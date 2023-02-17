韓劇《少年法庭》原型：關於那些我們無法理解的少年犯罪

文／千宗湖

關於那些我們無法理解的青少年們

從2010年2月至2018年2月為止，我總共見過12,000名青少年。除了站在教育第一線的老師以外，我應該是唯一一位見過這麼多韓國青少年的人吧！不過，我是在少年法庭上遇見這些孩子的。

未滿19歲的青少年犯法時，為了矯正他們的品性與舉止，會進行少年保護處分裁判（以下皆稱為少年裁判），而進行少年裁判的法庭稱為少年保護法庭（以下皆稱為少年法庭）。在少年法庭進行審理的日子，青少年會從警備車上下來，身上綁著警繩、手上戴著手銬，進到等待室裡的鐵柵欄裡面。

一頭金髮的青少年、身上有著像黑道幫派紋身的青少年、帶著不安的表情咬著指甲的青少年、低頭哽咽的青少年⋯⋯看著這些孩子瑟縮地站在狹窄鐵柵欄的模樣，我的心裡總是覺得不太好受。少年部法官所做出的裁判可能會左右一個青少年的人生，所以我總是在進到法庭前重整精神，然後開始祈禱：希望自己可以作出適合青少年又不失公正的處分，希望青少年們可以將我所作出的處分視為全新人生的轉捩點，而非自己所犯罪行的報應。

因為低生育率的緣故，青少年的人數大幅減少。然而，長久以來的經濟不景氣以及家庭破碎問題，離家出走的青少年人數卻沒有減少；青少年犯下暴力或傷害、勒索等校園暴力事件，以及校外的竊盜、強盜、性侵害等成人型犯罪的比例也持續增加。

事實上，最近所發生的青少年犯罪事件的危險程度很高，將它們稱為青少年的不當行為，似乎有點牽強。更可怕的是，不知道自己犯下了什麼錯，或是知道自己犯了錯卻毫無反省之意的青少年們愈來愈多。因此，周遭的人們看待非行少年的眼光也漸漸冷淡，並指責處分過於不痛不養，要求要提高處罰的程度。但是，絕大多數的人都只關注這些非行少年所展現的反社會性，卻沒有人去了解這些青少年變成這樣的理由。

我時常問我自己：「少年犯的罪行究竟是誰的罪呢？」很多時候，非行少年所作出的不當行為並非源自於青少年本身，而是源自於這個社會。在我負責少年裁判的期間，我看到了許多待在放任與虐待陰影之下的孩子們。卸下「非行」這個武裝以後，我看到的是在毫無保護的情況下，獨自面對人生的不合理與暴力的孩子們柔弱的模樣。這些孩子的問題是從哪裡開始出現的？為什麼這樣的事情會不斷反覆發生？必須要有人去釐清其中的背景與原委。

書名：《我所遇見的少年犯：韓國少年法官千宗湖，八年間遇見一萬兩千名青少年的故事》 作者：千宗湖 出版社：聯經出版 出版日期：2022/12/22

在我見過許多被大眾鄙視的非行少年之後，我的人生有了一百八十度的轉變。我在自己的人生旅途中也曾經因為貧苦以及冷落而遭遇挫折，每當遭遇挫折時都會有人願意伸出雙手幫助我，讓我能夠繼續向前邁進。不論是在法庭內或是法庭外都無法受到合理保護的青少年們，我想要成為他們的發言人，而這樣的想法或許也是一種逃避不了的使命。

這些處境如同站在懸崖邊上的青少年們，除了透過法律，沒有其他處理方式，但是就算只是小小的幫助或是一句鼓勵的話，他們的人生也能有全新的開展。過去10年之間，我親身體會到理解與同理心對這些孩子們所帶來的影響。因為有許多人願意聽取我這位鄉下無名法官的故事，並且拋下原先對這些青少年的厭惡與冷漠之情，然後無條件地伸出援手，有時甚至代替我遭受他人指責，所以才能有現在的成果。

這本書是我從先前三本著書《不是的，是我們對不起你》、《這個孩子也需要父親》還有《雷公法官千宗湖》中，節選讀者們較有共鳴的文章，然後重新潤飾文句並且搭配上溫馨插畫所製作而成的特別版，希望青少年與成年人都能夠輕鬆閱讀。雖然沒辦法將所有故事都寫進書裡，但是我一輩子都不會忘記那些孩子們。此外，我也想和大家分享自己與孩子們相遇的同時，心中苦思的法律與正義之間的問題。

無論如何，我希望藉由這本書，能夠讓大家去思考那些曾經被我們忽略的青少年們。即便現在我已經不再擔任少年裁判的法官，我仍懇切希望能有人持續幫助、關懷這些孩子們。

●本文摘自聯經出版之《我所遇見的少年犯：韓國少年法官千宗湖，八年間遇見一萬兩千名青少年的故事》。