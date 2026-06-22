「2026臺灣文學巡禮」作家對談：夏夏 VS.宇文正，以琴音譜寫初夏詩意短歌

此後，她依舊經常感覺到心跳／「一隻蝴蝶在振翅，」她這樣形容「不是什麼大事。」──夏夏〈德布希小姐〉

琴鍵唱歌時，記憶的水色開始流動，不僅是單純地抵達聽覺，而是像一道月光河，滲透並潤澤了所有溫柔且曾破碎的靈魂。

就像詩人夏夏最喜歡的德布希。聽著鋼琴家Menahem Pressler所彈奏的〈月光〉（Clair de lune），琴聲進入身體，六月的烈晝瞬間化為靜夜裡的一抹纖細火光，而那光色柔和地躍動著，如一顆柔軟而強韌的心臟，在詩行的流轉與琴音的連綿之間，輕輕地搏動，如蝶翼綻放。

六月初夏時，「2026臺灣文學巡禮」作家巡迴講座，抵達了島嶼中央的城市，台中。邀請來的正巧是兩名寫詩的女性作家：夏夏和宇文正 。夏夏寫詩，寫散文 ，寫小說也寫過劇，近年，夏夏更展露令讀者驚豔的創作能量，將日常生活的瑣碎實景，巧緻地轉譯為繪畫和文字的故事風景。而長年在編輯檯上讀詩，在編輯檯外寫字的「耶律主編」宇文正，則在詩與小說之間靈遊筆墨。

既是家族中的小女兒，也是詩集《小女兒》裡的靈銳少女。夏夏的詩句乾淨得有如琴音流過的靜景，節奏優美，音色純粹；詩集《德布希小姐》裡的同名長篇組詩，音樂做為隱伏的線索，一針一色地繡縫起家族情感與我身辨認的生命織裡。而轉入繪本創作的場域中，《有禮貌的鬼》、《一隻貓會有多少問題？》等繪本作品的創作光源，是來自母親與一雙孩子之間的日常對話和睡前故事所衍伸、蔓長。而這些散落在平凡時日裡、輕易被我們忽略錯身的語言，夏夏將其一一捧拾在手心，親手埋進創作的時光土壤中，讓故事如植物種子般臨受光照生長，在靜夜與月色下暗自茁壯，綻放而成既柔嫩又熟美的花株。

而盛產過大量長短篇小說的宇文正，寫起詩來，詩行間卻有著靈透春日般的少女的嘆息：「那時我是剛削好的蘋果／請在十八歲那年遇見我／才長出雙翅／喜歡翱翔／／喜歡搧動柔軟的翅翼／攪動凝滯的氣流」（〈請在早晨遇見我〉。收錄於詩集《我是最纖巧的容器承載今天的雲》），宇文正的詩意簡潔而詩情直露，別有一種脆爽的語言體感。若要做出譬喻──夏夏和宇文正這兩位創作者，或許很像兩架形貌各異而頻律卻異常親近的樂器，而她們將在歷時悠長的中央書局，合奏一首充滿詩性畫面與女性生命的短歌。每一行音階所言唱者，會是屬於創作的寂寞和豐盛、是日常生活的細微與曲折；也會是生命裡那些失落過頓挫過的，卻在意想不及的某處、再度驟然相遇的溫暖。

夏風已然炙膚，詩人與繪本作家夏夏將攜一捲長髮與音律之風，與「耶律主編」宇文正同步詩意臨至台中中央書局，在夏季的初端，展開一場詩與生活的美好對話。

講座資訊 講題：夏夏──再見鋼琴 主持引言：宇文正 講者：夏夏 時間：2026年6月27日（六） 14:00~16:00 地點：台中市中央書局（台中市中區臺灣大道一段235號） 活動報名專線：（02）27666759分機5101 網路線上報名連結: https://www.accupass.com/event/2605290728564284590360