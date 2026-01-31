呢喃／謝謝他，主動熄了菸

那日，豔陽下帶著兩歲兒子出門，前往公車站的路上毫無遮蔭，陽光曬得他臉頰通紅、髮間冒汗，眼看公車亭就在前方，馬上能躲進陰影涼快一下，不料愈走愈近，發現陣陣白煙飄出，公車亭裡恰好站著一位中年大哥，魁梧身材讓手臂的龍鳳圖案更顯張牙舞爪，嘴裡的香菸顯得細小柔弱，以不經意的姿態迴旋出裊裊雲煙。

我一陣矛盾，外頭好熱啊，但公車亭裡有人抽菸，這可怎麼辦呢？這時，兒子拉拉我的裙子，以天真的童音響亮地問：「媽媽，這個叔叔怎麼失火了？」

我的心狠狠揪了一下，「果然是尚未社會化的幼童啊，這種話應該要講小聲一點！」一時不知該如何回答，感受到大哥的回眸，決定趕緊走為上策之際，大哥的聲音傳來，「歹勢，我沒注意到有囝仔。」他熄了菸，雙手叉腰，繼續望向公車的來向。

接下來的幾分鐘，連手表的滴答聲都變得震耳欲聾，幸好公車很快來了，我趕緊牽著兒子上車，沁涼的冷氣吹拂在臉上，心中的緊繃也舒緩下來。或許我對大哥的外表有些錯誤的刻板印象，我感謝他為我們熄了菸，也祝福這位溫柔的大哥有個美好的一天。