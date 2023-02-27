跨世代圈粉暢銷作家劉軒：「利他」的人生才是意義

文／三采文化

頂著哈佛高材生，作家、心理學家、DJ、講師等頭銜的劉軒，「斜槓」卻曾經是他最不喜歡的稱號，看似人生有很多選項的他，分享了從天分與挑戰中，聽從內心聲音去做選擇，體會出什麼是「天命」與人生快樂。

心理學曾是刪去法下的選擇 甚至曾經被否定

以推廣心理學運用知名的劉軒，高中時期最擅長的科目竟然是人們口中的「理科」──生物、電腦，然而在進入哈佛後，不想成為沒有私人生活的醫生，也不想困在電腦教室辛苦修課，而選讀了心理系。那時剛好歷經父親出書，他也因此有了知名度，他憶及或許是想自我平復、拿回點人生主導權，當同學開始在寒暑假期間到企業實習、探索未來時，他選擇回到台灣擔任志工、演講、寫書，當要畢業時，才驚覺自己對於未來沒有任何了解與方向，與家人商量後又繼續往碩士班研讀，並被破格錄取以往都要有兩年以上工作經歷的博士班。

在同樣的生活模式下繼續求學，劉軒仍然沒有找到未來的方向，在九一一事件爆發後，終於成為壓垮他對自己、對心理學懷疑的最後一根稻草──面對傷痛的家屬無法提供任何幫助「讀了那麼多的書，竟然是一點屁用也沒有」，他毅然決然來到台灣重新開始。

圖／劉軒提供

斜槓中摸索 從心開始為自己做選擇

「我這輩子最常聽到的話，就是『你有很多的可能性』 」劉軒回首過去，也許是因為不敢面對挑戰，而辜負了自己的天分，那幾年的空轉也讓他回到台灣後更加珍惜每次機會，接過各種類型工作，如廣告、製作、編導、編曲、媒體、DJ，雖然「斜槓」的背後隱藏著茫然與懷疑，但他仍甘之如飴的進行，因為這是他自願「選擇」去做。

在這段忙碌探索期間，他受邀參加競賽節目〈我是演說家〉，也在此時受到「正向心理學」吸引，決心在節目中的演說都以心理學為題，再次建立推廣心理學的目標，在決賽中分享曾犯下難以啟齒的偷竊故事，感動聽眾拿下總冠軍，也鞏固他的內在價值──相信自己的「心」所做出的選擇。在節目中的表現也為他帶了新粉絲，除了「從小」看他書長大的讀者，也有建中學生因為這個節目而開始追蹤他。

天命就是選擇加上行動 利他更快樂

從過去經驗體悟，劉軒認為生命是老天爺給的禮物，應該去勇於做選擇，接受現狀、設定目標，並承擔、堅持並為自己負責，這才是善待天命的方式「如果碰到困難就跑掉，就無法嚐到『經過征服』才有的甜美果實」，與其遺憾過去可能錯過了什麼，不如問問自己面對挑戰可以怎麼面對更有意義。比起挖掘天分，找出自己在意的「核心價值」更為重要。

他對於快樂的定義也有所轉變，從早年害怕辛苦而排斥往醫學發展，到近年看到醫生耐心無私的奉獻，感受到這樣的人生更有意義。發現幸福感是來自於服務他人，「利他，反而會讓自己更舒服、更快樂」，除了協助他人尋找人生方向或新的職涯目標，他開立的Podcast《劉軒的 How to 人生學》以分享心理學、自我學習、關係、教養等議題，創下在 SoundOn 平台2022年教育類熱門節目前三名的好成績。

書名：《我活著我的人生嗎？：實踐人生最高版本》 作者：CC、Janet（謝怡芬）、王俊凱、江振誠、劉軒 出版社：三采文化 出版日期：2023年2月24日

人生下半場 持續為「天命」奮力一搏

邁向五十歲，劉軒不認為下半場等於開始收尾，如果能找到自己的「天命」，隨時都可以為自己活出上坡！藉由他分享他個人的故事，希望可以讓讀者停下來傾聽內心，並勇於實現屬於自己的天命。

《我活著我的人生嗎？：實踐人生最高版本》於2/24上市。這本書來自於各方信念的匯集，每一位作者都將版稅所得捐出，以愛傳愛，我們一起以愛為出發點——和終點。

（※本書出版盈餘，三采文化將全數捐予伊甸社會福利基金會。）

●本文推薦書為三采文化之《我活著我的人生嗎？：實踐人生最高版本》。