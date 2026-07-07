「2026台灣文學巡禮」免費講座最終場！李瑾倫分享與動物相愛的生命練習

繪本 畫家李瑾倫 在臉書寫下甫自台東的「書書果實市集」返家，在台東與攤友們的一年一會，溫柔平靜地訴說近幾年，撕心裂肺的夥伴背叛和暗無天日的債務清償，對照外頭的酷暑，故事顯得黑暗又淒冷。跌落谷底之時，李瑾倫始終懷抱著推動友愛動物 的夢想，倔強地逼自己走過「生命之歌」，憑著對貓狗的愛與堅持，引領她繼續前行。

在她27歲養第一隻狗開始，李瑾倫不可自拔地愛上貓狗，更成為少數以貓狗創作成名的繪本畫家。爲了陪伴著她的狗走到生命的最後，她做了許多告別練習，然而狗卻在一歲半時突遇車禍離世。殘酷的突如其來，打破了她對動物生命本質的想像，動物的時間不會因為人類的時間充裕而放慢腳步。

《子兒．吐吐》是她在28歲時畫下了關於不小心吃下木瓜子，擔心肚子會長樹的小胖豬故事，其銷量累積近百萬冊，是許多親子共賞的讀本，作品出版橫跨數十國，並入選美國紐約年度作家插畫家獎，一躍而成具有國際知名度的插畫家。

成名甚早並未為她帶來康莊大道，李瑾倫曾經長時間在動物醫院擔任獸醫助理，面對生離死別，無助、痛苦、絕望的哭泣，每個動物臨終的模樣都深深衝擊著她。讓她重新反思人與動物之間的親密關係。

她以書寫專欄、創作繪本來告訴讀者她的所願所想，實際行動則是更進一步的經營品牌、成立基金會、各式工作坊等等。甚至她觀察太多人，只是本於對動物的一見鍾情而飼養，並未深思一輩子的陪伴生活及現實照護問題。她希望在開始與動物產生互動的關係之前，將每一段與動物的陪伴，都可以被理解及討論，「無尾香蕉動物學校」便是在這樣的想像之下應運而生。

李瑾倫與動物的相愛練習，接緊著於7月11日將隨著「2026台灣文學巡禮」講座 來到台中「打裡生活」。「打裡摺」(Taritsi) 原是平埔族親間互稱好朋友、好鄰居的意思，漸漸變成了日常問候語，鄰里間的守望相助、噓寒問暖之意。打裡生活是「打裡摺建築藝術股份有限公司」延伸的藝文沙龍中心，可以容納百人的規模，打造成充滿藝術氣息與人文關懷的藝文空間，每年策畫音樂演奏、講座等展演上百場。副總經理施尚廷(Tim)曾說：「建設的過程中其實是在破壞，擾動土壤之後，土地就失去了原貌，因此我們提醒自己每一個當下都是唯一。」如同李瑾倫要分享的每一段陪伴動物的關係，期待在這樣有意識傳遞溫度的空間裏，可以有更多溫暖的燭光被點亮。

由勇源基金會與聯合文學 基金會主辦的「2026台灣文學巡禮」免費講座——台中場「從理解到行動：李瑾倫與動物相愛的PBL練習」，於7月11日下午1:30-3:30在打里生活（台中市南屯區文心南七路406號）舉辦。

電話報名請洽： (02)2766-6759轉5101。 網路報名連結： https://www.accupass.com/event/2605290739231155929918