曾被主管電：上班要帶腦！台積電10年，他這樣磨出「精準邏輯力」

文∕彭建文

大前研一曾說過，解決問題的根本就是「邏輯思考力」。邏輯思考，不僅能幫助解題，也能在多變的職場環境下，增強我們的競爭力，幫助我們不被淘汰。

我曾在台積電擔任過生產管理工程師，這份工作顧名思義就是管理生產線，每天預估產能、規劃產能、確保產品能如期交貨。我們每天早上都要開生產會議，當出貨數量短缺時，主管就會來問，但不管我們如何說明，主管總能從一些數字或我們的解釋中找出不合理的地方，讓我們啞口無言，然後，主管會說：麻煩大家帶頭腦來上班好嗎？

幾次類似的事件讓我慢慢明白：有些人能當上主管，有些人工作了10幾年還是工程師，解決問題的邏輯，是每位主管向上晉升的必要條件。當時我的決定，我一定要把自己的邏輯練得跟主管一樣好。

當年，我用了兩個方法：一是以主管為目標的標竿學習法，二則是盡量參與中高階主管的會議。

方法一：以主管為目標的標竿學習法

問題，是現況與目標的差距（簡稱AIG，Actual-Ideal=Gap），假設你當下的解決問題邏輯為現況（Actual），你的老闆（這邊泛指所有位階比你高的人）則是一個學習的目標（Ideal），你要想一下，你要向哪一位主管學習？

這種學習法的本質，在於你有沒有企圖心。標竿學習法的前提是選擇一個好的學習目標，這不只局限於直屬主管。初期，可以先找一個（位）目標就好，他不需要超級厲害或不好親近，一開始就找這類主管當效法對象，容易遇到挫折。如果效法對象在處理人際關係或脾氣沒那麼好，你根本不敢請教他太多事，這樣的標竿學習一定會失敗。當你發覺這樣的學習法會讓自己的思維邏輯逐漸接近設定的目標時，就要記得更換學習的對象，讓自己持續精進。

設定一位標竿學習的主管後，再運用3個技巧來學習：

1.主動發掘問題：當我碰到問題時，會發信向他請教，主管通常會利用下班的時間回應我的問題。你必須主動發掘問題，創造與主管互動的機會，勇於提問。

2.勤作筆記：當主管回答他的想法時，要主動紀錄，不要只用聽的，因為聽過很快就會忘記。每次跟主管開會、對話，他說的每件事、每個問題，我都會隨手抄起來。當時紀錄的筆記本，我現在都還留著。

千萬不要小看這個動作，筆記抄完後，只要有時間我就會拿出來看，重複看幾次後，我就很清楚：為什麼老闆會問這個問題？他的邏輯在哪？這樣一方面也能訓練自己。

3.觀察信件：千萬不要只看專寄給自己的信件，多去觀察那些副本給全公司的信件，裡面有許多高層的思維與應對是你可以學習的。你可以透過觀察信件去思考：老闆為何會問這樣的問題？背後的思考脈絡是什麼？主管又是如何分析並報告給老闆？

從這當中，你可以觀察到老闆與主管如何消化龐大的資訊與數據，濃縮在短短一封信裡。

方法二：盡量參與中高階主管的會議

第一個方法，我們先找了一個主管當榜樣學習，但我一直深信「主管的主管肯定更厲害」。所以，只要有機會，我也會想向這些處長、副總等主管學習。但畢竟是高層級的主管，他們不一定會教我，那這時候該怎麼做呢？

1.找機會去旁聽中高階主管級以上的會議

如果你在工作上有空閒的時間，可以試著去參與中高階主管級的會議，即便內容可能與你的工作沒那麼相關，但當著旁聽者，你也會見識到主管在會議上的討論，無形之中也是一種學習。

當時我的主管參與其他部門的會議，我都會問能不能進去旁聽，主動為自己創造機會。因為是旁聽，參與這種會議沒有那麼大的壓力，又可以觀察高階主管怎麼處理問題，是一個鍛鍊邏輯思考的絕佳機會。

2.分擔主管的工作，向更高階的主管報告

當我完成一個專案時，我會詢問我的主管，能否由我親自向更高階的主管報告。透過這個方法，我可以創造與處長級管理者開會的機會。

雖然你的主管不一定會答應，但是你要有主動與提前準備的思維模式，一旦機會來了，就要好好的表現。

3.跟高階主管開會前，預想提問、對應答案，不斷演練

這個功夫比較花時間，很多邏輯上的訓練必須靠自己不斷思考、不斷體會，試著去模擬對方會問什麼問題。開會時，你去驗證當時所準備的問題與答案，是不是後來主管也有提出，從中訓練自己的邏輯，讓自己的思考邏輯可以跟上主管。 書名：《思維的製程》

作者：彭建文

出版社：商業周刊出版

出版時間：2023年1月5日

有一次跟高階主管簡報，我和直屬主管揣摩了20幾個問題，過程非常辛苦，但是當開會時，高階主管問的問題都在我們的掌握之中，我們就能深刻感受到：這些辛苦都是值得的！而在準備這些問題時，我也藉此學習了主管的邏輯思維。

不管你將來想不想當主管，都能運用以上2個方法、6個技巧，培養自己的邏輯思考力。如果在公司內想運用這些方法有困難，也可以參考我的上一本作品《思維的良率》，這本書中提到許多思維方法，能幫助大家培養邏輯思維。

●本文摘自商業周刊出版之《思維製程》