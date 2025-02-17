【愛書任務】見證日本動畫的發展故事！投票贈吉卜力展覽門票、《讓全世界認識宮崎駿》
《讓全世界認識宮崎駿：一個外國人在吉卜力工作室的回憶》
將吉卜力動畫放上國際舞台的推手
吉卜力工作室，成立於一九八四年，也是四十多年來，日本最負盛名、最成功的手繪動畫長片創作工作室。吉卜力至今已製作超過二十部長片，包含史上最賣座的日本電影神隱少女》、《魔法公主》、《龍貓》、《魔女宅急便》和《螢火蟲之墓》，影響了世世代代的電影工作者與觀眾。
吉卜力工作室是由導演宮﨑駿與高畑勳、製作人鈴木敏夫、以及吉卜力先前母公司德間書店的社長德間康快等人創立。透過第一部作品《風之谷》，獲得日本第一部締造百萬票房的動畫長片好成績，更證明了只創作動畫長片的公司也能創造商業成功。
宮﨑駿被譽為日本電影界的華特‧迪士尼和史蒂芬‧史匹柏，對其他電影工作者更是影響深遠。宮﨑駿最重要的工作伙伴鈴木敏夫，為了要將吉卜力動畫推向全世界，因此招募工作室第一位外國人協助國際推廣業務，也就是《讓全世界認識宮崎駿》作者史提夫‧艾伯特（Steve Alpert）─他也是吉卜力工作室創立以來唯一的外國人。
《讓全世界認識宮崎駿》是史提夫在吉卜力工作室15年的回憶錄，包含一個外國人獨自在傳統日本企業中適應日本公司文化的過程，宮﨑駿在日本作畫、到國外宣傳電影的工作日常側寫，還有將日本動畫電影推行到全球的心路歷程。史提夫以幽默、風趣的文筆，寫下15間年的經歷。帶領讀者看見隱晦難懂的日式文化、宮崎駿不為人知的那一面、日美商業電影及文化的差異，並揭露在海外發行電影的艱苦與竅門。
閱讀《讓全世界認識宮崎駿》，除了可以進一步瞭解宮崎駿工作之道，還可以知道將電影外銷的秘辛，讓我們看到螢幕之外，宮崎駿作品的日常生活。
《Animage雜誌和吉卜力展》海外首站──台灣站
《Animage雜誌和吉卜力展》於2025年1月8日在華山1914文創園區東2C、D棟盛大開展，邀請台灣觀眾一同揭開吉卜力工作室誕生的秘密。展覽由《Animage》雜誌創刊開始，回顧1970年代起日本動漫發展的黃金年代、探索《Animage》雜誌與吉卜力工作室之間密不可分的連結。更重溫了時任總編輯鈴木敏夫與動畫大師高畑勲、宮﨑駿相遇並共創名作的歷程。透過豐富的雜誌篇幅、珍貴的手稿畫與立體模型，深入了解《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》和《魔女宅急便》等經典作品躍上大銀幕的幕後故事。
本次愛書任務由「琅琅悅讀」主辦，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間至3/2 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！
注意事項：
1. 獎項：《讓全世界認識宮崎駿：一個外國人在吉卜力工作室的回憶》電子書四本、《Animage雜誌和吉卜力展》門票四張，獲獎者可得一本電子書及一張門票，共計4名。電子書將於琅琅書店贈送，實體展覽門票將由聯合線上寄出（寄送僅限台灣）。
2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。
3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。
4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！
5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。
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琅琅悅讀‧贈書／見證日本動畫的發展故事！投票贈吉卜力展覽門票、《讓全世界認識宮崎駿》
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電子書及門票：
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