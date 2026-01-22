伊佳奇／寧可多問上一句

一位大學同學從美國聯絡我，問我另一位同學的近況，我說前些時候還有收到她的訊息，但不知道近況。美國的同學告訴我，這位同學已簽下放棄急救同意書，不知道是否是健康有些狀況。我立即建議她能否再主動聯絡對方，同時也說出兩年前讓我無比遺憾的往事。

兩年前的春節，維繫近五十年情誼的大學同學相聚，有人提起往事，有糗事、也有開心的事，讓人回味無窮。其中一位同學Ｍ私下問我現在的聯絡方式，我當下想著班級群組中都有，他可以隨時單獨與我聯絡，但或許他比較慎重與禮貌，便互加LINE。隨後另一想法出現在我腦海中，也許他有長輩罹患腦部退化性疾病，想與我討論。

過去二十年間，我專注腦部退化性疾病及照護方式，曾在美國與中港台等地演講，發表上千篇文章，每天研讀全世界最新研究報告；有家屬與我聯繫討論他們家長者的狀況，我總是樂於將最新的研究結果分享給他們，並提出個人建議。

後來，Ｍ並未聯絡我，那時我想或許他已有定見，不需要找我。長久以來，無論是醫界或家屬與我討論案例，我都會尊重他們的隱私，不與第三者討論；所以Ｍ未與我聯絡，我便尊重地未主動聯絡他。

直到有天，我在運動過程中休息時看了一下手機訊息，竟看到Ｍ跳樓自殺的新聞，心裡十分驚訝與難過，後來才得知他罹患腦部退化性疾病，加上家庭因素，決定如此結束人生。

此時才意識到Ｍ想要聯絡我的原因，從確診罹患目前無藥可治癒的腦部退化性疾病後，他可能就想找我討論。我十分懊惱，為何未主動與他聯絡，若有多問上一句，將最新醫療資訊及如何面對這個疾病的方式提供給他參考，或許能影響他的決定。

儘管像是老生常談，但無論是對家人、好友，若能多一分關懷，或能少一分遺憾。