【愛書任務】想吃得清爽無負擔？投票最愛蔬食料理，抽好書《無肉之歡》

料理，是一場靜心的修行。從一鍋菜開始，安住日常。

寶瓶文化於7月8日出版張慰慈全新作品《無肉之歡》，是她繼《食禪──一只碗裡的四季風景》後，推出的蔬食飲食散文與料理食譜的著作。她長期推廣友善耕作、健康飲食與動物保護，也是一名虔誠的佛弟子。藉由每道料理、每樣時令食材，傳達對家人的疼惜、對食材的尊重與對土地的感謝。用簡單的食材煮出樸實的家常滋味，寫的是料理，傳的是心意，過的，是一種有溫度的日子。

全書分為「春暖、夏豔、秋收、冬藏、四時安好」五個篇章，精選近三十道順應時令的家常蔬食，從春筍、菜脯、紅糟到冬湯，皆取材於當季、當地，貼近自然的飲食哲學。融合散文書寫透過料理勾勒出親情、記憶與土地的情感連結，讓人在閱讀與下廚的過程中，能漸漸地靜下來。她相信真正的美味，不靠華麗技巧，而是源於對食材的尊重與為家人用心料理的那份心意。正如她所說：「舌尖上的感受，常常是一種記憶的隱味。」這本書，靜靜陪你走過四季，也邀請你在日常中慢下來，回到生活的本質與初心

注意事項：

1. 獎項：

《無肉之歡》紙書一本，共計2名。將由寶瓶文化贈送（寄送僅限台灣）。

《無肉之歡》電子書一本，共計2名。電子書將於琅琅書店贈送。

2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

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