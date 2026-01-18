卓瓊鈺／被皮夾挽救的婚姻

當年，我和先生一起計畫出國念書。嚴格說來，應該是我婚後馬上就離開他，先到美國一年，他才隨後跟著來的。當時我因為工作需求要趕快拿到博士，他則是來念碩士，我們想一起畢業。

念博班的時候我很忙，每天都忙著上課，沒課時則寫論文和收集資料。至於先生，他的碩班是屬於修課型的學程，只要修課完畢、考學位考試，無須寫論文。因此我經常忙得都沒有時間管他，他也樂得輕鬆。

有天他告訴我要跟同學相約去圖書館念書，幾小時後，他卻打電話來說他掉進湖裡，眼鏡、皮夾都不見了！正想追問，他說到家再向我說明。

原來他確實是要去念書的，但看到美國海軍跟空軍在招募人員，好奇心使然，便去坐了直升機又去玩了獨木舟，一個不小心失去平衡，便掉進學校的湖裡；幸好他會游泳，趕緊努力游到岸邊。那湖水可不淺，萬一他受傷或溺水，我該怎麼辦？我忍不住哭著責備他。

先生是個吵架就不說話的人，何況這次他理虧，於是我們開始冷戰。隔天這件事還上了學校的報紙。

我說，這下你可紅了吧！他還是不說話。冷戰持續了幾星期，直到有天接到一通學校來的電話。對方十分客氣，說他是學校的牙醫師，在湖邊遛狗時，狗狗咬了一個東西回來，竟是先生的皮夾，裡面有他的學生證、駕照及幾十塊的美金。我們在電話裡千恩萬謝，覺得這真是一個奇蹟，到學校將這個皮夾領回來之後，發現上面還有烏龜的齒痕。而這失而復得的皮夾，讓不說話的夫妻終於和好了。

這個皮夾回歸事件，如今講給女兒聽，她也嘖嘖稱奇。儘管不得而知皮夾究竟是如何從水裡回到岸邊，以及有沒有烏龜的幫忙，但這確實挽救了一對年輕夫妻的婚姻。