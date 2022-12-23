書房擺設遵守這六項 事業運、學業運直直升！

文／子奇老師

提升學習思考效率，增加學業、事業運勢

居家擺設中，書房的佈置十分關鍵，關係著居住者的學習思考狀態，影響著學業運、事業貴人運等，如果書房的風水好，書桌擺設正確，對於提升仕途功名有正面的幫助。

書房的擺設在於創造良好的學習思考環境，首重寧靜整潔、空氣流通、光線充足。書房的風水會影響求學孩子的讀書、考試或大人的事業運勢，想要孩子書唸好、考高分，或大人事業能出色，書房的風水、書桌的擺設就很重要。

如果書房風水的規劃擺設不對，將會造成小孩學習成績的退步，大人事業上容易做出錯誤判斷，導致事倍功半。

1.書桌位置的擺設，最好形成「龍強虎弱、龍過堂」的格局形勢

書房裡的書桌，跟臥室裡的床位一樣，擺設最好也要形成「龍強虎弱、龍過堂」的格局形勢。因為龍邊代表我們的腦，代表思考邏輯，虎邊代表我們的行動，龍強虎弱、親龍疏虎，能幫助我們頭腦清明，注意力集中，專心看書，讓心能安定下來。

更進一步，書房裡書桌的擺設，除了要將書桌的擺設調整為龍邊高強（左邊靠著實牆或高櫃）、虎邊較低弱（虎邊空），還要形成「龍過堂」的形勢格局，進而在我們用奇門遁甲選擇有利的吉時來安桌位時，能讓有利讀書學習的「景門」吉炁，圍繞在書房內不離散，使得我們能心無旁鶩，專心讀書思考，事半功倍。

2.書桌座位椅背後要有實牆可靠

書桌椅背後要有靠，主要是指書桌椅背要靠實牆，靠實牆氣場才會穩，且不容易背後出現干擾。以風水學來說，「椅背後有靠」表示有靠山，主貴人、官貴，學途或仕途上比較容易受到肯定，有貴人扶持、得到提拔。若椅背後沒有實牆可靠，氣場會較亂，相對影響貴人運跟財運，容易受到干擾，遭小人背後計算。

3.書桌前最好留有明堂

書桌前面稱之為明堂，明堂象徵學業事業前程，要儘量留空間在書桌前面，明堂開闊亮麗代表有前途，未來前景一片看好，成績亮眼。最忌諱直接面壁，書桌前面直接靠著牆壁，這樣學業事業比較容易撞牆，導致發展受限、處處碰壁，綁手綁腳壓力大，且容易目光短淺，前途受阻。

（圖／unsplash）

4.書桌勿正對及背對門，或左右靠近門，尤其是門沖

書桌正對門沖，會使氣場不穩，氣場不穩，心不定就會坐不住，老想往外跑，自然成績運勢也會跟著起起伏伏，不管是門在前後左右，只要正對著書桌座位的地方，都算是門沖。

書桌也勿背對門或左右靠近門，因為有人經過時的聲音、光影還是會透過門鑽進來，影響注意力。其中最嚴重的就是門開在背後，書桌背門，因無法看到房門出入情況，一有家人出現或突然背後喊你，就會受到干擾，門口一有風吹草動就容易被嚇到，心不安，無法專心唸書思考，那種隨時有人會進來的緊張感，對於學習的影響最大，也代表讀書學習、事業工作上容易受干擾，會常常犯錯。

5.書桌上方不宜有樑

如果書桌位置的上方有樑，對於讀書學習或事業發展，都是很不利的情況，容易思緒不清、做出錯誤判斷。而且書桌壓樑，會使人壓力過大，運勢被壓，難以升遷、前途受阻。橫樑壓到座位甚至比壓到書桌嚴重，情緒會受到影響，造成思緒混亂，工作才能無法發揮，事業不順。

如果橫樑壓在書桌的位置，克服的方法是移動座位，或用裝潢將天花板包覆，遮住橫樑。若是壓到座位，椅子背後可加書櫃，讓座位和橫樑的直線距離加大，避開被橫樑所壓。

書名：《九宮奇門2：六次元改運術》 作者：子奇老師 出版社：春光出版／城邦文化 出版時間：2022年12月17日

6.書桌勿朝向廚房、廁所，也不宜背靠廁所

廚房與廁所一是油煙氣、一是污穢氣，面對污穢潮濕氣，會影響到學習效率，造成心情低落，對健康也不好，連帶影響學業運、事業運，還會容易受到干擾，遭小人背後算計。

●本文摘自春光出版／城邦文化出版之新書《九宮奇門2：六次元改運術》。