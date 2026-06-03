Hami 書城上半年百大揭榜！納瓦爾、窮查理登頂，黃仁勳旋風帶動AI科技書熱

COMPUTEX 2026登場，NVIDIA 執行長黃仁勳與 AMD 執行長蘇姿丰訪台再掀 AI 旋風，帶動台股狂飆。這股熱度同樣反映在上半年電子書榜單：現代人一邊學投資、一邊平靜內心，也透過電子書理解 AI 供應鏈。全台最多人使用的電子書訂閱制平台 Hami 書城近日公布「2026 上半年暢銷百大」榜單，由《納瓦爾寶典》、《窮查理的普通常識》、《長期買進》拿下前三名；同時，心理療癒、科技商管類作品也進榜，反映閱讀已成為現代人嚮往財富、自我進修與掌握產業變化的途徑。

春水堂科技總經理陳靜萍表示，黃仁勳來台讓 AI 與半導體再次成為全民話題，但從 Hami 書城上半年榜單來看，讀者不只關心科技股漲多高，也開始回到財富與人生的長期邏輯。2024年初出版的《納瓦爾寶典》透過社群口碑發酵，一舉奪下冠軍。它與亞軍《窮查理的普通常識》，都是探討財富與幸福的經典之作，第三名《長期買進》則反映讀者想穩健投資的渴望。三本書名列前茅，揭示了台股屢創新高之下，讀者居安思危，尋找能長期受用的底層邏輯。

AI 與科技商管書籍在上半年榜單亦表現亮眼，呼應 6 月 COMPUTEX 及黃仁勳來台話題。《蘋果在中國》排名第 10，《張忠謀自傳全集》排名第 12，《輝達之道》等作品也進入百大；《ChatGPT 一本搞定》等實用型 AI 書籍則延續職場應用熱度。從 NVIDIA、台積電到全球供應鏈，閱讀讓讀者理解科技巨頭如何改變產業，也補上 AI 時代所需的基本素養。

情緒修復作品也廣受歡迎。《這本書比治療還便宜！》挺進第四名，《只死一次的人生》緊追在後，《Rewire-神經可塑性》也進入前十名。去年讀者開始留意自律神經、抗發炎與身心療癒，在今年上半年更進一步，將閱讀重心投入情緒韌性、生活選擇等議題上，學習在日常生活中照顧自我。

長期投資、心理療癒、科技商管類書籍躋身暢銷前十大，反映閱讀已成為現代人嚮往財富、自我進修與掌握產業變化的途徑。（圖／Hami書城提供）

今年上半年另一個值得關注的現象，是啦啦隊女孩帶動粉絲收藏熱。2026 上半年共有 11 本相關作品進入百大榜單，瑟七、斐棋、峮峮等中華職棒啦啦隊成員作品皆有亮眼表現，其中《青瑟 47 瑟七數位寫真》更衝上第 15 名。Hami 書城觀察，粉絲對啦啦隊女孩的支持，正從實體球場延伸到數位珍藏。電子書購買便利、方便攜帶，讓他們能長久收藏這些偶像作品。

為呼應上半年百大榜單中反映的渴望，Hami 書城同步推出「夢想人生清單：2026 Hami 書城上半年暢銷百大」書展。活動期間自 6 月 1 日至 7 月 15 日，祭出百大暢銷書單本 85 折、任選雙書 82 折起之優惠，並於每週一發放 50 元 × 2 張購書金，讓讀者用閱讀補充能量！

本次活動以「把生活過成喜歡的樣子」為核心概念，從上半年最熱門 100 本書中，整理出職場升級、實現願望、沉浸追番等閱讀路線，陪讀者描繪夢想人生。

此外迎接 618 年中慶檔期，Hami 書城也於 6 月 1 日攜手 OMIA PLUS 推出「618 學習包」超值組合，單購 3 個月只要 618 元，原價 1,344 元。讀者可同時閱讀海量電子書與上千堂線上課程，打造個人雲端學習庫，從閱讀到實作，為 2026 下半年補上知識、技能與生活行動力。

即日起至 6 月 30 日，中華電信客戶申請 Hami 書城月讀包任一付費年約方案，也可享加碼好禮。於門市申請贈 100 元電子超商禮券，並可抽 AirPods Max 2；若於中華電信網路門市申請，再加贈 150 元超商禮券。希望在年中時刻，為你的夢想人生增加動力！