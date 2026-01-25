Miss Wu／最完美的假日

星期天，孩子們起得晚，又因為不趕上學，看在我眼裡，她們的每一個動作都彷彿按下慢速鍵，一頓早餐吃到快十點還沒吃完，寶貴的時間就這樣一點一滴被消耗掉，實在令人略感煩躁。

好不容易等到全家都用過餐點，趁著空檔，我想著打些果汁給大家喝，小女兒這時咚咚咚地跑到廚房來湊熱鬧。「媽媽我也要打果汁！」她興致勃勃地拿起我剖開的酪梨，抓起湯匙將果肉一勺勺挖進碗裡。

「功課寫完了嗎」、「有時間還不趕快去寫評量」、「趁放假多看點書，不然以後題目都看不懂」……這些正要從我口中衝出來的大人式嘮叨，硬生生被我再強制吞回肚子裡。

太掃興了吧，我自省。

小女兒把挖好的酪梨放進果汁機，倒入些許鮮奶，再撕開布丁封膜，看著布丁撲通一聲掉入鮮奶中，濺起數朵白色的小水花，露出陶醉的表情：「好紓壓喔！」果汁機運轉了數十秒，她倒出少許打好的酪梨牛奶，試喝後覺得太過濃稠，又再補了些鮮奶，調整成自己想要的黃金比例，認真的眼神，散發著滿足的光芒。

我對孩子有什麼期待？考試第一名？還是每科一百分？比起課業上的成就，我更盼望她擁有好好過生活、好好打理自己的能力，別成為四體不勤、五穀不分的嬌嬌女。小女兒開口想動手做，理應是求之不得的事，除了鼓勵，更要支持，我怎能輕易就將她的興致給抹煞？

更何況，孩子願意與我一起製作酪梨牛奶，共享恬靜的親子時光，這樣的假日，可說是再完美不過了。