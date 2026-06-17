37年時光打造！《獅王背後的故事》攝影集　讀懂統一獅傳奇英雄的「背號重量」

文／報時光

在職業棒球 的世界裡，背號從來不只是辨識球員的數字，更像是一條隱形的時間軸，串聯起跨越世代的榮耀與奮鬥紀錄。由報時光編著的攝影集 《獅王背後的故事》，透過統一獅 隊史背號為主軸，帶領讀者看見數字背後沉甸甸的重量。

邀請各位一同翻閱《獅王背後的故事》攝影集，感受那份藏在「數字背後」的溫度與傳承力道。

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這段旅程從第一任領隊郭俊男開始，他身披象徵長長久久的99號，以「鱷魚精神」奠定了球隊競爭的根基，強調每一場比賽都要像鱷魚一樣，緊咬對手不放，這種精神也成為獅隊王朝的基石。

若要論及獅隊最具凝聚力的象徵，絕對是1號。這個號碼最初是由創隊元老、擁有招牌劈腿守備美技的鄭百勝所使用。隨著時間推移，這個號碼曾交給多才多藝的吉祥物萊恩，最終在2015年，球團正式宣布將1號永久退休，轉化為「1號隊友」專屬，象徵著球迷是球隊不可或缺的第一名成員，讓球員與球迷在榮耀中並肩作戰。

攝影集不只是影像紀錄，更是屬於統一獅與球迷共同走過的榮光回憶錄，是獅王背後的故事的意義與價值所在。圖／報時光提供

而在球隊的防線上，本土強投的傳承則由 17 與 18 兩大王牌背號寫下傳奇。謝長亨是隊史上唯一同時穿過這兩個號碼的投手，他不僅成就了中職首位百勝榮耀，更親手將這份責任傳承下去。林岳平接過謝長亨遞出的17號，在克服心臟手術的挑戰後，成為一代守護神並轉任總教練；潘威倫則承接了18號，以穩定的表現登頂中職勝投王。這種傳承伴隨著極大的責任與壓力，即便如新秀林子崴在接手17號後歷經多次傷痛試煉，仍展現出不輕言放棄的王牌執著。

除了榮耀與王牌，書中也記錄了充滿神祕色彩的9號故事。這個號碼最初由強打者羅敏卿奠定神話般的地位，他不僅是中職首位千安打者，更在總冠軍戰中創造出難以超越的「羅敏卿障礙」。但後續接手的球員如潘武雄、周廣勝、李丞齡，卻接連遭遇傷勢或表現起伏，讓這個號碼蒙上一層「魔咒」的陰影，成為獅隊最具話題性的背號。

最終，球員最嚮往的最高境界，莫過於背號能正式引退。在2026年，統一獅首度舉行了背號引退儀式，致敬一代鐵捕22號曾智偵，以及達成千安百轟百盜里程碑56號劉芙豪，這些數字現在已高掛在主場，成為永恆的象徵。

當我們翻開這本攝影集，看見的不僅是球場上的英姿，更看見一代又一代獅子軍將青春、榮耀與信念，濃縮在一個個數字之中。每個背號都是一段故事，每段故事都值得被收藏。《獅王背後的故事》正是獻給所有獅迷的一份時光紀錄，讓那些曾經感動我們的瞬間，在歲月流轉後依然歷歷在目。

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