是更多教育、尊嚴、健康和機會。 書名：《與成功有約最後一堂課》 作者：史蒂芬．柯維、辛希雅．柯維．海勒 出版社：天下文化 出版日期：2023年2月17日

女孩日組織目前在全球的合作對象，有近一千個分會及團隊、公司、政府、非政府組織，截至二○二二年五月，所觸及的婦女及女童遍及一百四十四國，達到驚人的兩百五十多萬人。女孩日組織賦予女性力量，也團結女性，它在全球各分會共有七萬志工。凡是想要大舉或小規模參與各地分會的人，都有當志工的機會。

二○一九年梅根斯獲頒全球英雄獎（Global Hero），以表彰她創辦並擔任執行長的積極努力，及協助他人找到服務的「理由」。她所有的努力及成就，全都始於提出問題，回應需求，設法找到解決辦法。

想想有哪些我們沒問的問題？

●本文摘選自天下文化出版之《與成功有約最後一堂課》，未經同意禁止轉載。