【琅琅時光】台上艷光四射，戲裡芳華流傳：追憶 梅艷芳

如果有一日，我離開了舞台， 有多少人會記得梅艷芳這個人？ 我只希望，大家在某一晚抬頭望向天空， 看見其中一顆星星時， 會想起曾經有個很熟悉的名字， 一個曾經為你們帶來一點歡樂的人， 她的名字叫梅艷芳。 ── 1995 年4 月《一個美麗的迴響演唱會》

文／李展鵬

她之所以被稱為「香港的女兒」，就是因為她的人生、她的成就、她的精神，代表了這個城市。

我是七十後，二十多年來一直以歌迷影迷的距離看梅艷芳，自問對於偶像的一切知之甚詳。然而，在過去一年裡，我卻撿拾了好些以往無緣看到、無從得知的碎片：原來她自己改過《孤身走我路》的歌詞，原來許冠文當年是這樣指導她演出的，原來《心仍是冷》的合唱版是有特別理由的，原來梅艷芳早在二十年前已關注香港藝人在內地市場的生存，原來《似水流年》的副歌是黎小田寫的，原來台灣金馬獎救了《胭脂扣》這部電影……這些內容不只讓我們走近梅艷芳的演藝人生，也讓我們看到香港歌影界一群響噹噹的人物當年如何合作共事，如何寫下香港流行文化的光輝一頁。

一九八七至一九八八年百變梅艷芳再展光華演唱會。(圖/取自《最後的蔓珠莎華：梅艷芳的演藝人生》)

更動人的，還數書中眾人眼中的梅艷芳真性情：她教倫永亮化妝卸妝，她會為了電影拍攝現場的小員工出頭，她會捨棄名貴轎車而跟工作人員一起坐旅遊巴，她曾因為一個只有一面之緣的歌迷去世而唸經，她在病入膏肓的時候竟記掛著別人的病況，她在社會有大事發生時第一時間行動。劉天蘭說她有big heart，從這本書可知，她的一顆big heart是在演藝上追求卓越，在愛情上無怨無悔，在友情上不求回報，在社會上無私奉獻，她對人、對世界始終懷有一份大愛。

香港曾經出過不少巨星，但不是所有巨星都留下一種精神。細讀梅艷芳的故事，你會發現「梅艷芳精神」是怎樣一回事。這種精神，是專業態度，是對公義的執著，是對朋友的愛護，是對世界的慈悲。她的故事展示了香港這城市的某些良好特質：兼容並蓄、大膽創新、精益求精、熱心公益、是非分明。

舞台豐富了我的一生。 其實，我是個自卑感很重的人， 只有在舞台上才能拾回一點自信。 ── 1991-1992 年《告別舞台演唱會》

在那些整理稿件的深夜裡，我時而思潮起伏，時而眼睛濕潤。我欣賞梅艷芳廿多年，但原來她還有那麼多動人故事與美好特質，是我以往不知道，或只是略知一二的。重訪過去，我的記憶更加豐盈。然後，我從她身上看到那個曾經精彩的香港，那個迸發過許多火花的香港。一個人，反映了一座城市。

書名：《最後的蔓珠莎華：梅艷芳的演藝人生》 作者：李展鵬、卓男 出版社：三聯書店(聯合電子)

陶傑曾撰文《記憶是一種權力》，他說：「一個社會，自動失憶，是自己放棄了做人的權利。」他強調，拒絕失憶，了解歷史，世界的進步才有可能，否則我們只會淪為奴隸。陶傑的觀點，正正是米蘭昆德拉的小說《緩慢》的主題：「我們這個時代被遺忘的渴望纏繞，為了滿足這個渴望，它獻身於速度的魔鬼。」

在今天這個浮光掠影的互聯網時代，社會講求「潮」與「In」，資訊更新的速度史無前例地快，我們遺忘的速度也是如此。當每天資訊如此氾濫，當男神女神貨如輪轉，我們何必在乎什麼經典？何必嘮嘮叨叨地叫新一代回望過去？但願梅艷芳的故事可以令我們稍稍放慢腳步，看看香港來時路，看看社會與文化的變遷脈絡。梅艷芳的人生，以及她所代表的香港故事，並不是博物館的文物，而是可以成為今天香港的思考資源與前進動力，並為香港未來提供一種可能性。

●本文摘自三聯書店出版《最後的蔓珠莎華：梅艷芳的演藝人生》〈序一 重訪梅姐，重訪香港〉。