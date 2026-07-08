高鐵變身全台最大「移動圖書館」！從月台到車廂 全線免費閱讀萬本電子書

每天有 20 幾萬人搭乘台灣高鐵 ，許多人在候車與乘車途中，不是滑手機，就是漫無目的地等待。現在，這段零碎時間有了新的選擇。

台灣高鐵攜手中華電信 Hami 書城推出「定點隨身讀」數位服務，旅客只要進入台灣高鐵全台 12 座車站，從候車大廳、月台到行駛中的列車，全線皆可免費閱讀超過一萬本電子書、180 種當期熱門雜誌及台灣五大報電子報，不需付費、不必訂閱會員，只要下載並開啟 HamiBook App，即可立即閱讀，讓高鐵成為全台最大的移動閱讀空間。

2025 年，台灣高鐵全年運量首度突破 8,200 萬人次，目前平均每天有超過 23 萬人次搭乘高鐵往返南北。不同於一般公共閱讀服務僅限於固定場域，台灣高鐵與 Hamibook 合作最大的特色，在於閱讀體驗從候車開始，一路延伸至月台與列車行駛途中，旅客無論是商務出差、返鄉探親或暑假出遊，讓這條全台最繁忙的交通動脈，正式成為全台最大的移動閱讀場域。

Hami 書城總經理陳靜萍表示：「閱讀最大的敵人，不是不喜歡閱讀，而是沒有時間。我們一直思考，如何把閱讀帶進每個人原本就存在的生活場景。」高鐵每天串連全台西岸的主要城市，如能利用原本零碎的等待時間，即時閱讀最新財經、商業、旅遊、美食、生活、親子及人文內容，就可把原本只能滑手機的片刻，變成充實知識、規劃旅程與放鬆心情的新選擇。

旅客使用高鐵閱讀服務的方式相當簡單，只要於高鐵全線 12 座車站下載 HamiBook App，完成 GPS 定位後即可啟用「定點隨身讀」服務；若已在高鐵列車上，也可直接掃描《TLife》刊物中的「定點隨身讀」QR Code，即可立即開啟閱讀。

02 旅客在高鐵車廂內，可掃描《T-Life》車上刊物頁面上的「定點隨身讀」QR code 開啟閱讀。（圖／Hami書城 提供）

01 台灣高鐵攜手中華電信 Hami 書城推出「定點隨身讀」數位服務，旅客於高鐵全線車站及車廂內，只要下載 HamiBook App，就能免費閱讀逾萬本書刊。（圖／Hami書城提供）

Hami 書城月讀包目前收錄超過 180 種主流雜誌與報刊，包括台灣主流報紙、《商業周刊》、《今周刊》、《天下雜誌》等熱門雜誌內容，以及精選電子書、有聲書與快讀服務。無論是商務人士掌握市場趨勢、親子家庭陪伴閱讀，或旅遊愛好者規劃下一趟旅行 ，都能在旅途中找到適合自己的內容。

目前 Hami 書城場域閱讀服務已導入全台超過 1,000 處公共與生活場域，包括政府機關、醫療院所、圖書館、展覽館及教育單位。此次與台灣高鐵持續合作，則將閱讀服務延伸至全台最重要的交通移動場域，不僅打造台灣最大的移動閱讀空間，也讓閱讀走出書房、走入日常生活，成為全民移動生活的一部分。

迎接暑假旅遊旺季，Hami 書城同步推出「旅程，從閱讀開始」電子書展，精選台灣小旅行、親子出遊、美食散步，以及日本、韓國、歐洲、美加等熱門自由行書單，全館指定電子書 85 折優惠，希望讓閱讀不只是旅程中的陪伴，更成為旅行靈感的起點。