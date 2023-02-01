有趣又專業的寫作教學 「台版JK羅琳」陳郁如也覺得受用！

文／陳郁如（知名青少年奇幻小說作家）

常有學生來問我：「老師，請問如何寫一篇好文章？」「老師，請問如何開始寫一個精采的故事？」「請問我怎麼增加寫作能力？」也常常有學校、單位邀請我，希望我去講一堂如何寫作的課程，遇到這類的提問或邀請，我總是誠惶誠恐，因為我知道我並不適合討論這個議題。

一個很簡單的例子，我們都會說中文，不代表每個人都可以去教中文。一樣的道理，我會寫作，不代表我可以教別人怎麼寫作。最多我只能分享我「自己」的寫作經驗，無法提供正式寫作的教學。因為寫作是一門學問，是一門藝術，是有很多複雜的巧思，很多連結內在外在的過程，要學習如何吸收資訊，如何統整訊息，然後如何正確精準的寫出來。這些都不是三言兩語就可以解釋清楚，是需要很多很多的經驗累積，要做很多很多的功課。

高詩佳老師這本《閱讀寫作小學堂》就是她在閱讀寫作上所精鍊出來最實用的教學手冊。她把寫作上所需要的方法、創意、連結等都一一整理出來，讓學習者可以從中得到很多的啟發，很多的想法，增加對文字的敏銳力，強化對大腦的刺激。在寫作的運用上非常有幫助。

《閱讀寫作小學堂》（高詩佳 著）內頁-1

《閱讀寫作小學堂》（高詩佳 著）內頁-2

《閱讀寫作小學堂》（高詩佳 著）內頁-3

其中她講到許多孩子（其實也包括大人）的生活體驗貧乏，每天過得一成不變，只有吃飯、睡覺、考試、上學輪流上演，中間夾著滑手機、看平板，所以寫出來的東西也缺乏創意。這點我也很有同感，這也是常常跟同學們分享的。同學們問如何寫出豐富的內容，如果存在你腦海內的訊息這麼少，當然就無法寫出精彩的東西。詩佳老師這本書裡提供很多方式，讓你可以增加含金量，讓你可以在有限的範圍裡，得到更多的互動，更多的刺激，讓寫作更有厚度。

書名：《閱讀寫作小學堂：高詩佳的13堂創意讀寫素養課》 作者：高詩佳 出版社：小麥田／城邦文化 出版時間：2023年2月2日

另外我很喜歡她引用的古文的部分。古文很久遠沒錯，現在人講話不會如此，但是，古文之所以流傳到現在，有它的美感，有它的內涵意義，這是不能否認的。詩佳老師把這些古文白話了，用精采的方式呈現故事，還引導讀者如何去賞讀這則故事，帶著讀者進行更深度的探討。我個人非常喜歡這種深入淺出，有意義又有趣味的方式。這才是專業的寫作教學方法，是經過統整分析來的實戰經驗。

這本書既入門，又深刻；既有趣味，又有古味；可以欣賞，同時也實用。看完後，我學習到很多技巧，讓我思考再三，非常受用。相信有心想要磨磨寫作利劍的人，這本書是本很棒的工具書。

●本文摘自小麥田於2月2日出版之新書《閱讀寫作小學堂：高詩佳的13堂創意讀寫素養課》推薦文。