善用「一無所知」比「無所不知」更重要！橋水創辦人達利歐的10大工作原則

文／瑞・達利歐

「我一生中學到最重要的東西，是一種基於原則的生活方式，原則幫助我找出什麼是真相，並據以行動。」

達利歐將多年來積累的原則模型，套用在人生與職涯中實踐，進而建立橋水，成為全球避險基金大王。達利歐的管理哲學《原則》出版後，不僅曾獲三百萬次下載，更是華爾街人必讀的新聖經。藉由分享，他希望讀者能創造最適原則組合，並加以實踐。以下摘錄書中十大原則精華。

1.痛苦＋反省=進步

痛苦避免不了，特別是如果你滿懷雄心壯志，追求理想。能夠感受到這種痛苦，而且處理正確的話，那你很幸運，因為這是一個信號，暗示你需要找到解決方案，這樣你才能進步。如果每次面對心理的痛苦，能夠痛定思痛而不是逃避，結果就是快速學習／進化。

遇到痛苦時，動物的本能就是「戰鬥或逃跑」。你反而要冷靜下來並加以反省。你所感受到的痛苦是起因於事情有衝突，也許你是遭逢了悲慘的現實而不能接受；也許你是被迫承認缺點，而挑戰到你對自己的看法。假如你能清楚思考背後的因素，對於了解事實和要怎樣因應，你就會學得更多。自我反省是一種特質，區分人會奮起或一蹶不振。

2.截長補短

是你應該培養的重要技能，因為它會幫你建立防護欄，防止你做不該做的事

如果發現自己不擅長做某些事，不應該覺得不安，反倒應該高興，因為你知道了這件事，並妥善處理，達成願望的機率將會增加。如果因為自己無法做好每件事而感到失望，就太天真了。沒有人無所不能。

你的弱項要找在這方面有專長的人來幫你，因為人很難客觀的看待自己，所以需要仰賴他人的意見和完整的證據。無論你的天性如何，世界上有很多條路適合你走，所以不要只專注一條。一旦某條路不通，你要做的就是找到另一條符合你天性的康莊大道。

3.只要你能做好這五步驟，幾乎一定會成功

首先必須制定明確目標；在朝向目標前進時，找出妨礙你實現的問題，準確的診斷、查明問題根源，並設計解決問題的計畫，徹底執行。

你需要做好全部五個步驟，才能成功，而且必須一次一個步驟，按順序進行。步驟模糊不清容易導致結果不盡理想，因為這會妨礙你發現真正的問題。認真執行每個步驟，會提供你繼續下個步驟所需要的訊息，幫助你把下個步驟做好。操作這個過程，必須頭腦清晰，保持理性，從更高的層次、無情誠實的看待自己。

4.承認

善用「一無所知」的能力，要比你無所不知來得更為重要

大多數人做出糟糕的決定，是因為他們堅信自己是正確的，所以根本看不到更好的選擇。提出正確的問題，請教其他聰明睿智的人，極度開放的人知道這與無所不知一樣重要。

考慮別人的觀點，先採納吸收，絕不會減少你的獨立思考與自己做決定的自由，只會擴大你的視野。請記住，你是在尋找最好的答案，不只是你自己想出來的最好答案。

5.不要為自己或別人的錯誤懊惱，要珍愛它

一般人都會為自己的錯誤而懊惱，因為目光短淺，只看到糟糕的結果，而看不出犯錯是求進步的必要環節。我曾聘請的一位滑雪教練，也指導過史上最偉大的籃球員麥可．喬丹（Michael Jordan），他告訴我，喬丹沉醉於自己的錯誤，把每個錯都視為改善的機會。他了解錯誤就像在玩小拼圖遊戲，你完成一個，就會功力大增。你從錯誤中學習的教訓，將來都會避免你犯下成千上萬個類似的錯誤。

6.要認清衝突對於良好人際關係是不可或缺的！

每個人都有自己的原則和價值觀，所以在成員該怎麼彼此搭配上，所有的關係必然都會經過一番協商或辯論。假如你們的原則一致，並能透過公開討論來消弭差異，你們就會更密切，否則就會分道揚鑣。公開討論差異可確保消除誤解。假如沒有持續這麼做，觀點的歧異就會拉大，直到無可避免大幅衝突。

7.認清你最重要的決策，就是選好工作的責任方

假如把目標交到能好好執行的責任方手上，並講清楚他們要自己負責達成這些目標和完成任務，他們應該就會做出卓越的結果。

你自己也是一樣。假如身為設計師／經理人的你不相信做為工作者的你扛得起既定的任務，還讓自己接下任務，卻沒有去找可信度高的人來督導，你一定是瘋了。要知道，世界上有很多無能者在嘗試自己不擅長的事，所以你很可能是其中一員。現實就是如此，要接受它、應對它，以求取好的結果。

8.以運動教練的方式對待你的團隊：沒有人能靠一己之力取勝

團隊合作應該要像是職業運動的隊伍，由技能不同的人來打不同的位置。每個位置的選手都表現卓越，就能確保成功，成員不合格或許就需要淘汰。當團隊以這種高標準和共同價值來運作時，就容易培養出卓越的人際關係。 書名：《原則：生活與工作》

作者：瑞・達利歐

出版社：商業周刊出版

出版時間：2018年4月10日

9.嚴格的愛，既是最艱難，也是最重要的愛

你能送人最棒的禮物就是成功的力量。給人奮鬥的機會，而不是給他們所拚搏的東西。

給予讚美容易，但無助於人的進步。指出人的錯誤和缺點（好讓他學習長進）則比較艱難且不受歡迎，但長期來說卻寶貴得多。雖然你所做的事會得到新進員工的感謝，但一般來說，他們起初都會難以了解。如果要有效，你就必須清楚而反覆的解釋背後的邏輯與關懷。

10.身為管理者，你的職務是要求取真相與實現卓越，而不是討好人

例如正確做法可能是開除某些人，用更好的人來代替，或是給他們不見得想要的職務。每個人的目標都必須是要求得最好的答案，而不是討好大部分人的答案。

●本文摘自商業周刊出版之《原則：生活與工作》