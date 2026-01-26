keiko／二度熟齡遊學趣

上個月，我去日本遊學，回國後在平日追蹤的熟齡遊學社團中簡單發文分享，社團管理員告訴我，文章有將近三萬人次的點閱。

在這個未滿兩千人的小社團裡，有這般熱烈的回響，實在是始料未及。這大概是我有生以來寫過的文章中讀者最多的一篇。或許，去日本遊學是很多熟齡者的夢想，這果然是一個潛力無窮的市場！

看網友們的留言，大多是還在觀望，少數已付諸實行。其實這是我第二次到日本遊學，第一次才五十出頭，一找到學校就毫不猶豫地獨自拎起行囊飛到北海道，展開了多彩的遊學生活。照理說第二次應該無所畏懼，我卻躊躇了許久。

因為歲月催人老啊！七年後的我，視茫茫髮蒼蒼、體能狀態大不如前，擾人的小病痛影響了生活步調，退化的膝關節更大大限縮了我的活動範圍。儘管如此，想探索世界的熱情還是一樣熾烈。我知道，年紀愈長就愈走不出去，決定再勇敢一回。

曾看過一句話，「當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來，幫助你完成。」果不其然，我很快地找到了適合的地點，也恰好有朋友相約同行，可謂心想事成。

退休前，我一時興起開始學日語，沒想到半百之齡要學新語言得花這麼多力氣，經常萌生打退堂鼓的念頭。這些年來，短期遊學的夢想就像一根綁在老馬前方的胡蘿蔔，鼓舞著老馬持續前進。而這短暫的一個月，也像認真於基礎訓練的球員參加的密集訓練營，隨時都可以上場得分，成就感大爆發。

我心中清楚，除了語言學習，最大的誘因是想在日本long stay。邊學習，邊旅行，放慢腳步，細細體會日本生活的點點滴滴。

這一個月來，窗外沒有煩人的噪音，看到的是澄澈的藍天；買菜時無須顧慮家人喜歡什麼，下廚時只做自己愛吃的料理。每天上完日文課，想在房裡耍廢也好，出門探險也行，說走就走，要休息就休息，好不愜意。能有這樣完整的時光，全然放下周遭，只專注於自身內心的需求，是多麼輕鬆自在。

返台前一天的午後，我在名古屋鶴舞公園裡曬太陽吃冰淇淋。眼前有三五成群鋪著野餐墊或聊天或嬉鬧的人們，有坐在長凳上或看書或休憩的，也有捧著長鏡頭四處取景的。隱約的桂花香不時飄來，即使烏鴉大剌剌地叫嚷，此時也成了我心中幸福協奏曲的伴奏。回味起整個月在日本的生活，感激之情滿溢心頭。感謝自己再度勇敢，感謝家人的鼓勵支持，更感謝上天庇佑我一個月平安順利。

勇氣果然是人生美妙樂章的序曲，祝福每一位心中有夢的網友，都能勇敢跨步，美夢成真。