一顆雞蛋橫掃國際繪本大賞 新生代演員、心理師、繪本工作者共同推薦

文／三采文化

如果有一天靜靜躺在廚房的雞蛋忽然醒了過來，他將會在家中掀起什麼動靜？由日本插畫家鹽谷真實子所創作的繪本《雞蛋出走日記》，以一顆覺醒的雞蛋為故事，這本作品得到許多好評，橫掃 2022 日本繪本賞大賞、布拉提斯拉瓦插畫雙年展（BIB）金牌、 MOE 繪本屋大賞第 2 名，大人與小孩都感受到其中的魅力，更有人說這是一本給大人看的繪本，在台灣也獲得新生代女演員王凈、繪本工作者海狗房東、諮商心理師鄧善庭共同推薦。這個有著五官、四肢的雞蛋，將展開什麼樣的冒險？來從其中對白感受趣味之處吧！

幽默對話富含人生哲理 角色同感人類社會

這天廚房裡的一顆雞蛋浮現「我到底要像這樣躺到什麼時候？」的念頭，於是他花了比想像中容易的功夫就站了起來，他也想喚起同伴一起感受自由活動的美好，用力掰開同伴的眼皮、敲打他們外殼，仍然無法叫起他們，過程中還因掙扎滾動而產生裂痕。他只好轉向軟綿綿、滾動不會破的棉花糖，在叫醒棉花糖的過程，也體會到「如果不把內心的想法說出來，別人就幾乎察覺不到」。

圖／三采文化《雞蛋出走日記》

雞蛋與棉花糖開始展開了在家中的冒險，家中其他物品對於這兩個從廚房出走的物品都十分好奇，針對彼此的特色展開了對話，像是恪守工作的鬧鐘、可能會被弄髒的抱枕，抱枕一直為他們的出走「擔心」來「擔心」去，雞蛋和棉花糖回應：「那麼，我們也來替你擔心吧」，列舉未必會發生的事讓一直碎唸的抱枕閉上了嘴，是否如同生活中我們也常過度擔心呢？

讀者也從其中的對話，感受與我們日常中相似的場情境。常在社群上分享閱讀觀點、推薦人諮商心理師鄧善庭（發瘋心理師） 從中看見了雞蛋展現每個人初來乍到這世界的無知、自在與不拘，也許我們也可以在閱讀過程中試著回想自己「本心」；新生代女演員王淨看到每個角色存在都極富意義：「我們每個人都是那顆蛋，也是別人生命中的棉花糖。每一句對白都彷彿在跟自己的老朋友對話般的溫暖。」

圖／三采文化《雞蛋出走日記》

才華洋溢創作者 角色觸動人心

這本繪本是作者鹽谷真實子第四本著作，以細膩的鉛筆畫風呈現居家環境的細節，也針對物件的特性來發展劇情，讓人不禁會心一笑。創作實力過去就受到矚目，出道作《從天而降的石子》獲得第 11 屆 MOE 繪本屋大賞新人賞第 2 名，另一部作品《閣樓房間裡的搗蛋鬼》獲得第 15 屆 Pinpoint 繪本大賞優秀獎。

究竟雞蛋與他的夥伴棉花糖，會在家中與其他物品展開什麼樣的對話？甚至帶來騷動？在《雞蛋出走日記》可以一探究竟，本書於2/24上市，隨書還有【守護蛋黃．出走明信片組】，將可愛又怪誕的雞蛋隨身收藏，還可以在實體書店角落看到這兩個角色實體出走，三采文化社群也將一起展開打卡出走活動，歡迎一起參與！

圖／三采文化

★ 2022 日本繪本賞大賞 ★ 布拉提斯拉瓦插畫雙年展（BIB）金牌 ★ MOE 繪本屋大賞第 2 名 ★ 蔦屋書店繪本大賞第 2 名 ★ 廣獲書店職人好評 日本熱銷 19 刷！／ ★ 新生代女演員 王凈／繪本工作者 海狗房東／諮商心理師 鄧善庭（發瘋心理師）有感推薦 我們都是一顆蛋，在這個壓抑、無力的世界，拚命守住心中的蛋黃！ 為了在這個世界生存，我們全都變成了廚房裡的蛋， 閉上雙眼，放棄思考，喪失為自己發聲的能力， 終日無意義滾動，最後留下不好也不壞的自我。是時候覺醒了！

●本文推薦書為三采文化之《雞蛋出走日記【隨書收藏 守護蛋黃．出走明信片組】》。