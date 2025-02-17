【愛書任務】見證日本動畫的發展故事！投票贈吉卜力展覽門票、《讓全世界認識宮崎駿》

將吉卜力動畫放上國際舞台的推手

吉卜力工作室，成立於一九八四年，也是四十多年來，日本最負盛名、最成功的手繪動畫長片創作工作室。吉卜力至今已製作超過二十部長片，包含史上最賣座的日本電影神隱少女》、《魔法公主》、《龍貓》、《魔女宅急便》和《螢火蟲之墓》，影響了世世代代的電影工作者與觀眾。

吉卜力工作室是由導演宮﨑駿與高畑勳、製作人鈴木敏夫、以及吉卜力先前母公司德間書店的社長德間康快等人創立。透過第一部作品《風之谷》，獲得日本第一部締造百萬票房的動畫長片好成績，更證明了只創作動畫長片的公司也能創造商業成功。

書名：《讓全世界認識宮崎駿》 作者：史提夫‧艾伯特 出版社：行人出版 出版日期：2022年7月28日

宮﨑駿被譽為日本電影界的華特‧迪士尼和史蒂芬‧史匹柏，對其他電影工作者更是影響深遠。宮﨑駿最重要的工作伙伴鈴木敏夫，為了要將吉卜力動畫推向全世界，因此招募工作室第一位外國人協助國際推廣業務，也就是《讓全世界認識宮崎駿》作者史提夫‧艾伯特（Steve Alpert）─他也是吉卜力工作室創立以來唯一的外國人。

《讓全世界認識宮崎駿》是史提夫在吉卜力工作室15年的回憶錄，包含一個外國人獨自在傳統日本企業中適應日本公司文化的過程，宮﨑駿在日本作畫、到國外宣傳電影的工作日常側寫，還有將日本動畫電影推行到全球的心路歷程。史提夫以幽默、風趣的文筆，寫下15間年的經歷。帶領讀者看見隱晦難懂的日式文化、宮崎駿不為人知的那一面、日美商業電影及文化的差異，並揭露在海外發行電影的艱苦與竅門。

閱讀《讓全世界認識宮崎駿》，除了可以進一步瞭解宮崎駿工作之道，還可以知道將電影外銷的秘辛，讓我們看到螢幕之外，宮崎駿作品的日常生活。

《Animage雜誌和吉卜力展》海外首站──台灣站

《Animage雜誌和吉卜力展》於2025年1月8日在華山1914文創園區東2C、D棟盛大開展，邀請台灣觀眾一同揭開吉卜力工作室誕生的秘密。展覽由《Animage》雜誌創刊開始，回顧1970年代起日本動漫發展的黃金年代、探索《Animage》雜誌與吉卜力工作室之間密不可分的連結。更重溫了時任總編輯鈴木敏夫與動畫大師高畑勲、宮﨑駿相遇並共創名作的歷程。透過豐富的雜誌篇幅、珍貴的手稿畫與立體模型，深入了解《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》和《魔女宅急便》等經典作品躍上大銀幕的幕後故事。

圖／琅琅悅讀編輯室

Animage雜誌和吉卜力展開展記者會。（圖／中央社；記者／吳致碩攝）

吉卜力工作室經典作品的幕後推手鈴木敏夫，在創立吉卜力工作室前即擔任《Animage》雜誌總編輯。（圖／聯合數位文創提供）

「Animage雜誌和吉卜力展」將在台北華山文創園區持續展出至4月6日，吉卜力經典動畫「風之谷」女主角娜烏西卡的腐海裝束、腐朽巨神兵造型都在展出中真實再現，十分吸睛。（圖／中央社；記者／鄭清元攝）

正在台北華山文創園區展出的「Animage雜誌和吉卜力展」於農曆春節期間，除除夕外天天開放，喜歡日本動漫的民眾不妨把握機會參觀，現場還有超可愛「龍貓公車」等拍照點，邀請大小朋友共同重溫經典動畫場景。（圖／中央社；記者／鄭清元攝）

Animage雜誌和吉卜力展開展記者會。（圖／中央社；記者／吳致碩攝）

圖／琅琅悅讀編輯室

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注意事項：

1. 獎項：《讓全世界認識宮崎駿：一個外國人在吉卜力工作室的回憶》電子書四本、《Animage雜誌和吉卜力展》門票四張，獲獎者可得一本電子書及一張門票，共計4名。電子書將於琅琅書店贈送，實體展覽門票將由聯合線上寄出（寄送僅限台灣）。

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