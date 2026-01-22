亦耘／粉紅風暴來襲時

其實我絕非「BLINK」一族，但老婆可是標準的BLACKPINK忠實粉絲。當她五月得知其世界巡迴演唱會十月將在高雄世運場館舉行，她就開始天天祈禱能搶到票，以便近距離親眼目睹偶像的丰采。

無奈天不從人願，6月12日在拓元平台一開賣就秒殺。老婆失望透頂也沮喪了好幾天，甚至因此哭了好幾回。看她那麼可憐，我就決定開唱當天專程載她下高雄去現場排隊，看看還有沒有機會買到票。

很幸運的，後來她妹妹的朋友讓出一張票，讓老婆有一償心願的機會，她重新燃起熱情，也興奮了好幾天，日日期待著演唱會的到來；但我仍感覺得出來，她似乎心有未甘，可能是對那張票在看台最外圈的天邊位置不甚滿意。所以我還是決定按原計畫，當天陪她去一趟高雄，再排排看有沒有更好位子。

那天一早，還不到七點我們就飆車到高雄。在現場票務櫃台前從上午九點半一直排到下午五點半，都快開演了，仍沒買到票，我便要她先進場，而我繼續在外頭排隊。那天前前後後至少有四五百人在烈日下無盡地等待，終於讓我在開演前五分鐘，排到一張6800元的票，就是在VIP外一圈的A區。

一拿到票，我立馬衝進場通知她交換座位，也幸好當晚有延遲二十分鐘開唱，讓我們在偌大的現場能分別就定位，欣賞一場精采絕倫的演出，讓我盡己所能地完成親愛老婆的宿願。