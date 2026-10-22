「宛如一齣韓劇」朴正民獻給失明父親的｢聲音感｣小說《初夏，完州》

文／寂寞出版

「對於不方便閱讀的人來說，讀書是件不容易的事。就算聽到有某本暢銷書出版了，也不知道有聲書 是否能出版。」

「不僅僅是為了我失明的父親，也是想為這些不方便閱讀的人們，送上這本書作為禮物。」

熱門小說

「在這個世界上，有優先為你們著想的人存在。」

2025年，韓國 演員朴正民 所創立的無題出版社（Muze），推出了｢聲音感｣小說 計畫的第一部作品：《初夏，完州》。

這部小說有別於市面上由紙本書先出版，之後再製作電子書 、有聲書的出版模式，從一開始就先推出有聲書，一個月後才出版紙本書。這個出版企畫的初衷，是由於社長朴正民父親的失明。

朴正民提及兒時記憶，父親的眼睛不好，可見視野只有眼前的一個區域。因此，朴正民回憶小時候家中地板上是不能有任何雜物的。「以前還因為父親不能開車而不開心過。」當無題出版社出版第一本作品時，父親發生了意外事故，導致連僅存的視力也完全喪失了。原本還想將出版社的第一本作品送給父親的願望無法實現，這讓朴正民開始思考：「我該怎麼樣把書作為禮物送給父親呢？」

父親是愛書之人，即便父親視力不好、書櫃中的書都泛黃了，父親卻從來不肯把書丟棄。為了珍惜著書卻又不能再閱讀的父親，朴正民決定要推出專為視障人士而製作的有聲書計畫，以視障人士也能享受故事的樂趣為出發點。

於是，朴正民邀約了曾獲文藝大獎的作家金錦姬替本系列寫作第一本書：《初夏，完州》，更親自邀約了眾多實力派演員跨界替《初夏，完州》有聲書獻聲，包含朴正民自己。

《初夏，完州》是本非典型的有聲書作品，可說更加貼近於廣播劇的形式，包含了大量的描述性文字以及對話，連書中描寫到最細小的聲音都力求還原，無論是在音效及音樂方面，都比現有的有聲書更為豐富生動。除此之外，更事先透過韓國身心障礙圖書館讓視障讀者們開放試聽，有聲書出版的一個月後，才出版紙本書。

文／寂寞出版提供

視障人士即便知道了新書出版消息，卻往往只能陷入漫長的等待，因為不知道會不會有有聲書的發行。朴正民在接受韓國綜藝節目〈劉QUIZ ON THE BLOCK〉訪談時提到：「我希望這本書能賣得好最大的原因是，希望這本為了視障人士先出版的書，不是一本無人關心的書。而是能帶來『這本一般大眾也會很喜歡的書，我先聽到了，這樣的滿足感。』所以我又更努力地在宣傳了。」

「視障人士應該像一般人一樣平等地享有閱讀流行書籍的權利。」朴正民的願望成真了，《初夏，完州》被韓國圖書館員和教師評選為2025-2026年度最佳圖書，獲選為Yes24、阿拉丁網路書店的年度之書，Welaaa 有聲書平台年度之書。這本作為禮物而誕生的聲音小說，不僅走入了視障人士的耳中，更進入了大眾讀者的心中，深受韓國廣大讀者的喜愛，得到許多好評，像是「宛如聆聽了一齣韓劇」這樣的讚賞。啟發這個計畫的朴正民社長父親，聽完此書後的感想也是：「很有趣。」

寂寞出版為了盡可能保留｢聲音感｣小說計畫的初衷，經過近一年的接洽與籌備，以相同規格製作了有聲書，由無題出版社傾力支持，完整授權韓版主題曲、全套配樂，原汁原味精心呈現。《初夏，完州》這部作品將於10月1日同步推出紙本書、電子書、有聲書三個版本。

邀請讀者與我們共同感受一個故事能產生的不同感官體驗，在閱讀紙本書時，感受到夏日的聲音，在聆聽有聲書時，浮現出豐富的畫面。 最後，為大家帶來朴正民社長提前向台灣讀者帶來的訊息與祝福：

我敢保證大家聽了之後 一定會沉浸在故事的趣味之中 還請大家多多支持 我認為它是 今年夏秋很適合讀的一本小說 也相信大家能在閱讀過程中 獲得許多勇氣

●本專文推薦書籍為寂寞出版之《初夏，完州【首創「聲音感」小說！韓國影帝朴正民出版社精心鉅獻】》【電子書】、【有聲書】。