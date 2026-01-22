台式浪漫新定義！走進土地脈動，21位作家攜手書寫《台灣感性》

文／聯經出版

▎什麼是「台灣感性」？

近年來，「台灣感性」（대만감성）風潮成為社群與影像中頻繁出現的關鍵字。

國外藝人在台拍攝婚紗、MV、宣傳照，早餐店紅椅、鐵窗花、街角招牌與塑膠袋，在鏡頭與標籤的指認下，被重新觀看、重新命名，逐漸成為一種被模仿、被嚮往的風格。彷彿只要加上「台灣感性」，影像便自帶一層柔軟的濾鏡。

這股風潮在 2025 年韓國首爾書展中更加明顯。台灣以「台灣感性」作為主題國關鍵詞登場，引發日韓讀者與文化觀察者的高度關注。也正是在這樣的時刻，一個問題逐漸浮現：當「台灣感性」成為一種被廣泛使用的標籤，我們，究竟是在「感性」什麼？

由聯經出版推出的《台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景》，正是在這樣的疑問之中誕生。本書邀集水瓶子、古乃方、包子逸、老屋顏工作室、言叔夏、李清志、林楷倫、范欽慧、陳允元、陳栢青、曼努、盛浩偉、郭銘哲、馮國瑄、楊子興、廖小子、劉書甫、潘家欣、盧建彰、騷夏、蘇凌，共21位來自不同領域的作家，以 21 個關鍵詞為起點，從生活最貼近的層面出發，書寫那些長久存在於日常之中、卻始終未被好好命名的感受。

於是，讀者得以透過包子逸撰寫啤酒杯，看見台灣器物的隨興百搭；跟著蘇凌踏查菜場，觀察人間百態；透過李清志的雙眼重新發現違章建築，也隨著水瓶子的足跡打開一扇扇街巷的門，亦有陳允元凝視林百貨的摩登風華；老屋顏工作室描繪鐵窗花的靈魂線條，廖小子從LED孔雀燈看出台灣美學的生猛，曼努走入街口轉角辨認招牌間的字體演變，馮國瑄則在地藏菩薩與死亡文化中，瓦散內心的地獄；盛浩偉且以花蓮的一雙雙雨鞋，刻畫互助與人間有情。

而台灣感性也與味道、氣味息息相關。

劉書甫以手搖飲記錄甜蜜，郭銘哲在肉燥飯裡尋找台味，潘家欣細讀百年餅模的手藝之美，楊子興與古乃方則以顏色與氣味，重現土地色彩與眾生氣息。范欽慧按下城的聲音暫停鍵，騷夏用烏魚子的鹹香寫歲時年節，言叔夏在常日中找回失落的自己，林楷倫則描繪小年夜魚攤前的人情守望；盧建彰讓民主成為日常；陳栢青則以新公園的暗與光，刻畫性別運動歷程。

近期「台灣感性」展現的浪漫與懷舊情懷，成韓年輕世代旅遊關鍵字，人氣團體如NewJeans、ILLIT及EPEX等都來台拍MV，不少畫面出現台北街景。圖／北市觀傳局提供

▎藉由他人目光，敘事台灣的模樣

書中並不急於替「台灣感性」下定義，而是透過文字，從器物、顏料、寺廟、裝飾、氣味與記憶等不同切面，緩慢靠近生活本身。這些書寫既不宏大，也不刻意懷舊，而是在不被注意的地方，輕輕指出：感性往往就藏在我們早已習以為常的日子裡。

策劃者王聰威在序言中指出，當前被談論的「台灣感性」，源自日韓文化圈對台灣的凝視，而本書希望追問的，正是這種凝視從何而來，以及它對我們自身究竟意味著什麼。身為長年書寫地方、熟悉市場與廟宇風景的台灣人，他原以為這些日常早已內化為本能，無須再被命名。直到真正閱讀二十一位作者的書寫，他才驚覺，那些以為熟悉的街景、器物與人情，其實仍有許多未曾細看、未曾理解的層次。

他坦言：「我以為我很懂台灣，結果是看了這些文章之後，才發現自己其實是閉著眼睛在生活。」

那些原本被視而不見的生活經驗，透過他者的目光被點亮，也促使我們重新回頭，檢視自己與這片土地的關係。

也因此，所謂「台灣感性」，不是被濾鏡包裝的風格，而是那些被反覆使用、被時間磨損、被生活浸透的事物——市場裡的器具、違章建築的結構、城市的聲音與氣味，以及人們如何在其中安放記憶與情感。

《台灣感性》不只是回應外界對台灣的想像，更是一道溫柔的折返之光——讓我們重新看見那些可以被觸摸、被捧在手心裡的庶民日常，也在閱讀之中，慢慢辨認出屬於自己的感性來源。

