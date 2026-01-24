思雨／三年學說話，一生學閉嘴
下班返家發現客廳都是煙，我問廚房裡的外子：「你怎麼不開抽油煙機？」由於先前說過同樣的問題，誤解讓他立馬脾氣衝上來，鍋鏟重重一放：「我怎麼沒開？不然以後你煮。」哦，我瞬間醒過來──雖然我進屋看到抽油煙機關著，但在先生的認知裡，菜煮好就可以關掉，不曾想煎魚時的煙較多，需要運轉久些。
我選擇了閉嘴。先去收衣服，回房摺好後，再進廚房收拾凌亂的流理台。這幾年我工作愈來愈忙，外子接手不少家事，從洗衣曬衣到煮飯，只有家中清潔是我固定的工作，雖然飯菜不全然美味可口，終究是他的一大轉變，為此我給了自己一句信條：「三年學說話，一生學閉嘴。」在我還做不到誇讚前，至少先學會讓自己閉嘴。果然，看到我接手後面的殘局，先生便慢慢沒了脾氣，進浴室梳洗了。
逛書店
好險，差點又失控的場面幸運地拉回來了。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言