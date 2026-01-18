蕭裕民／懷念的娃娃車

用機車接送女兒時，剛好有幼兒園的娃娃車經過，女兒忽然說：「好懷念坐娃娃車哦。」我打趣道：「如果妳變回像以前一樣小，就可以坐娃娃車了。」她說：「可惜都不能坐靠窗的位置。」「為什麼？」「因為上車排隊時老師總是把我排在後面。」我說：「妳可以有時候請問老師是否可以讓妳坐窗邊啊。」她說：「有些事情過去了就不會再回來了。」

聽到這句話，我著實有點意外。在小學這樣的年紀看到這樣的事實，或有這種感慨，到底是好還是不好呢？人生中，有些感受，可能愈晚感受到愈是幸福。但也可能愈早感受、理解透徹，反而有另一種幸福。

我問女兒：「要不要把今天的想法寫成短文去投稿？」她說不要。我問原因，她說：「怕同學看到。」「為什麼怕同學看到呢？」她說：「怕同學笑。」我說：「那我寫下來去投稿哦？」她不置可否。看來她的意思是要投自己去投，誰理你。

不知道她在報紙看到這篇文章時會是什麼感覺？不過肯定的是，不會被同學笑啦。