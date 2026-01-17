粼粼珍妮／努力游向他

平常忙得焦頭爛額的大兒子，步調忽然放緩，約了我們去看電影，我連片名是什麼、主角是圓是扁都不知，就爽快答應。

默默竊喜著，終於輪到我了。以前他、弟弟與家務排著隊，等待我空出時間陪伴；現在換我跟他的工作、同學和遊戲排隊，我排得心甘情願無怨無悔。

等待入場時惡補劇情懶人包，動畫本在我的生活圈外，十二集動畫之後的《劇場版『鏈鋸人：蕾潔篇』》直接把距離拉得更遠。埋頭苦看，眼角餘光瞥見兒子手握兩張蕾潔海報，拍照傳給同學，露出被工作擠壓後的難得笑容。他衝著票房破兩億的限量紀念品而來，我則衝著他的一抹笑而來。

主角淀治有著比苦情阿信更曲折的人生。刀光劍影中洋溢著光怪陸離。前一秒生猛揮砍，下一秒斷肢橫陳血肉模糊。不斷出場的人物在我腦中如麵線糾纏成一團。心虛步入電影院，音效分貝滿分，旁邊觀眾的爆米花香氣也滿分。故事以老少咸宜的日常為開端，中場女主角現出原形，血腥鋪天蓋地。真人電影難以呈現的，動畫輕鬆駕馭。我眼中的天馬行空，是兒子追求的創意與不落俗套。

終了，燈光亮起，我和兒子同感驚訝，我竟沒有睡著。孩子的世界逐漸成為一潭深水，無法輕易看透讀懂，我努力游向他，同時看到光亮，那是一扇更廣闊視界的窗。