《悲情城市》33周年重返大螢幕！200張幕前幕後經典劇照首度公開

有故事的城市──悲情城市33週年,用劇照再說一次台灣的故事

文/褚明仁(主編、資深電影人)

1988年11月25日上午吉時,由侯孝賢執導,梁朝偉、陳松勇、高捷、辛樹芬主演,懷抱進軍國際影展大志的電影《悲情城市》,在金瓜石日治建築八角亭開鏡。

10個月後,1989年的9月15日,《悲情城市》一舉奪下第46屆威尼斯影展最佳影片金獅獎,成為首部獲世界三大影展首獎的國片,那一年42歲的侯導在台上露出靦腆笑容,透過一旁的影展選片人 Marco Muller(後於2004 ~2012榮任威尼斯影展主席)以義大利文翻譯,向全場觀眾說出得獎感言。侯導說:「總覺得過去一直進行的,像是鑽木取火的工作,如今火苗已點著,希望這把火能繼續燒旺燒下去!」

當年在頒獎現場採訪的我,噙著淚水將這段話一字字抄下來。而這把火,也確實傳了下來,開啟台灣新電影風起雲湧的創造年代:楊德昌、李安、蔡明亮的作品,相繼在國際影展綻放光芒,那時全球各大影展選片人,都得飛來台灣,鎖定拍攝中的作品參賽,台灣電影在國際影展受矚目的程度,尤甚於今日韓國電影。

侯導曾在採訪時被問:「悲情城市,說的是台北嗎?」他回答:「是台灣。」這部電影躍上國際舞台的1989年,也是世局風起雲湧、轉捩變革的一年,多年後,《時代》 (Time)雜誌曾以「1989, The Year That Changed The World」為封面故事,探討1989這一年發生的全球大事。那一年,柏林圍牆倒了、東歐共產國家接連解體、坦克開進了天安門、Tim Berners-Lee博士完成宛若網路大霹靂的「全球資訊網」(WWW)概念、曼徹斯特的電音夜店開始出現一種叫Ecstasy,嗑了會不停搖頭的藥物......對台灣文化界來說,解嚴後首度拍攝228故事的《悲情城市》應該是最重要的事件,這部電影帶來的深遠影響至今無法計算。

書名:悲情城市 經典劇照書(33週年珍藏版) 作者:年代國際(香港)有限公司 出版社:新經典文化 出版日期:2023年02月22日

除了對電影的影響,《悲情城市》當年在瑞芳區的拍攝地亦因電影而帶動觀光熱潮,多年來侯導的日本、韓國、香港、中國影迷絡繹不絕地前來朝聖。如今此地的水南洞、金瓜石、九份串連成「水金九景點」(台語諧音「美很久」),成為觀光旅遊勝地。儘管位於現今金瓜石黃金博物館園區的八角亭(片中梁朝偉照相館場景),早因颱風肆虐而坍塌頹毀,但因為《悲情城市》的底片在恆溫恆溼專業條件下保存完好,我們依然能在全新4K數位版上見到、在當年擔任劇照攝影的陳少維底片中見到。

「《悲情城市》經典劇照書.33周年珍藏版」裡,我們找回當時所拍攝的超過200張劇照、工作照,讓看過這部電影的影迷有機會收藏它,讓第一次在大銀幕上觀看這部電影的年輕人一起記得它。從一張張照片細節中,我們驚嘆侯導帶領的美術服裝造型團隊,對《悲情城市》故事背景的深入考據,濃濃的台灣本色,不但定調了一個時代的美學氛圍,更提供了解嚴後土本意識頭抬下,影視、流行文化的創作養分。

感謝侯孝賢導演用不一樣的鏡頭說出這段台灣歷史,他的鏡頭美學如今也成了影史經典,因為有他,全世界終於看見台灣,看見我們的故事。

●本文摘自新經典文化出版之新書《悲情城市 經典劇照書(33週年珍藏版)》。